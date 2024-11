“El derecho a decidir a ser madre debe ser protegido por el Estado”: Joana Guadarrama 

Ciudad de México.- El libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades llega al público en busca de desmitificar la resolución A.I. 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reflexionar sobre sus verdaderos alcances legales, en un contexto donde las interpretaciones erróneas han proliferado.

Esta obra contiene visiones críticas de expertos juristas sobre cómo el máximo tribunal del país ha abordado con parcialidad ideológica uno de los temas más complejos de la sociedad.

Lic. Susana Miguel López.

Esta obra que será presentada en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara el 1 de diciembre, reúne las voces de juristas y expertos que analizan críticamente el tratamiento ideológico y jurídico que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado a uno de los temas más complejos de la sociedad contemporánea.

Te puede interesar: Aborto después de las 12 semanas ¿Siente dolor un bebé en el vientre de la madre?

Entre los expertos, se encuentra, Susana Miguel López, autora de un capítulo clave donde destaca la necesidad de respetar el derecho a la vida del concebido y el equilibrio entre los derechos de la mujer y del ser humano en gestación.

Derecho a la vida.

En entrevista con Siete24 Noticias, Susana Miguel López, abogada y autora del capítulo titulado “El aumento gradual de la protección constitucional del nasciturus y los límites del aborto”, explicó que aunque se reconoce la existencia de un límite para el aborto, este debe ser breve, respetando el derecho a la vida del concebido una vez superado dicho plazo.

En ese sentido, la también colaboradora de la fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui, Pro Derechos Humanos, A.C., argumentó que el ser concebido, alojado en el cuerpo de la madre, es un ser humano distinto que merece protección conforme avanza su desarrollo.

“No se puede negar que el organismo alojado en el cuerpo de la madre es un ser humano distinto a ella y si no se interfiere en su proceso, él mismo se desarrollará hasta estar listo para su nacimiento”, dijo.

Susana Miguel detalló que sin bien existe un límite al aborto, una vez que concluye ese límite, se debe proteger el derecho al derecho a la vida, el derecho a nacer del niño o niña concebido.

¿Derecho a decidir?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la acción de inconstitucionalidad 148/2017, abordó por primera vez la noción del “derecho a decidir”.

La abogada Miguel aclaró que no existe, ni en la Constitución ni en los tratados internacionales, un derecho a decidir.

Según la resolución, se establece un límite razonable y breve, cercano al inicio de la gestación, con base en información científica y consideraciones de política pública de salud.

Este criterio busca equilibrar la autonomía de la persona gestante con la protección progresiva del concebido, al que se le reconoce como un “bien” que merece mayor protección a medida que avanza el embarazo, aunque este enfoque ha generado debate en el ámbito jurídico y social.

Dignidad y respeto.

En ese sentido, la abogada externó su desacuerdo con el reconocimiento del concebido como un “bien” constitucionalmente protegido, argumentando que este concepto reduce a un ser humano a la categoría de objeto.

Aclaró que un bien es una cosa, no un alguien. Porque se habla de un niño o niña en gestación, de un ser humano que debe ser tratado con dignidad y respeto, conforme a su naturaleza humana.

“Los seres humanos no son bienes, no son objetos que puedan apropiarse, sustituirse, venderse o intercambiarse, ese trato no lo merece ningún ser humano. Por lo que esa protección termina siendo deficiente, deben ser tratados conforme a su naturaleza humana, con dignidad y respeto”, puntualizó.

Educación sexual.

La abogada Susana Miguel enfatizó la importancia de fortalecer la educación sexual y el acceso a la salud como herramientas clave para garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones libres e informadas.

“Ya lo dijo la SCJN, falta mucho por hacer en estos ámbitos para que las mujeres tengan opciones reales que les permitan decidir no solo sobre su cuerpo, sino también considerando que están decidiendo sobre otro ser humano con cuerpo propio”, subrayó.

De acuerdo con la jurista, esta perspectiva integral es esencial para garantizar un equilibrio entre los derechos de las mujeres y los derechos del niño en gestación.

Insistió en que, si una mujer opta por terminar su embarazo, esa decisión debería tomarse dentro de un periodo breve y razonable cercano al inicio de la gestación.

“Después de ese periodo, hay más que proteger y respetar el derecho a la vida del niño o niña en gestación, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño que exige protección y cuidado especiales, incluyendo la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, finalizó.

FIL de Guadalajara.

El 1 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, se llevará a cabo la presentación del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades.

Esta obra promete convertirse en una referencia clave en el debate jurídico y social porque desentraña los argumentos legales, éticos y políticos que rodean la discusión del aborto en México.

ARH