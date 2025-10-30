El Día de Muertos celebra la vida

Ciudad de México.— El Día de Muertos es una de las celebraciones más profundas y luminosas del folclor mexicano, ganando admiración en todo el planeta.
Más que lamentar la ausencia de los seres queridos que ya fallecieron, significa, desde distintos puntos de vista, recordar su vida y legado con alegría y amor.
En comunidades indígenas como Papatlazolco y Xaltepec, en la sierra norte de Puebla, las familias prepararon altares, flores y alimentos con un mismo propósito: celebrar la vida.
“Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida”, expresó Margarito Escorcia Reyes, integrante de la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de Tulancingo, en un documental sobre la fiesta, según recaba VC Noticias.
Escorcia comparó esta tradición con un árbol: “Si la raíz no se cuida, el árbol puede morir”. Para él, las raíces culturales y espirituales mantienen viva a la comunidad. Durante las noches del 1 y 2 de noviembre, las campanas de duelo suenan sin cesar, recordando a los difuntos con alegría y oración.
Según Vatican News, esta fecha, que coincide con la celebración católica de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, une la fe con las costumbres ancestrales. En México, esta unión es una expresión de esperanza, amor y fe que conecta generaciones.
Día de Muertos, una tradición que une fe, cultura y memoria
El Día de Muertos es una de las fiestas más representativas del país, en la que “la muerte se percibe con solemnidad, humor y religiosidad”.
En los pueblos rurales, las familias creen que las almas regresan cada año para disfrutar de los alimentos y flores que les ofrecen sus seres queridos.
Los altares se llenaron de cempasúchil, pan de muerto, calaveras de azúcar, mole, tamales y atole, símbolos que conectan la memoria con la tierra. Cada elemento tuvo un sentido espiritual: el aroma del cempasúchil guió el camino de las almas, mientras las velas iluminaron su regreso.
Para la Iglesia, esta tradición “muestra la fe y la esperanza de las personas frente a la muerte de un ser querido”. Desde 2008, la UNESCO reconoció el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su riqueza simbólica y social.
De la raíz prehispánica a la fe cristiana
El Día de Muertos tiene raíces en el mundo prehispánico. Los pueblos mexicas creían que los difuntos emprendían un viaje hacia el Mictlán, el lugar de los muertos, donde descansaban tras superar diversas pruebas.
Con la llegada del cristianismo, los misioneros unieron esos rituales al sentido católico de orar por los difuntos. Este proceso de inculturación transformó los símbolos: el altar comenzó a incluir una cruz, recordando que Él venció a la muerte.
Hoy, esa mezcla de culturas mantiene viva una espiritualidad única. En muchas comunidades, como en Pátzcuaro, Michoacán, las familias velan toda la noche en los cementerios, rezando, cantando y compartiendo recuerdos junto a las tumbas.
El papa Francisco recordó en 2014 que “la muerte no es la última palabra, porque el hombre está destinado a una vida sin límites cuya raíz está en Dios”.
Los próximos días 1 y 2 de noviembre, entre oraciones, flores y música, México recordará a sus muertos como una forma de amarlos, porque el Día de Muertos es, ante todo, una fiesta de vida.
El totonaco sobrevive en la voz de un hombre que no renunció a su origen
Ciudad de México.— En una ranchería rodeada de cañaverales, vainilla y montes húmedos, Patricio García Ramírez aprendió a hablar el totonaco antes que el español. En Papantla de Olarte, Veracruz, su infancia transcurrió entre la voz de sus padres y el sonido del río. Hoy, décadas después, ese niño convertido en traductor, maestro albañil y padre de familia, defiende su lengua como quien protege el alma de su pueblo.
La voz que se niega a desaparecer
Desde joven, Patricio entendió que hablar totonaco era más que comunicarse: era afirmar su identidad. Sin embargo, esa herencia también trajo injusticias. Al migrar a los 13 años en busca de trabajo, se enfrentó a la discriminación y a las burlas por su forma de hablar. Participó en el 59 batallón de infantería de Veracruz y en la Ciudad de México trabajó como policía auxiliar; siempre llevó consigo el eco de su lengua.
“Hay personas que no pueden defenderse porque no hablan español”, explicó. Esa conciencia lo llevó a prepararse como intérprete y traductor en la Red de Intérpretes Traductores, desde donde ha colaborado con instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría Pública. Su tarea consiste en traducir la palabra y, con ella, devolver justicia a quienes no pueden hacerse escuchar.
En su comunidad, Patricio aprendió que la tierra también tiene voz. “Si se trabaja la tierra, ella nos da alimento”, dice. Esa enseñanza se convirtió en una forma de espiritualidad: cuidar los árboles, respetar el agua, compartir el fruto del campo. La fe, en Papantla, convive con la naturaleza. Cada 12 de diciembre, las familias preparan zacahuil, mole con guajolote y tamales de hoja de plátano para celebrar a la Virgen de Guadalupe.
Lenguas que sostienen una nación
México es una nación construida sobre la palabra de sus pueblos originarios. Se hablan 68 lenguas indígenas, con más de 350 variantes. Según el INEGI, más de 25 millones de personas se reconocen como indígenas, aunque sólo 7.4 millones mantienen viva su lengua.
El totonaco, que Patricio aprendió de sus padres, lo hablan más de 200 mil personas, sobre todo en Veracruz y Puebla. Sin embargo, cada año disminuye el número de hablantes. En otros pueblos, las cifras son aún más críticas: lenguas como el ku’ahl, el kiliwa o el mocho’ están al borde de la desaparición, con apenas unos cuantos hablantes en todo el país.
Fe y raíces: el refugio en la familia
Aunque migró lejos de Papantla, Patricio nunca cortó el vínculo con su familia. La distancia no borró su lengua ni sus costumbres. Mantuvo vivo el idioma que sus padres y hermanos le enseñaron, sin embargo, reconoce que no logró transmitir el totonaco a sus hijos. La discriminación que él vivió lo llevó a protegerlos con el español, como si el idioma pudiera ser escudo y herida al mismo tiempo.
En su casa, la fe católica sigue siendo el centro de la vida. Las fiestas patronales, los rezos y la comida tradicional son momentos de encuentro donde la comunidad revive lo que los abuelos enseñaron. En esa espiritualidad sencilla, donde la tierra, la familia y la religión se funden, Patricio encuentra sentido a su misión: “Entendemos que ahí está nuestro sustento”, dice al hablar de su pueblo.
No perder el tesoro
Por su parte, el poeta totonaco Jun Tiburcio advierte que muchas lenguas del país agonizan. Algunas cuentan con apenas veinte hablantes. “Estamos perdiendo un tesoro de México que se nos escapa de las manos”, afirma. Su voz se une a la de Patricio y a la de miles que luchan por mantener vivas las raíces lingüísticas del país.
Proteger una lengua, dijo, es sembrarla en el corazón de los niños, como un gesto de amor y pertenencia. Cada palabra recuperada es una forma de rezar por el futuro.
Ley de Ingresos 2026: cómo impactará en los hogares, créditos y precios del próximo año
Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. La decisión marcará el rumbo económico del país el próximo año y tendrá efectos directos en los hogares, los créditos y la estabilidad de las familias mexicanas.
El documento, avalado por mayoría, estima ingresos totales por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, monto que establece la base financiera para el próximo año.
De ese total, cinco billones 838 mil 541.1 millones corresponden a impuestos, 641 mil 782.1 millones a cuotas y aportaciones de seguridad social, 39.6 millones a contribuciones de mejoras, 157 mil 081.7 millones a derechos, 16 mil 488.3 millones a productos y 203 mil 520.5 millones a aprovechamientos. Asimismo, se proyectan un billón 630 mil 973.6 millones por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.
El documento también detalla 232 mil 630.4 millones provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, además de pensiones y jubilaciones, mientras que un billón 472 mil 626.4 millones corresponderán a ingresos derivados de financiamientos.
Recaudación federal y proyecciones
Con base en el monto total de ingresos fiscales, se prevé una recaudación federal participable de cinco billones 339 mil 634 millones de pesos, cantidad que servirá de base para la distribución de recursos a los estados y municipios.
La ley establece el marco con el que el Gobierno Federal obtendrá los recursos necesarios para cumplir con los programas y obligaciones públicas durante el ejercicio 2026, así como los compromisos derivados del financiamiento.
Desequilibrio
El senador del PAN Gustavo Sánchez Vásquez señaló que la nueva ley de ingresos no mantiene equilibrio entre ingresos y egresos, ya que autoriza un techo de endeudamiento por 1.8 billones de pesos.
Agregó que esta cifra se suma a los 1.4 billones de pesos solicitados para 2025 y a los ocho billones acumulados durante el sexenio anterior, lo que, dijo, representa un incremento considerable de la deuda nacional.
Incrementa deuda
Por su parte, la senadora del PRI, Cristina Ruíz Sandoval afirmó que la Ley de Ingresos incrementa la deuda pública y puede reducir la confianza de inversionistas al no presentar un plan económico definido.
Enfatizó que el gobierno federal pretende recaudar más de 10 billones de pesos sin detallar un esquema de aplicación de los recursos.
Desigualdades
Mientras, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, consideró que la minuta incrementa las desigualdades, encarece el crédito y mantiene privilegios fiscales. Aseguró que la ley impacta a las empresas que sostienen la economía cotidiana y que el esfuerzo fiscal debería concentrarse en combatir la evasión y facilitar el cumplimiento a las micro y pequeñas empresas.
Implicaciones para la economía familiar
El contenido de la Ley de Ingresos define la cantidad de recursos disponibles para el gasto público, así como el nivel de deuda que el país asumirá el próximo año. Estas decisiones inciden en la política económica general y en la estabilidad de los precios, el financiamiento y los programas sociales.
Un mayor nivel de recaudación puede reflejarse en ajustes fiscales que alcanzan a los contribuyentes, mientras que el endeudamiento aprobado influye en los costos financieros del Estado y en el presupuesto destinado a los servicios públicos.
En la práctica, los resultados de esta ley pueden reflejarse en la disponibilidad de infraestructura, apoyos sociales y condiciones crediticias, factores que repercuten en la economía de los hogares. Cada modificación en el ingreso público tiene un efecto directo o indirecto en los recursos que circulan en las familias, los precios de bienes y servicios y la dinámica económica local.
“Me arrepiento, amo a mi hijo”, habla el joven padre del bebé de Tultitlán
Cuautitlán, México.- “Me arrepiento de todo, de no saber cómo actuar, de no confiar en mi mamá, de dejar a mi bebé, me arrepiento mucho de mis acciones”, reconoció Lucio David, el joven que en febrero abandonó a su hijo recién nacido en una calle de Tultitlán, Estado de México.
En entrevista exclusiva para Imagen Noticias, Lucio habló por primera vez desde el penal de Cuautitlán y reconoció el peso de sus decisiones; así como el deseo de abrazar algún día a su hijo, quien se encuentra bajo la custodia del DIF estatal.
“A pesar de que no lo conocí, yo lo amo mucho. Pienso todos los días en él”, expresó.
Arrepentimiento que llegó tarde
Nueve meses han pasado desde que se viralizó en redes sociales el video donde se observa el momento que Lucio abandona al recién nacido dentro de una bolsa de plástico frente a una casa en Tultitlán. Minutos después, vecinos alertaron a las autoridades y el bebé fue rescatado con vida.
Lucio, acompañado de su madre, se entregó a las autoridades y hoy enfrenta cargos por tentativa de homicidio. Desde el penal de Cuautitlán aseguró que la decisión fue tomada bajo miedo y desinformación.
“No sabíamos qué hacer, nos dio miedo decirle a alguien, miedo de que nos regañaran”, relató sobre los días previos al nacimiento.
Diana, su pareja de 21 años, intentó abortar a su hijo en la semana 37 de gestación, pero dio a luz en el baño de una pastelería donde trabajaba.
“Ella me dijo que me lo llevara, que era mi bebé y que estaba vivo. Yo solo obedecí. Caminé sin rumbo hasta dejarlo frente a una casa”, confesó Lucio.
El costo de la desconexión emocional
Expertos han señalado que hombres y mujeres carecen de acompañamiento emocional y psicológico durante diferentes etapas, como el embarazo, especialmente entre jóvenes.
El Dr. Óscar Rivas, director general y fundador del Newman Institute, explicó en entrevista con Siete24 Noticias que muchos casos de desesperación surgen cuando las personas no logran sentirse seguras o comprendidas.
“El cuerpo percibe el peligro antes que la mente. Cuando alguien se siente solo o amenazado, se desconecta, no razona, solo actúa desde la supervivencia”, señaló Rivas, al referirse a la teoría polivagal, que explica cómo el sistema nervioso determina nuestras reacciones ante el estrés o el miedo.
Para el especialista, un acompañamiento psicológico adecuado podría prevenir tanto abortos como situaciones de abandono o incluso suicidios.
“Cuando alguien pide ayuda, abre una puerta que no podía ver por sí mismo. Pedir ayuda no es debilidad, es supervivencia”, precisó el Dr. Rivas.
Dulha Utrera, abuela y nieto
En medio del proceso judicial, Dulha Utrera, madre de Lucio, ha mantenido viva la esperanza de recuperar el vínculo familiar.
Con apoyo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos, logró reunirse con el bebé bajo supervisión del DIF.
En entrevista exclusiva con Siete24 Noticias el pasado 15 de mayo, Dulha relató el momento en que pudo abrazar por primera vez a su nieto en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil “Mónica Pretelini de Peña”, en Toluca.
“No pude contener las lágrimas. Sentirlo, abrazarlo, fue lo mejor que me pudo haber pasado”, compartió tras varias ocasiones que le negaron el acceso para ver a su nieto.
Desde febrero, la abuela ha luchado por obtener la custodia del menor, a quien desea llamar Matías, “porque significa ‘regalo de Dios’”.
El acceso al menor le fue negado en repetidas ocasiones, incluso con órdenes judiciales en mano.
“Siempre nos ilusionamos, pero algo pasaba y no nos dejaban verlo”, denunció Utrera.
Acompañamiento que puede salvar vidas
“Si alguien me hubiera escuchado, si hubiera confiado en mi mamá, tal vez todo sería distinto”, dijo Lucio durante la entrevista con Imagen Noticias.
En ese sentido, el Newman Institute insiste en la necesidad de crear espacios donde los jóvenes puedan hablar de sus miedos sin miedo a ser juzgados.
Para Oscar Rivas, una educación socioemocional oportuna puede evitar tragedias y reconstruir entornos de apoyo antes de que sea demasiado tarde.
Cuidar a un adulto mayor, una labor de amor
Ciudad de México.— En un departamento de la Ciudad de México, María levanta cada día a su madre de 84 años, la ayuda a vestirse, prepara su desayuno y la acompaña a sus citas médicas. Su jornada comienza antes del amanecer y termina cuando la noche llega. Como ella, millones de personas sostienen en silencio uno de los pilares más frágiles y esenciales de la sociedad: el cuidado.
Cada 29 de octubre, el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo recuerda que cuidar es un acto de humanidad que implica responsabilidad social, económica y emocional.
Cuidar para construir paz y comunidad
Especialistas señalan que el trabajo de cuidados es una pieza clave en la construcción de la paz y del tejido social. Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explica que este ámbito pertenece a toda la sociedad, pues implica sostener vínculos afectivos que dan sentido a la convivencia humana.
El debate sobre un Sistema Nacional de Cuidados en México plantea un reto profundo: reorganizar la noción del trabajo no remunerado. Este esfuerzo requiere políticas públicas articuladas entre el Estado, la comunidad y el sector privado.
Datos presentados por el académico César Luis Cárdenas Varela revelan que, en la Ciudad de México, existen más de 9 millones de habitantes, pero solo 6 mil 630 centros de atención de cuidados, de los cuales el 96 por ciento está destinado a la infancia. Apenas 232 brindan servicios a adultos mayores.
Frente al envejecimiento poblacional, los especialistas advierten que comprender quién cuida, en qué condiciones y con qué apoyos, es fundamental para diseñar políticas justas y dignas que promuevan comunidades más igualitarias.
Cuidar con dignidad: el modelo comunitario del IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha comenzado a aplicar un modelo innovador que busca cambiar la visión del cuidado de personas mayores. En 2023 se puso en marcha el Centro de Día, ubicado en el Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM), en la Ciudad de México.
Esta propuesta ofrece atención comunitaria para mayores de 60 años, con actividades educativas, recreativas y culturales orientadas a la prevención del deterioro funcional y al fortalecimiento del autocuidado. El programa cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye médicos, trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas y estudiantes de distintas áreas.
La doctora Magdalena Castro Onofre, responsable del proyecto, subraya que este modelo promueve el derecho al cuidado con corresponsabilidad entre Estado, familia y sociedad. Además, el IMSS impulsa la formación técnica de cuidadores gerontológicos, en alianza con la UNAM y la plataforma CONOCER, mediante cursos y certificaciones que profesionalizan el cuidado.
Esta política alivia la carga de quienes cuidan, dignifica su trabajo y reafirma que el cuidado es un derecho humano garantizado, no una obligación silenciosa.
LEE Amor en la vejez y la salud mental de los adultos mayores
Un mundo que envejece y la urgencia del apoyo
Según Naciones Unidas, en 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años. Para 2050, la cifra superará los dos mil millones. El envejecimiento de la población plantea desafíos inéditos para los sistemas de salud, los modelos familiares y la estructura económica global.
La OMS advierte que cerca del 14 por ciento de los adultos mayores de 70 años vive con algún trastorno mental y que el aislamiento y la soledad se han convertido en factores de riesgo tan graves como las enfermedades físicas. Uno de cada seis adultos mayores sufre malos tratos, en muchos casos por parte de quienes los cuidan.
El envejecimiento saludable requiere entornos accesibles, apoyo emocional, redes sociales activas y políticas que protejan a las personas cuidadoras y a quienes reciben cuidados. La conexión social, la educación intergeneracional y el reconocimiento del cuidado como base de la salud mental son esenciales para evitar que la vejez se convierta en una etapa de exclusión.
Ciudad que Cuida: reconocen a quienes sostienen la vida
En la Ciudad de México, se estableció el programa “Ciudad que Cuida a Quien Cuida”, donde se reconoce el papel de quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad o adultos mayores con alta dependencia.
El programa ofrece apoyo económico bimestral, talleres culturales, acompañamiento psicológico y médico, además de actividades recreativas en las llamadas Utopías de Cuidado. En su fase inicial, beneficia a mil personas, con la meta de alcanzar cobertura universal.
