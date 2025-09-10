“El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz

A 18 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, advirtió que el aborto sigue teniendo carácter de delito y denunció que en el debate público persisten afirmaciones falsas que buscan confundir a la sociedad.
Las mentiras sobre la despenalización
Entrevistado en el Congreso de la Ciudad de México, Ruiz Jiménez afirmó que es importante señalar las mentiras y las carencias de las resoluciones de la Suprema Corte en torno al aborto, para dejar de repetir mentiras que dominan el discurso público.
La primera falsedad, explicó, es creer que existe una descriminalización total del aborto en la capital del país.
“Sigue siendo una conducta atípica y antijurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que el aborto sigue siendo un delito. Incluso en la Ciudad de México, cualquier persona que pase el periodo de excepción de 12 semanas, que aborte, comete un crimen, un crimen que sigue siendo sancionado en esta ciudad”.
Autonomía de los congresos locales
El director de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, señaló que es falso que la Suprema Corte obligue a los estados a modificar sus códigos para despenalizar el aborto.
“Eso también es una apreciación incorrecta, no es cierto. Ningún estado está obligado a descriminalizar. Por el contrario, lo que reconoce la Suprema Corte es la autonomía legislativa. Cada estado legisle como mejor le parezca a su comunidad”.
En ese sentido, recordó que el Congreso de la Ciudad de México, al igual que cualquier institución del Estado, tiene la obligación de observar los convenios internacionales firmados por México, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Derechos del concebido
Ruiz Jiménez subrayó que la tercera mentira consiste en afirmar que el concebido carece de derechos.
“Eso es incorrecto también porque incluso la Suprema Corte no se atrevió a decir que el concebido no tiene derechos. Sí reconoce que pasado un periodo breve y razonable cercano al momento de la concepción, el concebido tiene derechos, derechos que son oponibles y superiores al supuesto derecho a decidir su margen”.
Por ello, citó los instrumentos internacionales que protegen la vida antes del nacimiento:
“La Convención Americana de Derechos Humanos dice en su artículo 1.2 que persona es todo ser humano, todo miembro de la familia humana. Y el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que protege los derechos del niño antes y después de su nacimiento”.
Con ello, afirmó que el concebido es reconocido como niño y miembro de la familia humana, lo que obliga a las instituciones mexicanas a salvaguardar sus derechos.
Un libro para desmontar mitos
Ruiz Jiménez, coordinador del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mitos y Realidades, presentó la obra en el Congreso de la Ciudad de México.
Explicó, que el libro busca desmitificar todas las mentiras que se dicen en torno a la resolución de la Suprema Corte en tema de aborto y señalar las carencias jurídicas que han permeado en la interpretación pública.
América Rangel: “Sin derecho a la vida, ningún otro derecho es posible”
Ciudad de México.- La diputada local América Rangel (PAN) afirmó que el derecho a la vida debe reconocerse desde la concepción y defendió la importancia de frenar iniciativas que buscan ampliar el aborto en la Ciudad de México.
La legisladora participó en la presentación del libro “El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: mitos y realidades”, realizada en el Salón Benito Juárez del Congreso de la CDMX, donde en entrevista para Siete24.mx destacó que el compromiso del PAN es proteger tanto a la mujer como al hijo por nacer.
“El derecho a la vida es el más importante”
Rangel fue cuestionada sobre si el principio de interés superior del menor debería aplicarse también al concebido.
“Por supuesto, es el derecho más importante, como lo he dicho, el derecho a la vida, y desde la concepción nosotros lo reconocemos”, respondió la legisladora.
Señaló que este principio está respaldado por el derecho internacional y agregó:
“Ha sido el más importante durante toda nuestra historia como humanidad”.
Iniciativas en defensa de la familia y la dignidad humana
Respecto a las alternativas legislativas que ofrece el Congreso capitalino, Rangel recordó que Acción Nacional ha impulsado distintas propuestas a favor de la familia y la protección de la vida.
“Hemos presentado diferentes iniciativas desde el grupo parlamentario, como los derechos de lo nacido y el Instituto de la Familia, que hemos estado promoviendo”, precisó.
La legisladora subrayó que, “pese a la mayoría oficialista”, lograron frenar la ampliación de plazos para abortar más allá de las 12 semanas.
“Logramos que se parara y que se quedara como está, porque ya era prácticamente con un bebé formado. Hemos podido ir frenando este tipo de atrocidades hacia la humanidad”, enfatizó.
Acción Nacional, firme en la defensa de la vida
América Rangel insistió en que la defensa de la vida desde la concepción es un principio irrenunciable para el PAN en la Ciudad de México.
“Si no, muchos de los que están pidiendo el aborto no estarían aquí”, señaló.
Con esta postura, la legisladora dejó claro que el debate sobre la vida y la dignidad humana sigue siendo uno de los temas centrales en la agenda del Congreso capitalino, donde la protección de la mujer y del hijo por nacer “continúa siendo una bandera de la oposición”.
Ricardo Rubio: “La batalla por la vida no está perdida en la CDMX”
Ciudad de México.- El diputado Ricardo Rubio Torres advirtió que el derecho a la vida debe defenderse desde la concepción y llamó a no dar por perdida la lucha frente a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista para siete24.mx, tras su participación en la presentación del libro “El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: mitos y realidades”, en el Salón Benito Juárez del Congreso de la CDMX, Rubio Torres destacó que el principio del interés superior de la niñez, reconocido en el derecho internacional, también debe aplicarse al hijo concebido.
Tratados internacionales obligan a México a respetar la vida desde la concepción
Al ser cuestionado sobre si ese principio debe extenderse al hijo por nacer, la respuesta del legislador panista fue afirmativa.
“Por supuesto que sí forma parte y es ley suprema para la Ciudad de México y para el país. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes y deben aplicarse”, dejó en claro el diputado local de Acción Nacional.
Rubio recordó que en la capital existe la Ley del Bebé Seguro, cuyo artículo quinto reconoce explícitamente el derecho a la vida y establece políticas públicas para proteger tanto a la mujer embarazada como a su hijo.
“Esta norma no se limita al Código Penal y al tema del aborto. También ofrece alternativas con mecanismos económicos y programas institucionales para garantizar la protección de ambos”, explicó.
Alternativas legislativas en defensa de la mujer y el hijo
El diputado subrayó que el Congreso de la Ciudad de México cuenta con herramientas legales que permiten impulsar políticas de acompañamiento a las mujeres que deciden continuar con su embarazo.
“No está perdida la batalla. Existen leyes que ya garantizan la vida desde la concepción hasta los 12 meses de edad, y ese es un punto de partida para seguir legislando en favor de la dignidad humana”, destacó.
Asimismo, sostuvo que la lucha por la vida debe mantenerse activa desde distintos frentes.
“Lo importante es seguir generando debate, escribiendo, publicando en medios, haciendo videos y activismo. Nuestro trabajo es crear conciencia social”, resaltó.
“La batalla no está perdida”
En un mensaje que resonó entre los asistentes a la presentación, Rubio insistió en que las resoluciones de la Suprema Corte pueden cambiar con el tiempo.
“Hoy tenemos una Corte muy complicada, sabemos que va a ser difícil, pero los ministros no son eternos. Vendrán otras épocas, y lo importante es que la sociedad mantenga viva la defensa de la vida”, puntualizó.
El libro presentado analiza las resoluciones más recientes de la SCJN sobre aborto y su impacto en el marco constitucional.
Con este evento, el legislador panista refrendó su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad humana desde el Congreso local.
SEP reconoce que ha fallado en la protección de niñas y niños víctimas de violencia sexual
En la Jornada de Concientización sobre el Abuso Sexual
Ciudad de México.- En 2018 una noticia estremeció a las familias, 37 pequeñitos, de tan solo 3 a 5 años de edad, sufrieron violencia sexual por parte de profesores y directivos del kínder Marcelino de Champagnat, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la complacencia de quien debía supervisar esta escuela.
Una familia fue la primera en denunciar y a esta se sumaron 59 más, 18 de estas ya recibieron sentencia y como parte de la sentencia dictada por un juez se estableció la Jornada de Concientización sobre el Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que se llevará a cabo cada año, y que inició este 8 de septiembre con una ceremonia a cargo del Secretario de Educación Pública Mario Delgado.
Ante representantes de defensores de derechos de las niñas, niños y adolescentes, el titular de la SEP reconoció que la autoridad falló en este caso al cuidar de la infancia, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia.
El titular de la SEP aceptó que la realidad era preocupante, pues “16 por ciento de niñas y niños de 10 a 13 años reportan que sufrieron algún tipo de abuso sexual.
“Hoy rompemos el silencio bajo la premisa: Te veo, te creo, y te cuido”, dijo al arrancar dicha jornada en una escuela de Iztacalco.
En el evento, una madre de familia dijo:
“No hay disculpa que pueda sanar lo sucedido. Disculparse no protege, faltan acciones, pero hoy nos reunimos para llevar a cabo este acto de reconocimiento público de la actividad inaceptable, indolente del Estado, por hechos criminales contra niñas y niños que estudiaban en el jardín de niños Marcelino de Champagnat”.
Los abusos y violaciones sexuales cometidos en la escuela Marcelino de Champagnat son algunos de los 3 mil 534 casos que se han registrado en México entre 2012 y febrero de 2023.
Los pocos datos disponibles, hasta el momento, arrojan que esta problemática no se ha frenado en la última década y que, por el contrario, va en aumento.
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), presente en el inicio de la Jornada de concientizafión sobre el Abuso sexual infantil, fue posible gracias que los niños y padres de familia de ese jardín de niños eligieron no quedarse callados.
“Fue lograda por un grupo de familias que tuvo la valentía para luchar para beneficio no solo de sus hijos, sino de todos”.
Bebés rescatados en CDMX revela falta de apoyo a mujeres embarazadas
Ciudad de México. — Las cámaras de seguridad de Ciudad de México captaron a una mujer que dio a luz en plena calle y abandonó a su bebé recién nacido.
El hecho ocurrió en la intersección de la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, en la colonia Industrial. La mujer descendió de una camioneta, dio a luz rápidamente y dejó a la recién nacida entre las llantas del vehículo.
De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la grabación mostró a la mujer retirarse del lugar y huir hacia el Estado de México. El bebé quedó envuelto en una chaqueta roja ensangrentada.
Según el comunicador, el informe médico de la bebé reporta que la pequeña tiene dificultades respiratorias, riesgo neurológico por probable asfixia perinatal, poli contundida y riesgo de sepsis.
Un ciclista que salvó una vida
Un ciudadano escuchó los llantos descubrió a la pequeña. De acuerdo con los reportes, mientras circulaba en la zona en su bicicleta, se percató de la presencia de la recién nacida, por lo que avisó a las autoridades.
Paramédicos confirmaron que se trataba de un caso de nacimiento prematuro extremo, en condiciones delicadas de salud.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que, tras arribar al lugar de los hechos, el cuerpo de paramédicos hizo una revisión de la recién nacida para luego trasladarla a un hospital de la zona, donde se le diagnosticó con “aproximadamente 25 semanas de gestación, pretérmino extremo “.
La Secretaría informó que ya se lleva a cabo un análisis de las cámaras de videovigilancia de las cercanías para localizar a los padres de la bebé. Asimismo, se dio parte de lo ocurrido al Ministerio Público para continuar con las debidas averiguaciones y poner en resguardo a la pequeña.
Preocupan casos similares
Este no fue un caso aislado. El 25 de agosto, Infobae reportó que otra bebé fue hallada en los baños de la estación UAM Iztapalapa del Metro.
La pequeña fue trasladada a un hospital tras ser encontrada con graves contusiones en la cabeza. Pese a la atención médica, no logró sobrevivir.
Un día antes, el 24 de agosto, vecinos de la colonia Tacubaya hallaron a un bebé de cuatro meses abandonado en la vía pública. En este caso, la policía logró detener a la pareja responsable.
Los tres episodios generaron indignación social. En redes sociales, usuarios exigieron protocolos de atención más sólidos y apoyos que prevengan que madres en vulnerabilidad recurran a estas prácticas extremas.
Mujeres en situación vulnerable y falta de apoyos
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que la pobreza en México afectó al 36.3% de la población. Entre ellos, millones de mujeres enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, educación y empleo.
En muchos casos, la falta de apoyo psicológico, redes comunitarias y programas de acompañamiento empujan a mujeres en crisis a tomar decisiones desesperadas.
Especialistas en derechos humanos señalan que la ausencia de información sobre adopción legal, centros de atención y apoyos de emergencia agrava este panorama.
Fundaciones que brindan alternativas para madres y bebés
Existen organizaciones que buscan revertir este ciclo. La Fundación IRMA, por ejemplo, ofrece acompañamiento integral a mujeres que atraviesan embarazos en circunstancias difíciles.
Según su labor reportada, IRMA proporciona asesoría legal, además de atención médica y apoyo psicológico. Su objetivo es que las madres encuentren alternativas dignas para ellas y sus hijos.
Otras asociaciones, como Casa Alianza México y Aldeas Infantiles SOS, han desarrollado programas de protección a bebés, madres y acompañamiento a familias vulnerables. Estos espacios ofrecen refugio, orientación y herramientas para evitar separaciones forzadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha insistido en que las autoridades deben fortalecer los mecanismos de prevención y también para garantizar a las mujeres condiciones seguras durante el embarazo.
Un desafío para la política pública
Los recientes abandonos en Ciudad de México evidenciaron que la violencia estructural y la precariedad social afectan de manera directa a las madres jóvenes y a sus hijos.
Fortalecer la red de apoyo institucional y comunitario puede marcar la diferencia entre un abandono trágico y una oportunidad de vida para los recién nacidos.
Al colegio con salud: desayunos escolares que mejoran el ánimo, la concentración
“El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
TEAF: El alcohol y el embarazo no son compatibles, especialistas llaman a proteger a los bebés
El reto de las familias: proteger autoestima de niñas frente a modelos irreales de belleza
¿Cómo responder a las preguntas de niños pequeños?
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
