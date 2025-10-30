El Día de Muertos celebra la vida

Ciudad de México.— El Día de Muertos es una de las celebraciones más profundas y luminosas del folclor mexicano, ganando admiración en todo el planeta.

Más que lamentar la ausencia de los seres queridos que ya fallecieron, significa, desde distintos puntos de vista, recordar su vida y legado con alegría y amor.

En comunidades indígenas como Papatlazolco y Xaltepec, en la sierra norte de Puebla, las familias prepararon altares, flores y alimentos con un mismo propósito: celebrar la vida.

“Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida”, expresó Margarito Escorcia Reyes, integrante de la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de Tulancingo, en un documental sobre la fiesta, según recaba VC Noticias.

Escorcia comparó esta tradición con un árbol: “Si la raíz no se cuida, el árbol puede morir”. Para él, las raíces culturales y espirituales mantienen viva a la comunidad. Durante las noches del 1 y 2 de noviembre, las campanas de duelo suenan sin cesar, recordando a los difuntos con alegría y oración.

Más para leer: Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?

Según Vatican News, esta fecha, que coincide con la celebración católica de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, une la fe con las costumbres ancestrales. En México, esta unión es una expresión de esperanza, amor y fe que conecta generaciones.

Día de Muertos, una tradición que une fe, cultura y memoria

El Día de Muertos es una de las fiestas más representativas del país, en la que “la muerte se percibe con solemnidad, humor y religiosidad”.

En los pueblos rurales, las familias creen que las almas regresan cada año para disfrutar de los alimentos y flores que les ofrecen sus seres queridos.

Los altares se llenaron de cempasúchil, pan de muerto, calaveras de azúcar, mole, tamales y atole, símbolos que conectan la memoria con la tierra. Cada elemento tuvo un sentido espiritual: el aroma del cempasúchil guió el camino de las almas, mientras las velas iluminaron su regreso.

Para la Iglesia, esta tradición “muestra la fe y la esperanza de las personas frente a la muerte de un ser querido”. Desde 2008, la UNESCO reconoció el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su riqueza simbólica y social.

De la raíz prehispánica a la fe cristiana

El Día de Muertos tiene raíces en el mundo prehispánico. Los pueblos mexicas creían que los difuntos emprendían un viaje hacia el Mictlán, el lugar de los muertos, donde descansaban tras superar diversas pruebas.

Con la llegada del cristianismo, los misioneros unieron esos rituales al sentido católico de orar por los difuntos. Este proceso de inculturación transformó los símbolos: el altar comenzó a incluir una cruz, recordando que Él venció a la muerte.

Hoy, esa mezcla de culturas mantiene viva una espiritualidad única. En muchas comunidades, como en Pátzcuaro, Michoacán, las familias velan toda la noche en los cementerios, rezando, cantando y compartiendo recuerdos junto a las tumbas.

El papa Francisco recordó en 2014 que “la muerte no es la última palabra, porque el hombre está destinado a una vida sin límites cuya raíz está en Dios”.

Los próximos días 1 y 2 de noviembre, entre oraciones, flores y música, México recordará a sus muertos como una forma de amarlos, porque el Día de Muertos es, ante todo, una fiesta de vida.

JAHA