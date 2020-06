El Covid-19 en redes sociales: ¿qué piensan los mexicanos de la pandemia y la “nueva normalidad”?

El Covid 19 no ha dejado de ser tema de agenda pública y privada. Del confinamiento a la nueva normalidad, hay un abismo poco claro y los medios digitales lo resienten.

El tema está en medios públicos, sociales y privados. A todos nos ha llegado una nota nacional o internacional, un meme, una infografía, un video o un mensaje reenviado a través de cualquier red social o privada.

El mes pasado la conversación iba de bajada, como que los usuarios de medios digitales se estaban acostumbrando a estar encerrados y las preocupaciones se centraban en otro temas, pero desde el aumento en los contagios y muertos, así como los anuncios de un progresivo regreso a la normalidad, la conversación se incrementó.

Asimismo, pareciera que el regreso a actividades puso de buenas a los mexicanos y la actitud en la conversación frente al gobierno federal mejoró.

Solo en la última semana hay más de 100 tendencias. Hay un hecho que marcó la conversación principal y fue la reactivación de las giras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañadas del regreso a la nueva normalidad.

Aunque fue positiva, hay algo que no se ve en el gráfico pero que analizamos, y es que así como al Presidente le fue bien en la gira, al estado de Quintana Roo, no. Los usuarios señalan que suena extraño que Cancún tenga sello que garantiza protocolos de seguridad, justo cuando va el Presidente de visita.

El mensaje de AMLO de que quienes no roban, no mienten y no traicionan están libres de Covid 19, marcó un hito en la conversación.

Aunque sigue siendo negativa, el poder desgasta y el tema no ayuda, las giras del Presidente, la nueva normalidad, los recaudos del SAT y que siga habiendo camas de hospital, marcaron la conversación positiva.

Algo que sí llama la atención es el aumento de bots y trolls en Twitter. Hay una operación tanto a favor como en contra del gobierno, que va en aumento, especialmente por los temas de las movilizaciones del fin de semana pasado y las marchas de éste.

Finalmente, el que ni ayuda ni se ayuda por lo visto es el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, porque de defensor pasó a defendido, o mejor, a lavarse las manos como Poncio Pilatos.

Seguramente esta semana estará llena de sorpresas, empezando por la actitud que generará en los medios digitales los contagios de personal del IMSS y los préstamos al gobierno para solventar el Covid 19.

Como dice López Gatell, aún no hemos llegado al pico, ni de contagios ni de conversaciones en medios digitales. Será cuestión de seguir analizando.