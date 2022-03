“El derecho a la vida, es el principal derecho humano”, López Obrador

Ciudad de México.— Tras la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, por presunto desvío de recursos públicos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no utilizar la ley para venganzas políticas.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador externó su desacuerdo con la divulgación de las fotografías de El Bronco cuando fue ingresado al penal porque afecta la dignidad y el honor de los presuntos culpables.

En relación con la detención del exgobernador de Nuevo león López Obrador aclaró que la Federación no lo persigue judicialmente y por ello las autoridades estatales deben informar de manera transparente los motivos y las causas.

“Es un asunto del Estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León, yo me enteré ayer ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el gobierno federal. Aclararlo, se tiene que informar bien sobre las causas; lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad”, refirió.