El cerebro del bebé cambia en milisegundos

Ciudad de México.- El cerebro de un bebé cambia a una velocidad asombrosa desde sus primeros días de vida. Cada estímulo deja huella en conexiones que definen aprendizajes futuros.

Comprender cómo se organizan esas conexiones resulta clave para entender la memoria, la conducta y el desarrollo cognitivo. Un estudio internacional aporta nuevas pistas.

Un equipo liderado por Northeastern University utilizó electroencefalografía para observar el cerebro infantil en tiempo real.

Los hallazgos abrieron oportunidades para apoyar el desarrollo temprano.

La investigación se publicó en la revista científica Imaging Neuroscience y reunió especialistas de Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil.

¿Qué observó la ciencia en los primeros años de vida?

El estudio analizó bebés de entre tres meses y dos años. Esa etapa concentró cambios decisivos en habilidades cognitivas y motoras.

Laurel Gabard-Durnam, directora del Laboratorio de Plasticidad en el Neurodesarrollo, explicó que el cerebro vivió una ventana de transformación acelerada al interactuar con el entorno.

Los científicos utilizaron electroencefalografía, conocida como EEG. Esta tecnología permitió registrar actividad cerebral mientras los bebés permanecieron despiertos.

A diferencia de la resonancia magnética, el EEG captó señales dinámicas. Los bebés respondieron a sonidos, imágenes y videos diseñados para mantener su atención.

Priyanka Ghosh, investigadora del mismo laboratorio, destacó que las transiciones entre redes cerebrales se volvieron más rápidas con la edad.

Al mismo tiempo, el EEG ofreció flexibilidad para estudiar el cerebro infantil en condiciones naturales. Los investigadores observaron cómo las redes se activaron y reorganizaron en milisegundos.

Microestados: huellas breves de un cerebro en formación

El análisis se centró en los llamados microestados cerebrales. Estos patrones breves reflejaron la organización de redes funcionales específicas.

Cada microestado funcionó como una huella de redes cognitivas concretas. Algunas respondieron a sonidos y otras al reposo mental.

Ghosh comparó este proceso con cambiar de canal en un televisor. El cerebro alternó funciones según las demandas del entorno.

Aunque duraron milisegundos, los microestados mostraron patrones similares a los de adultos. Esto sugirió continuidad funcional a lo largo de la vida.

En este sentido, Gabard-Durnam explicó que cada estado presentó una firma reconocible. La predominancia cambió según el momento y la experiencia del bebé.

Mielina y velocidad: el impulso invisible del aprendizaje

Además, el estudio también observó un aumento progresivo en la velocidad de transición entre redes cerebrales. Este cambio avanzó con la edad.

Asimismo, los investigadores asociaron este proceso con la maduración de la mielina. Esta sustancia recubrió neuronas y aceleró la transmisión de señales.

Por otra parte, la mielina permitió que el cerebro alternara funciones con mayor agilidad. El bebé pasó de atender sonidos a procesar imágenes rápidamente.

Asimismo, este mecanismo facilitó la adaptación al entorno. El cerebro aprendió a responder con eficiencia a estímulos cambiantes.

¿Por qué importa mirar el cerebro desde el inicio?

La colaboración internacional comparó bebés de distintos contextos culturales. El análisis ofreció una visión amplia del neurodesarrollo temprano.

Además, los resultados identificaron periodos especialmente sensibles durante los primeros años. En esas etapas, el cerebro mostró alta plasticidad.

A su vez, expertos de Northeastern University señalaron que este conocimiento apoyó el diseño de intervenciones tempranas. El objetivo fue fortalecer el desarrollo infantil.

Observar redes cerebrales en bebés despiertos representó un avance metodológico. El hallazgo impulsó nuevas investigaciones sobre los primeros mil días de vida.

Además, el estudio reforzó una idea central: el desarrollo cerebral infantil fue dinámico y profundamente adaptable. Entenderlo permitió cuidar mejor el futuro desde el inicio.

