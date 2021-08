El Huracán Grace tocó tierra la madrugada de este sábado

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— A través de un video en redes sociales, el panista Ricardo Anaya anunció que suspenderá sus giras por los municipios del país para presentar pruebas contundentes de su inocencia.

“Voy estar fuera una temporada breve, no es lo que me hubiera gustado, en lo personal y lo familiar es una decisión dura, a ese nivel se esta degradando la política. Si me dejo me van a quitar mis derechos políticos y me van quitar la posibilidad de ser candidato en tres años”, señaló.