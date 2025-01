El dolor fetal: La ciencia que redefine el debate sobre el aborto

Ciudad de México.- Hace tres años, el Congreso de Colombia discutió un proyecto para legalizar el aborto hasta el sexto mes de gestación. Aunque fue rechazado, la intervención del neurocirujano Kemel Ghotme dejó un impacto duradero.

Su explicación científica sobre el dolor fetal invita a reflexionar sobre el valor de la vida antes de nacer.

El doctor Ghotme, especialista de la Universidad Nacional, describió las etapas del desarrollo del sistema nervioso central.

Según explicó, cuatro de las seis etapas ya se completan para la semana 24 de gestación. Una etapa más inicia en ese periodo, mientras que la última ocurre después del nacimiento y continúa hasta la mayoría de edad.

Desarrollo del dolor en el feto.

El médico advirtió que las vías del dolor comienzan a formarse en la semana 7. En este punto, las vías periféricas ya conectan la piel con la médula espinal. Esto permite que el feto perciba estímulos dolorosos y reaccione ante ellos.

En la semana 16, el sistema nervioso transmite y procesa el dolor. Aunque el feto no tiene conciencia en este momento, el sufrimiento es evidente. Según el doctor Ghotme, “no tener conciencia no significa no sufrir”.

La etapa tálamo-cortical, que permite la experiencia subjetiva del dolor, se desarrolla entre las semanas 16 y 23. Esta etapa madura entre las semanas 24 y 26. Para que el feto experimente dolor de forma consciente, es necesaria su interacción con el medio ambiente.

En este contexto, el médico enfatizó una dura realidad: para los bebés abortados, su única experiencia con el entorno son los instrumentos que terminan con su vida.

El bebé en gestación como paciente.

El doctor Ghotme resaltó que la medicina moderna reconoce al bebé en gestación como un paciente. Desde la semana 16, se realizan intervenciones quirúrgicas intrauterinas que requieren anestesia.

Las técnicas incluyen anestesia transplacentaria, intravenosa y local. Estas protegen al bebé durante los procedimientos. Este enfoque según el especialista reafirma la dignidad del bebé por nacer, tratado como un ser humano desde el vientre materno.

ARH