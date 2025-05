El abandono infantil daña el apego y autoestima de los bebés

Toluca. — Dulha Utrera, abuela del niño abandonado en febrero pasado en calles de Tultitlán, Estado de México, por fin pudo ver al menor.

En exclusiva para Siete24 Noticias, Utrera comentó que no pudo contener las lágrimas y la alegría al ver y abrazar al pequeño y que por primera vez sintiera el calor de su familia. “Es lo mejor que me pudo haber pasado”.

El encuentro se dio en Centro de Asistencia Social Temporal Infantil “Mónica Pretelini de Peña”, ubicado en Toluca, Estado de México.

La lucha de Dulha por ver a su nieto

Cabe recorcar que desde que Dulha se enteró que su nieto fue abandonado en la calle, expresó su deseo por velar por el bienestar del menor.

Por ello, emprendió la lucha legal que rindió frutos este 15 de mayo, cuando por fin pudo sostener en sus brazos a su nieto.

Desde el nacimiento del menor, Dulha ha sido excluida sistemáticamente de todo contacto. Primero fue el Hospital Regional de Especialidades del ISSSTE en Tultitlán, donde se negó su ingreso pese a contar con órdenes judiciales. Luego, vino la negativa del albergue.

“Siempre se ilusionan pensando que ya lo voy a ver. Mi esposo también. Pero siempre es lo mismo. Venimos con ganas y se encargan de regresarnos al punto de inicio”, relató.

“La vez que me permitieron entrar al ISSSTE fue una burla, porque al día siguiente dieron de alta al niño. Fue cruel, como si yo no tuviera derecho a verlo. Como si él no tuviera derecho a tener familia”, manifestó la abuela el pasado 5 de mayo a Siete24 Noticias.

Apoyo legal de tiempo completo

Esta ocasión Utrera llegó a la estancia temporal infantil acompaña por la licenciada Susana Miguel López, abogada de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos y quien en todo momento le ha brindado el apoyo a la abuela del bebé de Tultitlán.

De acuerdo con la litigante, fue el pasado 24 de abril cuando se emitió un acuerdo, a través del cual, le solicitan al albergue que adopten las medidas necesarias, para que de “manera inmediata” le permitan el acceso a la abuela del infante.

Dulha Utrera, acompañada de Susana Miguel, acudieron el pasado 5 de mayo al albergue, pero nuevamente se les negó la entrada.

En aquella ocasión, se explicó que al ser un día inhábil, no había autorización para ver al pequeño pese a tener la orden de un juez.

“La abogada de guardia no tiene conocimiento del juicio, no sabe si efectivamente respondieron lo que les requirió la autoridad en el término de 24 horas y por protocolo no nos dejaron entrar”, detalló aquella vez la abogada de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos.

Matías será el nombre del niño

En exclusiva para Siete24 Noticias, Dulha dio a conocer que el ISSSTE nombró provisionalmente al menor como Mateo. Sin embargo, su familia desea que el nombre definitivo sea Matías, que significa “regalo de Dios”, que es lo que representa el pequeño.

Ante este escenario, promoverá los recursos legales pertinentes para que el menor tenga el nombre y apellidos de su familia.

JAHA