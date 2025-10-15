El error común que puede poner en riesgo a los bebés durante las emergencias

Ciudad de México.- Tras las lluvias intensas en Veracruz y Puebla, miles de familias resultaron afectadas. La comunidad responde con donaciones. Pero una ayuda bien intencionada podría dañar más que beneficiar: las fórmulas lácteas donadas representan un riesgo para la salud infantil si se usan sin control en situaciones de desastre.

bebés

Sin embargo, algunos voluntarios de buena fe que incluyen fórmulas infantiles entre los productos donados desconocen esta problemática.

El Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF han advertido sobre este asunto: la donación de fórmulas lácteas puede generar consecuencias negativas en salud infantil.

Estas alertas no son nuevas.

Naciones Unidas y expertos en nutrición recomiendan priorizar la lactancia materna, incluso durante emergencias.

La leche materna es un líquido complejo y dinámico que contiene componentes nutricionales y no nutricionales que apoyan el desarrollo infantil.

La lactancia materna beneficia tanto a los lactantes como a las madres.



Guarde y comparta 🙂 pic.twitter.com/UTWrs0UG9E — Karim A Nesr (@karimanesr) September 20, 2023

México promovió recientemente una regulación para frenar la publicidad de fórmulas y proteger la leche materna.

Donar fórmulas genera un dilema: la intención es buena, pero los efectos pueden ser contraproducentes.

Preparar fórmulas exige agua apta para consumo y total higiene.

En zonas afectadas, el acceso al agua potable y a ambientes limpios suele estar comprometido.

El uso de fórmulas en esas condiciones puede provocar diarrea, infecciones intestinales o respiratorias, y desnutrición.

Cuando se regala fórmula, madres pueden abandonarla o reducirla.

La leche materna ofrece anticuerpos y protección natural que las fórmulas no replican por completo.

Estudios han señalado que el uso prematuro de fórmulas puede aumentar el riesgo de obesidad u otros trastornos metabólicos a largo plazo.

Te puede interesar: Exhortan a construir un futuro más humano y con dignidad frente a la migración

En catástrofes, la logística para entregar y almacenar fórmula puede fallar. Las fechas de caducidad, la falta de esterilización adecuada y el transporte inadecuado elevan riesgos.

En suma: la donación de fórmulas puede dañar involuntariamente a quienes pretende ayudar.

¿Qué sí donar para bebés, niñas, niños y madres?

Si decides apoyar con productos destinados a familias vulnerables, estas opciones contribuyen de forma segura y útil:

Pañales desechables (etapas adecuadas)

Toallitas húmedas sin fragancia

Ropa limpia, seca y del tamaño correcto

Foto: Cuartoscuro

Mantas, cobijas, sábanas

Artículos de higiene personal (jabón suave, shampoo neutro)

Ropa para embarazadas

Alimentos no perecederos saludables para adultos

Agua potable en envases sellados

Este tipo de productos ayuda a necesidades urgentes sin comprometer la salud infantil.

ARH