El costo humano de un medicamento falso que crece entre la escasez y la necesidad

Ciudad de México.- Nuestro país es un México de jóvenes, más de la mitad de la población tiene menos de 28 años, por esta razón el empresario Ricardo Salinas Pliego dirigió un mensaje directo a los jóvenes mexicanos durante la celebración de su cumpleaños número 70. Conocido por en redes sociales como el Tío Richie el dueño de Grupo Salinas se reunió en la Arena CDMX, con miles de “sobrinos”.

Acompañado de su esposa, hijos y nietos, y luego de partir un enorme pastel de utilería, decorado con bitcoins, Salinas Pliego compartió una reflexión sobre cómo abrirse camino en un entorno complicado, pero lleno de oportunidades para quienes toman responsabilidad de su propio proyecto de vida.

“México es un país de jóvenes. Más de la mitad tienen menos de 28 años. ¡Qué maravilla!” dijo, dirigiéndose a la audiencia antes de explicar que su intención era compartir lo que a él le hubiera gustado escuchar cuando tenía esa edad.

Ricardo Salinas presentó lo que llamó tres pasos esenciales para salir adelante:

“¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Muy sencillo: primero, valores; segundo, la chispa del alma; y tercero, preparación”.

Foto: Cuartoscuro

Valores cristianos para construir buenos entornos

El empresario subrayó que el desarrollo personal no se sostiene sin principios éticos sólidos. “Buenas personas generan buenos entornos. No está tan complicado”, afirmó. En este punto, hizo énfasis en que los valores no son un concepto abstracto o sofisticado, sino decisiones cotidianas que fortalecen el carácter.

“Los valores cristianos son muy sólidos: no robar, no matar, no mentir, tratar al prójimo como a ti mismo, la caridad cristiana, ayudar al débil y al desvalido, y respeto al derecho ajeno y la paz”, dijo ante el público. Y remató: “Una mala persona nunca va a poder hacer un buen negocio”.

La chispa del alma: actitud y esfuerzo

El segundo elemento que destacó fue la actitud frente a la vida, a la que llamó “chispa del alma”. Para Salinas Pliego, la juventud debe cultivar fortaleza interior, no resignación. “La chispa del alma es esa cosa que se llama actitud: no me doy por vencido y no me rajo”, dijo.

El empresario explicó que no se trata de ideas complejas, sino de disciplina y consistencia personal: “¿Y qué se necesita? Esfuerzo. ¡Tan sencillo! No es tan complicado”. Aseguró que los jóvenes que comprenden este principio pueden convertirse en agentes de cambio en su comunidad.

Preparación: educación útil para la vida

El tercer punto fue la preparación, aunque subrayó que esta no se reduce a títulos universitarios. “Se confunde mucho hoy en día el título y la carrera con educación”, señaló. Según dijo, lo que más valora un empleador es la capacidad de pensar y resolver problemas con herramientas básicas pero bien desarrolladas.

“Como empresario que contrato miles de personas, lo que realmente cuenta es saber leer bien, saber escribir bien, saber matemáticas básicas bien y saber comunicarse. Todo lo demás, con curiosidad, lo vas aprendiendo sobre la marcha”.

Para Salinas Pliego, la educación útil es la que fomenta pensamiento crítico, iniciativa y autonomía.

El empresario, dueño de TV Azteca bajó del escenario para saludar a los asistentes y dejó que el espectáculo continuara. El concierto cumpleañero estuvo amenizado por Cumbia Machine con la Sonora Santanera, La Sonora Dinamita y los cantantes Lupillo Rivera, Ely Guerra, Mía Rubín, Sandra Echeverría y Fela. El cierre estuvo a cargo de Carlos Rivera, egresado de las filas de La Academia.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp