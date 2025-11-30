El Adviento enciende esperanza: luz que invita a la bondad, respirar y creer

Hay personas que no buscan reflectores, pero su trabajo ilumina más de lo que imaginan. Personas que entienden que la dignidad humana no es un concepto abstracto, sino el fundamento sobre el que se sostiene la justicia, la libertad y la convivencia entre los pueblos. Una de esas voces es la de Neydy Casillas Padrón, abogada mexicana que, desde los escenarios más complejos del derecho internacional, ha levantado la mano para recordar que los derechos humanos nacen de la persona… no de las agendas.

Su historia no empezó en una gran capital del mundo, sino con una convicción sencilla: defender el valor de cada vida humana, incluso cuando el ambiente alrededor parecía empujar en otra dirección. Hoy, como Vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Global Center for Human Rights, su voz resuena en organismos como la ONU y la OEA, donde trabaja incansablemente para que la dignidad humana no sea negociada ni reinterpretada según modas o intereses políticos.

Detrás del traje profesional, hay una historia profundamente humana.

Los principios que nacen en casa

Neydy nació en Guanajuato y vivió parte de su infancia y juventud en Jalisco en un entorno donde las palabras “justicia”, “respeto” y “familia” no eran discursos, sino prácticas cotidianas. Desde pequeña entendió que las personas valen por lo que son, no por lo que el mundo diga que valen. Esa visión marcaría su carrera.

Cuando inició su camino en el derecho, descubrió algo que sería decisivo: los temas de familia y vida rara vez tenían defensores preparados en los espacios internacionales, a pesar de que afectan a millones. Esa ausencia encendió en ella una inquietud que pronto se transformaría en misión.

Una mexicana en los organismos internacionales

Es la menor de cinco hijas de la familia que formó Francisco Casillas y Maria Elena Padrón. Su trayectoria profesional tardó poco en abrirse paso más allá de México.

Neydy representó a nuestro país en espacios tan relevantes como:

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU.



La Comisión de Población y Desarrollo.



Delegaciones ante la Organización de Estados Americanos (OEA).



Litigios estratégicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Era un mundo exigente, muchas veces adverso y marcado por intereses ideológicos. Pero allí descubrió algo que también la marcaría: la enorme distancia entre lo que dicen los organismos y lo que viven realmente los pueblos.

Mientras algunos debates se llenaban de términos técnicos y resoluciones ambiguas, las familias —las reales, las que trabajan, educan, acompañan, crían— quedaban fuera del radar. Neydy entendió que hacía falta una voz que recordara lo esencial: los derechos humanos no son construcciones políticas, sino salvaguardas para proteger a la persona frente a los abusos del poder.

La defensa de la dignidad en tiempos de confusión

Una de las características más notables de Neydy Casillas es su claridad. No habla para agradar. Habla para recordar lo que no puede olvidarse.

En un tiempo en el que se pretende redefinir conceptos fundamentales —vida, familia, libertad, maternidad, identidad— su postura es firme:

“Los derechos humanos no pueden depender de ideologías pasajeras. Su raíz es la dignidad humana, y esa dignidad es inherente a cada persona”.

Para muchos delegados con los que trabaja, la figura de Neydy se ha convertido en un punto de referencia. Alguien capaz de leer documentos complejos, analizar implicaciones jurídicas y, aun así, aterrizar todo en el bien concreto de comunidades, países y familias.

Es también una crítica abierta a la creciente ideologización de algunos organismos internacionales. No desde el enojo, sino desde la responsabilidad. Cuando observa que se empujan políticas que reducen la soberanía de los pueblos o que priorizan agendas económicas sobre necesidades humanas, ella levanta la voz. Y lo hace con rigor jurídico, no con slogans.

El Global Center for Human Rights: un espacio para devolver sentido

En su rol actual dentro del Global Center for Human Rights, Neydy trabaja con equipos de abogados, investigadores y diplomáticos para impulsar la defensa integral de la persona humana.

Su visión estratégica busca:

Recuperar el sentido original de los derechos humanos.



Denunciar las imposiciones de organismos que se alejan de la realidad de los pueblos.



Defender la vida humana en todas sus etapas.



Proteger la libertad religiosa y la libertad de expresión.



Salvaguardar a la familia como núcleo esencial de la sociedad.



Su labor incluye informes, asesorías, participación directa en negociaciones, intervenciones públicas y estrategias jurídicas que buscan equilibrar la balanza en espacios donde ciertas voces suelen ser ignoradas.

Quienes la han visto trabajar dicen que su fortaleza está en la combinación de tres cualidades: rigor jurídico, profundidad humana y serenidad. Esa mezcla le ha permitido entrar en conversaciones difíciles con diplomacia, sin dejar de lado convicciones firmes.

Lo que inspira su trabajo: la persona concreta

Para Neydy, la dignidad humana no es un eslogan. Es una realidad vivida.

Su enfoque parte de una pregunta simple y profunda:

¿Cómo impacta esta decisión en la vida real de una persona?

Ese cuestionamiento la ha llevado a defender con fuerza:

A los no nacidos, cuya vida muchas veces se coloca en debate político.



A las mujeres, que necesitan apoyo real, no soluciones simplificadas.



A las familias, que enfrentan presiones culturales y económicas crecientes.



que enfrentan presiones culturales y económicas crecientes. A las personas que sufren persecución por motivos de fe.

Cuando le preguntan por qué sigue en una lucha que a veces parece desigual, ella responde con convicción:

“Porque la dignidad humana nunca pasa de moda. Aunque algunos quieran olvidarlo”.

Una voz para los pueblos que no siempre son escuchados

Uno de los aportes más valiosos de Neydy ha sido visibilizar la realidad de países que no tienen suficiente presencia diplomática o mediática. América Latina, África, Europa del Este y regiones del Caribe enfrentan decisiones tomadas en salas donde rara vez hay representación de su cultura o necesidades sociales.

Ella ha insistido en que:

Los organismos internacionales deben servir a las naciones, no imponerles agendas.



La soberanía de los pueblos es indispensable para garantizar justicia y libertad.



Las políticas globales deben respetar el tejido social y jurídico de cada país.

Esta defensa ha resonado especialmente en diplomáticos jóvenes que buscan recuperar el sentido original del trabajo multilateral: cooperación, no imposición.

Su impacto humano: un ejemplo para una generación que busca causas auténticas

Más allá de tratados y resoluciones, la historia de Neydy conecta porque muestra algo urgente: todavía existen personas que creen que el bien común vale la pena.

No trabaja para ser protagonista; trabaja para que la verdad lo sea. Para que las familias vivan en paz. Que los más vulnerables tengan voz. Para que los pueblos no sean rehenes de intereses ajenos.

Y, sobre todo, para demostrar que incluso una sola persona puede influir en estructuras enormes cuando tiene claridad moral y preparación profesional.

Su vida recuerda que, en tiempos de confusión, la coherencia es revolucionaria.

La importancia de una voz que recuerda lo esencial

La historia de Neydy Casillas es un recordatorio poderoso de que la dignidad humana no es negociable. La familia importa. Que la vida importa. La verdad importa. Y que, a pesar del ruido del mundo, siguen existiendo personas capaces de entrar en los espacios más complejos sin perder el corazón.

En una época donde se relativiza casi todo, su voz devuelve claridad. Y en un mundo donde muchos jóvenes sienten desesperanza, su ejemplo demuestra que sí es posible trabajar por un ideal que valga la pena.

Por eso, su historia conecta. Porque invita a ver que incluso desde los rincones más grandes del poder global… sigue habiendo lugar para la esperanza.

