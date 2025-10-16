El consumo privado en México alivia el bolsillo de las familias

Ciudad de México.- En agosto de 2025, el consumo privado en México se mantuvo sin cambios respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) del INEGI.

Sin embargo, en septiembre se registró un aumento del 0.6% anual, lo que sugiere una ligera recuperación en el gasto de las familias mexicanas.

Cabe mencionar que el IOCP es una herramienta estadística que permite estimar de manera anticipada el comportamiento del consumo privado en el país.

El INEGI utiliza modelos econométricos y técnicas de inteligencia artificial para elaborar este indicador, lo que permite contar con información más oportuna que el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), que se publica con un retraso de nueve semanas.

En términos mensuales, el consumo privado creció un 0.2% en agosto y un 0.1% en septiembre, lo que indica una tendencia positiva, aunque modesta.

El consumo privado representa una parte significativa de la economía mexicana.

Cuando el gasto se estabiliza o crece, las familias sienten menos presión en su presupuesto diario.

Un aumento moderado permite que los hogares puedan adquirir alimentos, transporte, ropa y servicios sin afectar su economía.

Además, refleja que los ingresos y la confianza de los consumidores empiezan a mejorar, lo que ayuda a planear compras más grandes o imprevistos.

En otras palabras, cada pequeño incremento en el consumo se traduce en mayor capacidad de compra y bienestar familiar.

El próximo reporte del IOCP se publicará el 14 de noviembre de 2025.

Este informe proporcionará una visión más detallada sobre la evolución del consumo privado en el país y permitirá evaluar si la tendencia positiva se mantiene en los meses siguientes.

Aunque los datos actuales muestran una recuperación moderada, es importante seguir monitoreando el comportamiento del consumo privado para comprender mejor la dinámica económica del país.

Para las familias mexicanas, estas señales de estabilidad y crecimiento representan un respiro económico y un indicio de que sus bolsillos podrían mantenerse más sólidos frente a la inflación y los gastos cotidianos.

