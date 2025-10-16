El consumo privado en México alivia el bolsillo de las familias

Ciudad de México.- En agosto de 2025, el consumo privado en México se mantuvo sin cambios respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) del INEGI.
Sin embargo, en septiembre se registró un aumento del 0.6% anual, lo que sugiere una ligera recuperación en el gasto de las familias mexicanas.
Central de abasto.
Cabe mencionar que el IOCP es una herramienta estadística que permite estimar de manera anticipada el comportamiento del consumo privado en el país.
El INEGI utiliza modelos econométricos y técnicas de inteligencia artificial para elaborar este indicador, lo que permite contar con información más oportuna que el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), que se publica con un retraso de nueve semanas.
En términos mensuales, el consumo privado creció un 0.2% en agosto y un 0.1% en septiembre, lo que indica una tendencia positiva, aunque modesta.
El consumo privado representa una parte significativa de la economía mexicana.
Cuando el gasto se estabiliza o crece, las familias sienten menos presión en su presupuesto diario.
Un aumento moderado permite que los hogares puedan adquirir alimentos, transporte, ropa y servicios sin afectar su economía.
Además, refleja que los ingresos y la confianza de los consumidores empiezan a mejorar, lo que ayuda a planear compras más grandes o imprevistos.
En otras palabras, cada pequeño incremento en el consumo se traduce en mayor capacidad de compra y bienestar familiar.
El próximo reporte del IOCP se publicará el 14 de noviembre de 2025.
Este informe proporcionará una visión más detallada sobre la evolución del consumo privado en el país y permitirá evaluar si la tendencia positiva se mantiene en los meses siguientes.
Te puede interesar: Escuchar para sanar: una comunidad que pone el corazón en la salud mental de sus jóvenes
Aunque los datos actuales muestran una recuperación moderada, es importante seguir monitoreando el comportamiento del consumo privado para comprender mejor la dinámica económica del país.
Central de Abasto.
Para las familias mexicanas, estas señales de estabilidad y crecimiento representan un respiro económico y un indicio de que sus bolsillos podrían mantenerse más sólidos frente a la inflación y los gastos cotidianos.
ARH
Ciencia
Mamá escucha, papá vigila: ¿conoces las hormonas que fortalecen a la familia?
Ciudad de México.— Diversos especialistas en comportamiento humano coinciden en que la ausencia del padre puede relacionarse con una mayor impulsividad y conductas agresivas en los hijos. Tanto el padre como la madre son esenciales en el desarrollo emocional y psicológico de los niños, un equilibrio que se apoya también en factores biológicos.
De acuerdo con los expertos, las hormonas juegan un papel determinante en las diferencias entre hombres y mujeres. Explican que las funciones de cada uno no son idénticas por las hormonas. En este sentido, los padres producen una hormona llamada vasopresina, identificada como “protectora-agresiva”, que impulsa la defensa y protección del grupo familiar.
Un estudio señala que, durante la noche, cuando un bebé llora, las madres suelen despertarse de inmediato, mientras que los padres permanecen dormidos. Sin embargo, ante un ruido externo o un posible peligro fuera del hogar, los hombres reaccionan primero, lo que evidencia una diferencia biológica en los mecanismos de alerta.
La hormona que despierta a las madres
Por otra parte, Juan Manuel García López, conocido como Pincho, ex Guardia Civil español, experto en comportamiento humano y formado por el FBI, ha profundizado en la comprensión neurocientífica de estos comportamientos.
En un video difundido en redes sociales, García plantea una pregunta común: “¿Por qué cuando lloran los bebés se despiertan más las madres que los padres?”. Según explica, la oxitocina es la clave para entender este fenómeno. Esta hormona, relacionada con la conexión emocional y la maternidad, mantiene a las madres en un estado de hiperalerta, capaz de activarse ante cualquier movimiento o sonido del bebé.
LEE Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
El especialista señala que este mecanismo es fundamental durante los primeros meses de vida, cuando el llanto constituye la única forma de comunicación del recién nacido.
@cienciascomportamiento #Comunicacionnoverbal #lenguajecorporal #gestos #lenguajenoverbal #cienciasdelcomportamiento ♬ sonido original – CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
Vasopresina: la hormona protectora del padre
García también se refiere al papel de los padres y la influencia de la vasopresina, una hormona asociada con la protección y la reacción frente a amenazas externas. Explica que, mientras la oxitocina orienta a las madres hacia el cuidado inmediato del bebé, la vasopresina mantiene a los padres atentos ante posibles riesgos en el entorno.
“Si se escucha un ruido extraño fuera de la habitación o algo potencialmente peligroso, será el hombre quien probablemente se despierte”, afirma. Este comportamiento responde a un mecanismo evolutivo de protección familiar y no a indiferencia hacia el llanto del hijo.
Comprensión más amplia de la crianza
Los aportes científicos y conductuales sobre oxitocina y vasopresina permiten comprender que los roles biológicos de madres y padres son complementarios. Ambos sistemas hormonales se combinan para fortalecer la seguridad y el desarrollo emocional de los niños.
ebv
México
Escuchar para sanar: una comunidad que pone el corazón en la salud mental de sus jóvenes
Ciudad de México.- En medio de una época marcada por la prisa, la hiperconectividad y la soledad silenciosa, surge una red que invita a detenerse, mirar y escuchar. Las instituciones educativas y de salud en México comienzan a tejer un puente de cuidado y acompañamiento para miles de jóvenes que buscan ser escuchados.
Ante esta situación, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental, un proyecto que reúne en una sola estrategia los esfuerzos para atender el bienestar emocional de su comunidad estudiantil.
El rector Leonardo Lomelí Vanegas explicó que el programa prioriza a los estudiantes del bachillerato, un grupo en formación que enfrenta tensiones inéditas: el uso de drogas sintéticas, la ansiedad por la guerra y el cambio climático, el estrés digital y la violencia familiar.
“Las juventudes viven tensiones sin precedentes”, advirtió, al subrayar que cuidar la salud mental es también cuidar el futuro del país.
El programa, bajo la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, encabezada por Fernando Macedo Chagolla, y coordinado por la doctora María Elena Medina-Mora Icaza, busca algo más que atención médica: construir confianza, empatía y escucha activa.
“Se trata de una red humana de acompañamiento, donde cada estudiante puede pedir ayuda sin miedo al estigma”, externaron las autoridades universitarias.
Además, la UNAM trabaja de la mano con instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE, con quienes ha firmado convenios para garantizar atención especializada y fortalecer la prevención del malestar emocional.
Estas alianzas interinstitucionales abren nuevas rutas de apoyo, donde psicólogos, médicos y orientadores comparten información y experiencia para ofrecer respuestas rápidas y cercanas.
Te puede interesar: Hay que priorizar las necesidades emocionales de los menores: Óscar Rivas
Es a través del Examen Médico Activo (EMA) y una Encuesta Universitaria de Salud Mental que permitirán detectar señales tempranas de ansiedad o depresión.
Los canales de atención combinan tecnología y cercanía: líneas telefónicas, plataformas digitales y espacios presenciales.
Cuando un joven solicita ayuda, los especialistas realizan una primera evaluación. Si el caso requiere intervención inmediata, ofrecen “primeros auxilios emocionales” o lo canalizan a programas como Espora Psicológica.
El Programa de Salud Comunitaria, dirigido por Andrea González Rodríguez, complementa el trabajo con talleres, acompañamiento entre pares y actividades culturales que fortalecen lazos sociales.
Cada caso se documentará en un repositorio universitario para dar seguimiento y diseñar estrategias de apoyo sostenido.
“Escuchar sin juzgar”: una lección que empieza con el acompañamiento de los padres
Por su parte, el Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute y especialista en familia y salud emocional, compartió una reflexión que atraviesa generaciones.
“La presencia de los padres es insustituible”, afirmó. “Muchos adultos no aprendieron a gestionar sus emociones y, sin quererlo, transmiten esa carencia a sus hijos.”
Rivas insistió en destigmatizar la búsqueda de ayuda profesional.
“Negarse a pedir apoyo es como evitar al médico por miedo al diagnóstico”, explicó. “La negación no resuelve nada, solo agrava el dolor.”
Para él, educar emocionalmente es un acto de amor: reconocer el sufrimiento, hablar de lo que duele y acompañar sin imponer soluciones.
La salud mental dejó de ser una preocupación individual para convertirse en una causa compartida.
En los pasillos, en las aulas y en las casas, hablar de emociones es el primer paso para sanar.
El reto ahora es mantener viva esa red de escucha y empatía que la universidad y las instituciones de salud están construyendo.
ARH
México
Hambre y desperdicio: los retos que México enfrenta en el Día Mundial de la Alimentación
Ciudad de México.- México enfrenta un problema serio: cada año se tiran 13.4 millones de toneladas de comida, mientras que 18.8 millones de personas no tienen acceso a una alimentación suficiente y nutritiva, de acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el INEGI.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre desde 1980, la FAO busca recordar que el acceso a los alimentos es un derecho básico y que el hambre sigue siendo un desafío que no se ha resuelto.
Lee: El costo de la vida en México: alimentos y servicios presionan el ingreso familiar en 2025
Desperdicio y carencias alimentarias
Según el PNUMA, en México se desperdicia el 28% de los alimentos producidos, lo que equivale a cerca de 105 kilos de comida por persona cada año. Esto coloca al país entre los principales generadores de desperdicio alimentario de América Latina.
Al mismo tiempo, el INEGI reporta que el 14.4% de la población mexicana presenta carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, lo que equivale a 18.8 millones de personas.
Aunque esta cifra representa una ligera mejora frente a años anteriores, el problema sigue afectando a millones de hogares, principalmente en zonas rurales y en comunidades con bajos ingresos.
Alimentación desigual
La situación alimentaria en México es desigual. Mientras algunos sectores enfrentan desnutrición, otros padecen sobrepeso y obesidad.
De acuerdo con UNICEF, el 18% de los niños y adolescentes mexicanos de entre 5 y 19 años viven con obesidad, una proporción más alta que el promedio en América Latina.
Esta combinación de pérdida de alimentos, hambre y mala nutrición refleja los desequilibrios en el acceso y en la calidad de la comida que consumen las familias mexicanas.
Acciones y retos
En días recientes y con motivo del 80 aniversario de la FAO, autoridades mexicanas destacaron la importancia de fortalecer las cadenas locales de producción, reducir el desperdicio y promover una alimentación equilibrada y accesible.
Entre las principales líneas de acción se incluyen:
- Promover la donación de alimentos en buen estado que no se venden pero aún pueden aprovecharse.
- Mejorar las tecnologías de almacenamiento y transporte para evitar pérdidas en la cadena alimentaria.
- Apoyar la producción local y sustentable, que favorece la economía de los pequeños productores.
- Fomentar el consumo responsable en los hogares, evitando el desperdicio y valorando el trabajo de quienes producen los alimentos.
“El país ha avanzado en la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria, y en la protección de su maíz nativo”, destacó Lina Pohl, representante de la FAO en México.
Aunque, según Pohl, aún quedan retos importantes para garantizar que todas las personas puedan alimentarse de manera suficiente y saludable.
Un llamado al cuidado y la conciencia
El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para reflexionar sobre el valor de los alimentos, el esfuerzo de quienes los producen y la necesidad de compartir los recursos de manera justa.
Reducir el desperdicio y mejorar la nutrición son pasos fundamentales para construir un país más equitativo y saludable.
GDH
México
Camilleros, pilares silenciosos del cuidado y la recuperación del paciente
Ciudad de México.— A lo largo de 35 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Fernando Rosas Farías ha recorrido pasillos, urgencias y salas de recuperación cargando más que cuerpos: ha transportado historias. “Unas dolorosas, otras agradables”, dijo, “pero en todas hay algo que no cambia: el esfuerzo de mis compañeros por brindar un trato digno, amable y profesional al paciente”.
El testimonio de Fernando representa a miles de trabajadores que, sin reflectores, son parte vital del engranaje hospitalario.
Por primera vez, el IMSS celebró oficialmente el Día Institucional del Personal de Camillería, una categoría integrada por 8 mil 683 hombres que cada día realizan más de 200 mil movilizaciones en hospitales y clínicas del país. Son quienes sostienen, literalmente, a quienes enfrentan la enfermedad y la incertidumbre.
Trato humano
Zoé Robledo, director general del IMSS reconoció la labor de los camilleros como un símbolo de fuerza, lealtad y empatía, cualidades esenciales para ofrecer un trato humano a los pacientes.
Recordó que durante momentos críticos, como la pandemia de COVID-19, inundaciones o huracanes, este personal permaneció firme, dispuesto y solidario, demostrando que su servicio trasciende las circunstancias.
Robledo señaló que seis de cada diez camilleros han recibido capacitación especializada a través del Sistema de Capacitación Virtual (SICAVI), con lo que fortalecen su preparación técnica y su compromiso con la mejora continua. Subrayó que esta primera conmemoración marca el inicio de una nueva etapa para visibilizar y mejorar las condiciones laborales del gremio, e hizo un llamado a reconocer también a quienes, por atender emergencias recientes, no pudieron estar presentes en la ceremonia.
LEE Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Acto de humanidad
La doctora Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas, recordó que el trabajo del camillero no se limita a mover pacientes. Su labor, explicó, implica brindar seguridad, compañía y palabras de aliento, gestos que humanizan la atención médica y devuelven confianza en momentos de vulnerabilidad.
“Su presencia genera tranquilidad y esperanza en medio del dolor”, expresó. Agradeció su compromiso y profesionalismo, cualidades que fortalecen la cadena de atención con calidad y calidez, y los invitó a seguir portando con orgullo el uniforme del IMSS, símbolo de un servicio que dignifica.
Fuerza de la colaboración
Desde la Coordinación de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias resaltó que los camilleros son aliados esenciales dentro de la estrategia institucional 2-30-100, al realizar movilizaciones en áreas críticas como Urgencias, Terapias Intensivas y Radiodiagnóstico. Señaló que su labor conjunta con el personal de Enfermería ha permitido consolidar un esquema basado en el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la búsqueda de un servicio más eficiente.
Mejores condiciones para camilleros
En representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), su secretario general Rafael Olivos Hernández destacó que la categoría de camilleros es una de las más jóvenes y esenciales dentro del IMSS. Subrayó que su trabajo garantiza seguridad en los traslados y contribuye a reducir tiempos de hospitalización y facilita la pronta reincorporación de los derechohabientes a su vida cotidiana.
ebv
