El costo humano de un medicamento falso que crece entre la escasez y la necesidad

Ciudad de México.- El número de alertas por medicinas apócrifas en México aumentó de forma alarmante en los últimos años. El fenómeno no sólo amenaza la salud pública, sino también la confianza en el sistema sanitario.
En medio del desabasto y la desigualdad, miles de personas buscan remedios sin imaginar que podrían estar poniendo su vida en riesgo.
Por ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reportó en los últimos meses un incremento histórico en las alertas sanitarias por medicamentos falsificados o adulterados.
Además, en 2025, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) estimó que el mercado negro alcanzó entre 7 % y 11 % del total nacional, un salto preocupante frente al 2023.
Entre los productos más falsificados están analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y vitaminas.
Muchos se venden en tianguis, redes sociales o plataformas digitales sin control sanitario, según datos oficiales de Cofepris y Unefarm.
Además, advierten que las personas tienen derecho a conocer qué fármacos concentran más denuncias, y recordó que la falsificación afecta tanto a grandes laboratorios como a pequeñas farmacias que intentan abastecerse en medio del desabasto.
La falsificación de medicinas no sólo implica fraude económico: representa un riesgo directo para la vida.
Cofepris ha identificado lotes adulterados que carecen del principio activo o contienen sustancias tóxicas.
Asimismo, Especialistas señalan que el desabasto en hospitales públicos y los altos precios en farmacias privadas han impulsado a muchos pacientes a recurrir a fuentes no seguras.
La necesidad, combinada con la desinformación, alimenta un círculo de riesgo.
El impacto económico también es notable: la industria farmacéutica mexicana pierde miles de millones de pesos al año, mientras que el país enfrenta mayores retos para garantizar el acceso a tratamientos confiables y seguros.
Finalmente, la Cofepris recomienda verificar el número de lote, la fecha de caducidad y los sellos de seguridad en cada empaque. Además, insta a la población a reportar cualquier reacción adversa o irregularidad detectada tras el consumo de un medicamento.
Uso excesivo de celulares, problema creciente en adolescentes
Un caso se registró en Polanco
Ciudad de México.— La dependencia emocional al smartphone creció entre los adolescentes en los últimos años, lo que puede provocar problemas de convivencia y episodios de violencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el uso problemático de redes y juegos aumentó notablemente entre 2018 y 2022.
De acuerdo con el Pew Research Center (2024), una mayoría de adolescentes reconoció pasar demasiado tiempo frente a la pantalla.
Este reconocimiento reveló un patrón preocupante de autoobservación y dependencia emocional.
Esa codependencia afectó la vida social, la concentración y el descanso, provocando cambios en el estado de ánimo y en la capacidad para manejar la frustración.
Ansiedad, soledad y falta de control emocional por uso de celulares
Investigaciones revisadas por JAMA Network Open (2024) mostraron que reducir el tiempo de pantalla mejoró los síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes.
Estudios de la American Psychological Association vincularon el uso compulsivo de teléfonos con mayor soledad y menor bienestar emocional. La exposición constante a notificaciones activó respuestas de estrés similares a las de una situación de peligro.
Los adolescentes con mayor impulsividad mostraron más dificultad para regular emociones y desconectarse. La gratificación inmediata que ofrecen las redes sociales reforzó conductas repetitivas y aumentó la vulnerabilidad emocional.
Familias y escuelas enfrentan nuevos retos de convivencia
El uso excesivo de dispositivos también modificó la dinámica familiar. Padres y madres reportaron conflictos por el control del tiempo de pantalla, especialmente en horarios de comida y descanso.
En el entorno escolar, docentes observaron más distracción y menor bienestar académico. Según la Universidad de Stanford, la multitarea digital afectó la atención sostenida y el rendimiento en clases presenciales.
Los especialistas en salud mental recomendaron fortalecer los espacios de diálogo y acompañamiento. Identificar cambios en el sueño, irritabilidad o aislamiento se volvió clave para intervenir a tiempo.
Por ello, escuelas de todo el mundo, como Madrid, Países Bajos y en México, estados como Querétaro, han implementado medidas y estrategias para combatir el uso excesivo de los celulares en horario escolar.
Una realidad que cruzó con la violencia doméstica
El impacto emocional y la impulsividad adolescente también se reflejaron en hechos recientes de violencia intrafamiliar.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de un menor de edad que agredió con un arma de fuego a su madre dentro de un departamento en la colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.
La mujer, de 52 años, resultó con una herida de bala en la mandíbula y fue trasladada a un hospital, donde se recupera satisfactoriamente.
De acuerdo con la SSC, el menor discutió con su madre antes del ataque, mientras su hermano intentó intervenir y también resultó lesionado.
El padre de familia entregó el arma a los agentes y colaboró con las investigaciones.
Las autoridades localizaron al menor gracias a las cámaras de videovigilancia y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.
Iglesia reclama paz tras violencia en el deporte
Ciudad de México.- El fin de semana, la Liga MX se vio manchada por la violencia que culminó en dos trágicos sucesos en el Clásico tapatío y el Cruz Azul vs. Rayados, por lo que la Iglesia alzó la voz.
El cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega condenó la muerte de un menor de edad durante la serenata al equipo de las Chivas en la capital de Jalisco y pidió erradicar el fanatismo que convierte el futbol en escenario de odio y muerte.
“El deporte debe unir, no destruir”
El Cardenal de Guadalajara lamentó la muerte de José Eduardo “Lalito” Ramírez Ávalos, de 16 años, quien fue atacado con arma blanca la noche del viernes, tras asistir a la serenata previa al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.
“El tema de la violencia por el deporte, pues es muy lamentable. El deporte es una actividad humana que nos debe de llevar a convivir, a alegrarnos juntos, a compartir. Y sabemos que en el deporte se pierde y se gana, pero no tiene que ver nada con la vida”, expresó el purpurado en rueda de prensa.
Robles Ortega calificó lo ocurrido como “una muestra alarmante de fanatismo y descomposición social” y exigió a las autoridades esclarecer los hechos.
“No podemos dejar pasar que eso ya sea normal. No es normal que una actividad humana que nos debe llevar a la convivencia sana y armónica se convierta en una ocasión de daño tan grave como quitar la vida de alguien”, subrayó.
Indignación en Guadalajara por el asesinato de “Lalito”
El joven fallecido cursaba el bachillerato en la Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara y su muerte provocó manifestaciones y reclamos de justicia de familiares, amigos y comunidad estudiantil.
Robles Ortega insistió en que el deporte debe ser “motivo de alegría y unión, no de agresión entre personas que apoyan equipos distintos”.
El cardenal Robles Ortega vinculó el caso de Guadalajara como síntoma de una sociedad que ha perdido el sentido del deporte como encuentro humano.
“El deporte es una expresión noble de la persona, pero cuando se transforma en motivo de agresión, muestra una enfermedad social que debemos atender desde las familias, las escuelas y las comunidades”, señaló.
Otro caso: muere aficionado del Cruz Azul tras operativo en CU
La tragedia en Jalisco coincidió con la muerte de Rodrigo Mondragón, seguidor del Cruz Azul, tras un altercado con personal de seguridad en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario en la CDMX, luego del partido ante Rayados del Monterrey.
De acuerdo con la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, el aficionado habría sido sometido por elementos de seguridad y trasladado a una patrulla, donde sufrió un desvanecimiento que le costó la vida.
El Cruz Azul lamentó el hecho a través de un comunicado.
“La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, señaló la Máquina.
El club aclaró que el operativo no fue responsabilidad directa suya.
“A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados”, resaltó el cuadro cementero.
“No es normal que se pierdan vidas por un partido”
Refuerzan bienestar estudiantil con nueva encuesta de atención psicológica personalizada
Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto en marcha la Encuesta Universitaria de Identificación de Necesidades de Atención a la Salud Mental y Psicológica, disponible en línea hasta el 28 de noviembre de 2025.
Esta iniciativa busca conocer las condiciones emocionales y psicológicas de su comunidad estudiantil para ofrecer apoyo personalizado.
La encuesta, accesible en www.saludmental.unam.mx
Misma que permite a los estudiantes de todos los niveles académicos evaluar su bienestar mental.
El cuestionario aborda temas como ansiedad, depresión, consumo de sustancias, estrés postraumático y déficit de atención.
Los resultados obtenidos facilitarán el acceso a servicios de salud mental adecuados a las necesidades individuales.
Cabe mencionar que el diseño de la encuesta fue realizado por académicos de la Facultad de Psicología y el Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental, con la colaboración del Instituto Nacional de Psiquiatría.
Además, la plataforma fue desarrollada por la Dirección General de Atención a la Comunidad, garantizando la privacidad y confidencialidad de los datos.
Esta acción forma parte del Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental, cuyo objetivo es identificar y atender a la población estudiantil en riesgo.
El programa, coordinado por la doctora María Elena Medina-Mora Icaza, busca promover el desarrollo de la comunidad universitaria y brindar atención oportuna y eficaz basada en evidencia.
Además de la encuesta, el programa ofrece servicios de apoyo emocional a través de plataformas digitales y atención presencial.
En caso de identificar necesidades específicas, los estudiantes podrán ser referidos a especialistas para una evaluación más detallada y posible tratamiento personalizado.
De este modo, el 14 de noviembre, se pondrán a disposición en la plataforma web.
Ademas de recursos adicionales, como infografías, videos cortos y herramientas digitales autogestivas.
Estos materiales están diseñados para apoyar en aspectos como consumo de alcohol, problemas de atención, aprovechamiento académico, reducción de estrés y ansiedad, y mejora del sueño.
Cada programa incluye una evaluación al finalizar para medir avances y reforzar el acompañamiento.
Con esta estrategia integral, la UNAM consolida un modelo pionero de prevención, atención y seguimiento en salud mental.
Mismo que está basado en ciencia, tecnología y colaboración institucional, poniendo al centro el bienestar de su comunidad.
Comparte Ricardo Salinas Pliego a jóvenes su fórmula para salir adelante: valores y actitud
En la celebración por sus 70 años
Ciudad de México.- Nuestro país es un México de jóvenes, más de la mitad de la población tiene menos de 28 años, por esta razón el empresario Ricardo Salinas Pliego dirigió un mensaje directo a los jóvenes mexicanos durante la celebración de su cumpleaños número 70. Conocido por en redes sociales como el Tío Richie el dueño de Grupo Salinas se reunió en la Arena CDMX, con miles de “sobrinos”.
Acompañado de su esposa, hijos y nietos, y luego de partir un enorme pastel de utilería, decorado con bitcoins, Salinas Pliego compartió una reflexión sobre cómo abrirse camino en un entorno complicado, pero lleno de oportunidades para quienes toman responsabilidad de su propio proyecto de vida.
“México es un país de jóvenes. Más de la mitad tienen menos de 28 años. ¡Qué maravilla!” dijo, dirigiéndose a la audiencia antes de explicar que su intención era compartir lo que a él le hubiera gustado escuchar cuando tenía esa edad.
Ricardo Salinas presentó lo que llamó tres pasos esenciales para salir adelante:
“¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Muy sencillo: primero, valores; segundo, la chispa del alma; y tercero, preparación”.
Valores cristianos para construir buenos entornos
El empresario subrayó que el desarrollo personal no se sostiene sin principios éticos sólidos. “Buenas personas generan buenos entornos. No está tan complicado”, afirmó. En este punto, hizo énfasis en que los valores no son un concepto abstracto o sofisticado, sino decisiones cotidianas que fortalecen el carácter.
“Los valores cristianos son muy sólidos: no robar, no matar, no mentir, tratar al prójimo como a ti mismo, la caridad cristiana, ayudar al débil y al desvalido, y respeto al derecho ajeno y la paz”, dijo ante el público. Y remató: “Una mala persona nunca va a poder hacer un buen negocio”.
La chispa del alma: actitud y esfuerzo
El segundo elemento que destacó fue la actitud frente a la vida, a la que llamó “chispa del alma”. Para Salinas Pliego, la juventud debe cultivar fortaleza interior, no resignación. “La chispa del alma es esa cosa que se llama actitud: no me doy por vencido y no me rajo”, dijo.
El empresario explicó que no se trata de ideas complejas, sino de disciplina y consistencia personal: “¿Y qué se necesita? Esfuerzo. ¡Tan sencillo! No es tan complicado”. Aseguró que los jóvenes que comprenden este principio pueden convertirse en agentes de cambio en su comunidad.
Preparación: educación útil para la vida
El tercer punto fue la preparación, aunque subrayó que esta no se reduce a títulos universitarios. “Se confunde mucho hoy en día el título y la carrera con educación”, señaló. Según dijo, lo que más valora un empleador es la capacidad de pensar y resolver problemas con herramientas básicas pero bien desarrolladas.
“Como empresario que contrato miles de personas, lo que realmente cuenta es saber leer bien, saber escribir bien, saber matemáticas básicas bien y saber comunicarse. Todo lo demás, con curiosidad, lo vas aprendiendo sobre la marcha”.
Para Salinas Pliego, la educación útil es la que fomenta pensamiento crítico, iniciativa y autonomía.
El empresario, dueño de TV Azteca bajó del escenario para saludar a los asistentes y dejó que el espectáculo continuara. El concierto cumpleañero estuvo amenizado por Cumbia Machine con la Sonora Santanera, La Sonora Dinamita y los cantantes Lupillo Rivera, Ely Guerra, Mía Rubín, Sandra Echeverría y Fela. El cierre estuvo a cargo de Carlos Rivera, egresado de las filas de La Academia.
