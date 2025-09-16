El primer Grito de Claudia Sheinbaum incluyó nuevas arengas y una escolta femenina histórica

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia del Grito de Independencia por primera vez como presidenta de México.
Desde el balcón principal del Palacio Nacional, la mandataria introdujo arengas inéditas que dieron un nuevo tono a la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la lucha independentista.
Lee: “Que nos conozcan”: mujeres de la Armada marchan en desfile militar con orgullo por México
Nuevos “¡vivas!” que marcaron la diferencia
Ante miles de personas reunidas en la plancha del Zócalo, Sheinbaum incluyó en su arenga patriótica gritos como: “¡Viva Manuela Medina, ‘La Capitana’!”, “¡Vivan las heroínas anónimas!”, “¡Viva las mujeres indígenas!”, “¡Vivan las hermanas y hermanos migrantes!”, “¡Viva la dignidad del pueblo de México!”.
Días antes, en su conferencia matutina del 11 de septiembre, la presidenta había resaltado la importancia del acto.
“Ensayamos porque es un acto muy importante. Es una conmemoración, que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años. Y segundo, celebramos la independencia. Entonces, uno tiene que asumirlo responsablemente”, señaló la mandataria.
La escolta integrada solo por mujeres
Un momento inédito ocurrió cuando la bandera nacional fue entregada a la presidenta por una escolta compuesta exclusivamente por mujeres cadetes del Heroico Colegio Militar.
La imagen se convirtió en uno de los símbolos más destacados de la noche, al reflejar valores de dignidad y respeto en el servicio a la patria.
Una celebración con familias, valores y memoria
A pesar de la lluvia, familias enteras permanecieron en la Plaza de la Constitución para ser parte del primer Grito encabezado por una mujer.
La presencia de niñas, niños, adultos mayores y visitantes de distintas entidades dio al acto un carácter familiar y comunitario.
En redes sociales, la presidenta expresó el espíritu que buscó imprimir a la ceremonia.
“A un día del Grito de Independencia, reafirmamos que México es y será un país libre, independiente y soberano por voluntad de su pueblo”, escribió en X.
Una conmemoración histórica con sentido humano
La ceremonia también estuvo acompañada de un programa cultural y musical que precedió a la arenga.
Miles de asistentes escucharon a agrupaciones como La Arrolladora y artistas como Alejandra Ávalos. La expectación no decayó, incluso bajo las medidas de seguridad reforzadas en el Zócalo capitalino.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
Comer en exceso, mal ejemplo familiar en fiestas patrias
Ciudad de México.- Las fiestas patrias en México son un momento de orgullo nacional y convivencia familiar, pero también representan un riesgo cuando se convierten en sinónimo de excesos en la mesa.
Platillos como el pozole, los tamales y los chiles en nogada forman parte de la tradición.
Aunque el abuso en su consumo puede dejar consecuencias negativas para la salud y transmitir un mal ejemplo a niños y jóvenes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición más reciente, tres de cada cuatro mexicanos presentan sobrepeso u obesidad.
Una condición que afecta tanto a adultos como a niños y adolescentes.
Te puede interesar: Brindan atención a héroes rescatistas de la explosión en Puente de la Concordia
Tan solo en población infantil, la prevalencia supera el 36 %, lo que confirma que la mala alimentación se ha convertido en un problema de salud pública en el país.
El Dr. Adam Arévalo, gastroenterólogo, advierte que los excesos durante septiembre pueden provocar indigestión, reflujo, inflamación abdominal y somnolencia.
Además de elevar los niveles de glucosa y triglicéridos, lo que incrementa el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
“Una sola noche de excesos puede alterar el equilibrio metabólico en personas con predisposición a enfermedades crónicas”, explicó.
Moderación con valores.
El especialista recomienda consumir porciones moderadas, incluir verduras y frutas en los platillos típicos, y optar por agua natural en lugar de refrescos o alcohol en exceso.
También subraya la importancia de que los padres enseñen con el ejemplo.
“El verdadero sentido de las fiestas patrias está en la convivencia familiar y el orgullo de nuestra identidad, no en competir por quién come o bebe más”, puntualizó el Dr. Arévalo.
ARH
CDMX
Brindan atención a héroes rescatistas de la explosión en Puente de la Concordia
Prevenir traumas y fortalecer la resiliencia
Ciudad de México.- Cuando el bombero Cristian Jiménez, con 12 años de servicio en la Guardia de Iztapalapa, llegó al Puente de la Concordia la tarde del 10 de septiembre, sabía que se enfrentaba a una de las emergencias más difíciles de su carrera. Una pipa de gas de 50 mil litros provocó una explosión, dejando una escena de fuego, caos y heridos de gravedad. “Es complicado cubrir ese servicio, porque a pesar de que nos preparamos, esto es muy diferente porque nos tocó llegar directo a la pipa para evitar algo mayor”, relató en una entrevista televisiva.
Cristian es padre de dos niñas pequeñas y aunque asegura que la satisfacción de servir es enorme, también reconoce la carga emocional que vive en su trabajo.
“Me llena de felicidad ser parte de Bomberos porque recibes un calor, y agradecimiento de la gente que no tiene valor”, compartió. Pero no oculta la preocupación: “Ver a los heridos es fuerte… y en nuestro caso, la familia en casa está preocupada”.
Atención psicosocial para rescatistas
Historias como la de Cristian reflejan la necesidad de cuidar también a quienes ayudan. Tras la explosión en el Puente de la Concordia que ha dejado hasta el momento 14 personas fallecidas y decenas de lesionados, especialistas en intervención psicosocial trabajan en alianza con la Cruz Roja Mexicana y la organización civil CADENA, para ofrecer atención psicológica a rescatistas, con el fin de prevenir lo que se conoce como trauma vicario: el desgaste emocional por exponerse de manera constante al dolor de otros.
La coordinadora del proyecto, la Mtra. María Amparo Olivier, explicó que esta atención resulta esencial, porque no solo beneficia su bienestar personal, sino que les brinda herramientas para tomar mejores decisiones en momentos de crisis, como la búsqueda de familiares, documentos o el cuidado de menores de edad.
“Dar intervención psicológica a los equipos de rescate significa brindar apoyo emocional y psicológico a las personas que ayudan en emergencias, para que puedan manejar el estrés, la ansiedad y las emociones difíciles que enfrentan durante y después de los rescates. Esto los ayuda a mantenerse fuertes y saludables, y a procesar lo que han vivido, para que puedan seguir ayudando y cuidándose a sí mismos”.
Familias y víctimas indirectas también reciben apoyo
La atención psicosocial se ha extendido también a los familiares y seres queridos de las víctimas del Puente de la Concordia. En hospitales donde se encuentran internados los heridos, especialistas visitan a las familias para brindar acompañamiento emocional.
La Dra. Graciela Polanco, académica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, subrayó que recibir apoyo psicológico en las primeras horas tras una tragedia puede evitar el desarrollo de trastornos severos.
“Y estos trastornos van a afectar en el día a día de las personas; cuando padecen uno de estos problemas, su vida tiene un desequilibrio fuerte”, advirtió.
Polanco explicó que sin una intervención temprana, las víctimas indirectas podrían enfrentar problemas como estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastornos del sueño o de la alimentación.
Solidaridad que también sana
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó este lunes 15 de septiembre que el número de fallecidos ascendió a 14. La tragedia mostró una vez más la solidaridad de los mexicanos, no solo en el rescate, sino ahora también en el cuidado de quienes estuvieron en primera línea.
Los rescatistas, héroes anónimos que trabajan día y noche, reciben hoy un acompañamiento necesario para seguir adelante. Como Cristian, el bombero que cada mañana vuelve a ponerse el uniforme, con la esperanza de regresar sano a casa con sus dos hijas, su historia refleja la doble cara de esta vocación: la entrega al servicio y la vulnerabilidad humana.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
CDMX
La herencia de Alicia Matías: una familia que sigue multiplicando su amor
Ciudad de México.— El nombre de Alicia Matías Teodoro quedó grabado en la memoria de México. La mujer que usó su cuerpo como escudo para salvar la vida de su nieta durante la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa partió de este mundo dejando una huella que no se borra. Su familia atraviesa el duelo, pero al mismo tiempo reconoce que la herencia de amor y fortaleza que dejó permanecerá para siempre.
Una pérdida que estremeció a la familia
“Mi mamá no lo podía creer. Le costó trabajo llorar, le costó trabajo desahogarse. Mi papá no podía creer que había perdido una hija”, compartió Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia.
Con la voz entrecortada pidió respeto para el dolor de sus sobrinas, quienes viven la devastación más profunda. “Necesito que ahorita no me las aborden, que no les pregunten qué sienten porque ellas están con el dolor a flor de piel”, expresó.
La familia busca sanar mientras reclama justicia. “Que la empresa se haga responsable para reparar los daños de todos los afectados. Esto fue un accidente que no tendría por qué haber pasado”, señaló Sandra Barajas.
Una mujer de fe y de trabajo
Alicia fue una mujer devota, con profunda cercanía a la Virgen de Guadalupe y a la Virgencita de Juquila. Su fe marcó su vida, al igual que su entrega al trabajo y a su familia.
LEE Explosión en la Concordia: La fuerza de una madre frente al dolor y las noticias falsas
“Mi hermana ha sido una gran mujer. Fue una gran madre, fue una gran abuela. Siempre trabajó, fue muy trabajadora. Mi hermana siempre tuvo fijo una meta y siempre la cumplía”, recordó Sandra.
Esa fortaleza se refleja ahora en sus hijas. “Mis sobrinas están hechas de lo mismo. Cada una tiene la herencia de su mamá. Una tiene el carácter, otra el corazón, otra las ganas y el impulso de trabajar. Mi hermana dejó una gran herencia, dejó a su familia”, dijo.
El amor que se multiplica
El legado de Alicia traspasó los límites de su hogar y se convirtió en símbolo de valor y amor. En redes sociales, ciudadanos la han llamado heroína, aunque su hermana confiesa la contradicción de ese reconocimiento.
“Lo es, créeme que lo es, porque todo lo que hizo por la niña lo demuestra. Les agradezco infinitamente que la tengan en eso. Pero a mí no me hubiera gustado que lo fuera. Yo hubiese preferido que mi hermana no fuera la heroína que es. Desafortunadamente le tocó. Y bueno, ella demostró la mujer que es”, dijo Sandra.
Pese al dolor, la familia encuentra orgullo en el amor que Alicia sembró. “Orgullosa porque el amor de mi hermana se sigue transmitiendo de persona a persona. Orgullosa porque todo lo que ella dejó se ha transmitido a la gente. Espero que eso nunca deje de pasar”.
Alicia puede descansar
El legado de Alicia Matías Teodoro es el ejemplo de una mujer que formó una familia con amor, fe y trabajo. Una mujer que enseñó a sus hijas a luchar por sus metas y que dejó en ellas una fuerza que continuará en sus nietas.
“Alicia dejó un buen trabajo, dejó una buena educación para sus hijas, dejó un gran amor hacia sus nietas. Estoy segura de que sus hijas lo van a duplicar para las niñas. Ella puede estar muy tranquila, puede descansar”, afirmó su hermana.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
Jazlyn sobrevive gracias al amor de su abuela y a la solidaridad de Michou y Mau
Ciudad de México.– La historia de Jazlyn Azulet, la niña protegida por su abuela durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, revela la fuerza del amor familiar y la solidaridad que emerge en los momentos más oscuros.
Un acto de amor en medio de la tragedia.
La explosión de una pipa con casi 50 mil litros de gas LP en el Puente de La Concordia dejó un saldo hasta el momento de 15 fallecidos, decenas de lesionados y severos daños materiales.
Entre los casos más dolorosos está el de la señora Alicia Matías, quien cubrió con su cuerpo a su nieta para salvarla del fuego y que perdiera la vida dás después de este accidente.
Su gesto de sacrificio permitió que la pequeña sobreviviera, aunque con lesiones graves.
Actualmente, Jazlyn permanece en estado reservado pero estable en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Los médicos determinaron que su recuperación requiere atención altamente especializada.
Fundación Michou y Mau ofrece apoyo inmediato.
La Fundación Michou y Mau para niños quemados anunció que trasladará a Jazlyn a Estados Unidos para recibir atención médica especializada en el Shriners Hospitals for Children de Galveston, Texas.
La organización informó en la redes sociales, que se encuentra disponible para colaborar con autoridades y padres de familia a fin de garantizar que los menores afectados tengan acceso a tratamiento.
“Estamos a disposición de las autoridades federales, estatales y padres de familia, para trasladar a las víctimas del Puente de La Concordia menores de edad que cumplan con los criterios médicos”, señaló la fundación.
Solidaridad y esperanza para los menores.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó hasta el momento 40 personas hospitalizadas, 30 dadas de alta y 13 fallecidos. Entre los hospitalizados hay ocho menores de edad.
La atención de la Fundación Michou y Mau incluye traslados aéreos de emergencia, tratamientos médicos, cirugías reconstructivas y rehabilitación integral.
Su alianza con Shriners Hospital ha permitido que cientos de niños mexicanos con quemaduras severas reciban tratamientos que salvan vidas.
La memoria de Alicia Matías, un legado de amor.
El caso de Jazlyn simboliza no solo el dolor de una tragedia, sino también la fuerza del amor familiar.
La decisión de su abuela Alicia de cubrirla con su cuerpo es un acto de entrega que inspira y recuerda el valor de proteger lo más amado.
La menor viajará a Estados Unidos con el respaldo de especialistas, lo que abre la posibilidad de una recuperación integral.
¿Cómo contactar a la Fundación Michou y Mau?
La organización dispone de números de emergencia para las familias que requieren apoyo inmediato:
800 08 8181
55 5665 3350
También atiende solicitudes en el correo electrónico: [email protected]
ARH
El primer Grito de Claudia Sheinbaum incluyó nuevas arengas y una escolta femenina histórica
El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios
Comer en exceso, mal ejemplo familiar en fiestas patrias
Brindan atención a héroes rescatistas de la explosión en Puente de la Concordia
La herencia de Alicia Matías: una familia que sigue multiplicando su amor
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Respeto, amistad y familia: así vivió Franco Escamilla su noche de victoria
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 3 días
“Abuelita heroína”, el ejemplo eterno de Alicia: amor, valor y vida
-
Historias que Conectanhace 3 días
Cuidar a otras familias también honra a la propia: el orgullo de ser policía
-
Deporteshace 3 días
Chicharito busca dignidad en Europa: no piensa en el retiro a los 37 años
-
Historias que Conectanhace 1 día
Salvar vidas en la era digital: la inspiradora misión de Roy Mata