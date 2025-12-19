El “toque fantasma”: el fraude silencioso que acompaña a los pagos sin contacto

Ciudad de México.- Un gesto cotidiano, acercar la tarjeta o el celular, abrió la puerta a un fraude casi invisible. El “toque fantasma” ya circula en calles, vagones y conciertos.
El crecimiento de los pagos sin contacto facilitó la vida diaria, pero también amplió los riesgos. Especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre una modalidad que opera sin violencia y sin aviso inmediato. La amenaza se conoce como “toque fantasma” o ghost tapping y afecta a usuarios comunes.
¿Qué es el “toque fantasma”?
El “toque fantasma” es un fraude ligado a pagos sin contacto que usan tecnología NFC o RFID. Esta tecnología permite pagar a corta distancia con tarjeta o teléfono.
Delincuentes aprovecharon esa función para robar dinero o crédito. Usaron equipos especializados que interceptaron, imitaron o retransmitieron la señal de pago.
Medios de comunicación y expertos en ciberseguridad señalaron que este fraude ocurrió con mayor frecuencia en zonas concurridas. Destacaron transporte público, centros comerciales y conciertos.
¿Cómo operan los delincuentes?
El fraude se presentó en dos modalidades principales: presencial y remota. Ambas buscaron pasar desapercibidas y evitar alertas inmediatas.
Fraude presencial
En la modalidad presencial, el delincuente se acercó discretamente a la víctima. Utilizó un teléfono modificado o un lector NFC portátil.
El dispositivo capturó el token o señal de la tarjeta. Luego retransmitió la información para realizar un cargo no autorizado.
La víctima, en muchos casos, no notó el robo en el momento. El pago ocurrió en segundos y sin contacto visible.
Fraude remoto
En el fraude remoto, los delincuentes recurrieron a la ingeniería social. Convencieron a la víctima de instalar aplicaciones maliciosas.
Ese software captó la señal o el token de la tarjeta. Los atacantes recibieron el código y lo usaron en una terminal de compra.
Esta modalidad combinó engaño digital y desconocimiento tecnológico. Afectó tanto a usuarios jóvenes como adultos mayores.
¿Por qué importa este tipo de fraude?
El “toque fantasma” creció junto con el uso masivo de pagos sin contacto. Kaspersky, empresa de ciberseguridad, reportó un auge en Latinoamérica.
Brasil concentró el 47% de los bloqueos de tarjetas por intentos de fraude digital a nivel global, según esa firma. Le siguieron India, China y España.
En México no existió una estadística específica sobre “toque fantasma”. Sin embargo, Kaspersky informó que el país ocupó el segundo lugar regional en ciberataques. Registró 108 millones de eventos de malware en un año.
Por su parte, la empresa Sumsub indicó que la tasa de fraudes creció 27.06% en México durante el primer trimestre de 2025. Comparó ese dato con el mismo periodo de 2024.
Estas cifras reflejaron un entorno digital más complejo. También mostraron la necesidad de educación financiera y prevención cotidiana.
¿Cómo prevenir el “toque fantasma”?
Especialistas recomendaron medidas simples y accesibles. Estas acciones redujeron el riesgo sin abandonar la tecnología.
Además, el uso de carteras, fundas o tarjeteros con bloqueo RFID o NFC limitó la lectura no autorizada. Desactivar el NFC cuando no se usó añadió una capa extra de seguridad.
Por otra parte, evitar pagos sin contacto en lugares muy concurridos ayudó a disminuir exposiciones. Activar alertas bancarias permitió detectar cargos sospechosos de inmediato.
Además, la revisión frecuente de movimientos bancarios fortaleció el control personal. La prevención, en este caso, se construyó con pequeños hábitos diarios.
El “toque fantasma” recordó que la innovación también exige cuidado. La tecnología acercó soluciones, pero la información protegió a las personas.
¿Se cobran las mastografías en el sistema de Salud capitalino?
Se han registrado denuncias de ciudadanos
Ciudad de México.— Ante reportes ciudadanos por cobros indebidos en mastografías, la Secretaría de Salud capitalina aclaró que este servicio es completamente gratuito dentro del sistema público de salud.
La dependencia precisó que la entrega de resultados y su interpretación no tienen costo, ya que forman parte de un derecho vigente para las pacientes.
La aclaración surge después de que circularon denuncias de mujeres que reportaron pagos solicitados tras realizarse estudios de mastografía en la capital.
La autoridad sanitaria informa que ningún cobro está autorizado, bajo ninguna modalidad. Además, confirmó que mantiene investigaciones en curso para deslindar responsabilidades y proteger a las usuarias.
Denuncias activan un pronunciamiento oficial
La Secretaría de Salud capitalina explicó que recibe quejas relacionadas con solicitudes de pago por resultados, interpretación médica u orientación posterior.
Estas prácticas contravinieron la normatividad, por lo que la autoridad rechaza cualquier condicionamiento económico para acceder al servicio.
La dependencia subrayó que la mastografía forma parte de los servicios preventivos gratuitos del sistema público. Reiteró que no se permite solicitar cuotas, cooperaciones ni aportaciones “voluntarias” en ninguna etapa del proceso.
Qué incluye el servicio gratuito de mastografía
La autoridad sanitaria señaló que el servicio cubre todo el proceso de atención. La gratuidad incluye la realización del estudio, la entrega de resultados, la interpretación médica y la orientación posterior en caso de hallazgos.
La Secretaría enfatizó que el personal de salud tiene la obligación de informar con claridad, acompañar a las pacientes y resolver dudas. La dependencia insistió en que ningún punto del procedimiento justifica un cobro, y recordó que la información comprensible forma parte de la atención médica.
Investigación en curso para proteger a las pacientes
Tras conocer las denuncias, la Secretaría inició investigaciones administrativas y da seguimiento a los casos reportados.
El objetivo es identificar a los responsables, frenar las irregularidades y restablecer la confianza en los servicios públicos de salud.
La autoridad advierte que estos cobros afectan la confianza ciudadana y pudieron convertirse en una barrera para el diagnóstico oportuno. También señaló que los obstáculos económicos, incluso mínimos, desincentivan la realización del estudio.
¿Qué hacer si intentan cobrar por una mastografía?
Como parte de la orientación vigente, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México recomienda no realizar ningún pago, sin importar el argumento presentado. También solicita guardar comprobantes, notas o datos relacionados con el intento de cobro.
Las denuncias se reciben vía telefónica al 55 5038 1700, en las extensiones 1060, 1061 y 1062. La autoridad explica que estos reportes permiten detectar patrones, ubicar responsables y evitar que la práctica continúe.
La importancia del diagnóstico oportuno
Según datos oficiales, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas.
A decir de la Secretaría de Salud federal, la detección temprana mejora las opciones de tratamiento y seguimiento.
Por ello, cualquier barrera económica impacta directamente en la salud y en las decisiones de las pacientes.
De Guadalajara al podio mundial: la fuerza interior que llevó a Checo Pérez a desafiar lo imposible
La historia inspiradora de Sergio “Checo” Pérez no comienza en el rugido de un motor ni en el brillo de un podio. Comienza con un niño de Guadalajara que miraba el mundo desde un karting y se atrevió a soñar más grande que sus circunstancias. Un niño que, sin saberlo, un día representaría a un país entero en la máxima categoría del automovilismo.
Pero detrás del casco, de los reflectores y de los grandes premios hay un relato más profundo: el de un joven que dejó su hogar a los 14 años, que trabajó en un restaurante para poder comer, que vivió la soledad, el miedo y el desarraigo… y aun así, decidió no rendirse.
Hoy, Checo es más que un piloto; es un testimonio viviente de que la fe, la disciplina y el amor por la familia pueden llevarte más lejos que cualquier motor.
Los inicios: un sueño que nació en silencio
Nacido en Guadalajara en 1990, Sergio Michel Pérez Mendoza creció en una familia que entendió que los sueños se construyen con sacrificio. Desde pequeño, encontró en los karts un lenguaje que no necesitaba palabras: velocidad, concentración, intuición. Había algo en él, una mezcla de calma y valentía, que lo hacía diferente.
Pero los sueños grandes casi siempre piden pasos dolorosos. A los 14 años, mientras otros adolescentes cursaban la secundaria, Checo tomó una decisión que partiría su vida en dos: ir solo a Europa para convertirse en piloto profesional. Dejaba atrás amigos, costumbres, idioma y la seguridad del hogar. Su padre lo acompañó… pero al final del día, era un niño solo en Alemania, sosteniendo una ilusión enorme entre las manos.
Forjado en la adversidad: los años difíciles en Europa
La vida en Alemania no fue fácil. Checo no llegaba como estrella, sino como aprendiz. Había días en los que dormía en habitaciones frías, comía lo que podía pagar y trabajaba en un restaurante para completar sus gastos. Entre carreras, lavaba platos. Entre prácticas, aprendía alemán. Entre soledades, fortalecía su espíritu.
Esos años formaron su carácter. No había garantías, no había fiestas, no había comodidades. Pero había algo que nadie podía quitarle: la disciplina.
Si quería llegar a la Fórmula 1, debía ser constante. Debía ser mejor. Debía ser fuerte.
Y lo fue.
En esos momentos de silencio y duda, Checo aprendió el valor de la fe. Aprendió a confiar en algo más grande que él, a mantener la esperanza incluso cuando los resultados no llegaban.
Su llegada a la Fórmula 1: cuando el sueño se vuelve lucha
En 2011, el sueño se cumplió: Checo Pérez debutó en Fórmula 1 con Sauber. Sus primeros podios no tardaron en llegar, y de repente el mundo volteó a ver al mexicano silencioso que manejaba con una elegancia feroz y una inteligencia estratégica única.
Pero entonces llegó el año que pudo romperlo: McLaren.
Las expectativas eran altas, los resultados no. Las críticas fueron duras. Las puertas parecían cerrarse. Para muchos, ese año fue una caída. Pero para Checo fue una lección: el éxito no te define; te define lo que haces cuando no lo encuentras.
En lugar de rendirse, volvió a empezar. Force India y luego Racing Point serían el lugar donde recuperaría su fuego… y donde escribiría uno de los capítulos más hermosos de su carrera.
La victoria en Sakhir: el día en que México volvió a respirar
El Gran Premio de Sakhir 2020 es ya una parte permanente de la memoria mexicana.
Checo sufrió un choque en la primera vuelta. Cayó hasta el último lugar. Y aun así, vuelta tras vuelta, adelantamiento tras adelantamiento, construyó una remontada que parecía imposible.
Y ganó.
Después de 50 años sin una victoria mexicana en Fórmula 1, Checo levantó la bandera, levantó a un país y se levantó a sí mismo.
Ese triunfo no solo fue histórico: abrió la puerta que cambiaría su destino para siempre.
Red Bull lo llamó.
La historia estaba por comenzar de nuevo.
Red Bull y la nueva etapa: disciplina, madurez y propósito
Unirse al equipo más dominante de la F1 no es fácil. Hay presión, expectativas, comparaciones constantes. Pero Checo no llegó para imitar a nadie: llegó para cumplir un rol único.
Se volvió el aliado clave, el corredor que sostiene estrategias, que defiende posiciones imposibles, que arriesga cuando debe y que mantiene la calma cuando otros se quiebran.
Su manejo defensivo se convirtió en leyenda. Su inteligencia de carrera, en un arma estratégica indispensable.
Pero, sobre todo, Checo mostró madurez. Mostró que un piloto no es solo velocidad: es estabilidad emocional, trabajo constante, humildad y fe.
Fuera de la pista, su brújula siempre ha sido la misma: su familia.
Carola Martínez y sus hijos le recuerdan quién es y por qué lucha. Entre viajes, conferencias y carreras, Checo siempre regresa a ese núcleo donde nada tiene que ver con el ruido del mundo, sino con la verdad que lo sostiene.
Los valores que lo sostienen: familia, fe y convicción
Checo no presume sus valores; los vive.
Quien lo ha escuchado en entrevistas sabe que su fe es discreta pero esencial. Y que su familia es su motor más poderoso.
Ha dicho en varias ocasiones que su mayor miedo no es perder una carrera, sino no estar a la altura de lo que sus hijos piensan de él. Que su mayor victoria es volver a casa con paz. Y que la disciplina que lo llevó lejos no nació en un paddock, sino en los principios que aprendió en su hogar.
Por eso su historia inspira. Porque detrás del casco hay un hombre que nunca olvidó quién era.
El mensaje para México y para cualquiera que enfrenta una batalla silenciosa
La historia inspiradora de Checo Pérez no es solo la de un piloto. Es la de un niño que se fue antes de tiempo, la de un joven que aguantó la soledad y la incertidumbre, la de un hombre que decidió no rendirse cuando parecía que todo se derrumbaba.
Su trayectoria nos recuerda que los sueños duelen, pero también transforman.
Que la fe sostiene cuando las fuerzas fallan. Que la familia es el lugar donde siempre se vuelve.
Y que la verdadera victoria está en ser fiel a lo que uno es, incluso cuando el mundo entero te pide ser otra cosa.
Checo no solo corre. Inspira.
Y eso lo convierte en uno de los símbolos más profundos del espíritu mexicano.
El error más común en casa: confundir la influenza con un resfriado leve
Ciudad de México.- Un estornudo aislado puede parecer inofensivo, pero no todos los cuadros respiratorios son iguales, por lo que reconocer las diferencias a tiempo entre un resfriado o una gripe más grave como la influenza, puede evitar complicaciones.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la influenza es una infección respiratoria aguda causada por un virus que se transmite con facilidad y puede provocar enfermedad grave, especialmente en grupos vulnerables.
En contraste, el resfriado común suele ser más leve y autolimitado.
“La influenza se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, tos seca y malestar intenso”, alertó la OMS, a través de una ficha informativa.
Síntomas que ayudan a distinguir un resfriado de la influenza
El resfriado suele comenzar de forma gradual. La congestión nasal, el escurrimiento, los estornudos y el dolor leve de garganta son los signos más habituales. Rara vez genera fiebre alta o dolores musculares incapacitantes.
Te puede interesar: Hogares destinan más del 45 por ciento de su gasto en salud
“La influenza no es un resfriado fuerte; es una enfermedad respiratoria que puede causar fiebre mayor a 38 grados, dolor muscular intenso, cansancio extremo y complicaciones graves”, destacó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de un comunicado.
Además de la fiebre, la influenza suele provocar escalofríos, sudoración, dolor de cabeza persistente y tos seca. La fatiga puede durar varios días e incluso semanas, aun cuando otros síntomas disminuyen.
Grupos con mayor riesgo ante la influenza
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha reiterado que no todas las personas enfrentan la influenza con el mismo nivel de riesgo.
“Los niños pequeños, las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas y quienes viven con enfermedades crónicas tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones asociadas a la influenza”, dejó en claro la OPS a través de una alerta epidemiológica emitida desde Washington.
Entre estas complicaciones se encuentran la neumonía, la bronquitis, las infecciones de oído y la descompensación de enfermedades como diabetes, asma o padecimientos cardiacos. Por ello, la identificación temprana de los síntomas no es un asunto menor.
Cuándo buscar atención médica inmediata
El resfriado común rara vez requiere valoración médica. Sin embargo, la influenza puede evolucionar rápidamente.
La Secretaría de Salud del Gobierno de México, alertó a través de un comunicado, que se debe acudir a una unidad médica si hay “dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, vómito persistente o fiebre que no cede”.
En niñas y niños, las señales de alarma incluyen respiración acelerada, labios o uñas azuladas, llanto sin lágrimas, somnolencia excesiva o rechazo total a líquidos.
La OPS también insiste en que los síntomas que mejoran y luego reaparecen con mayor intensidad pueden ser indicio de una complicación secundaria.
Tratamiento y autocuidado según cada cuadro
El manejo del resfriado se basa en reposo, hidratación y control de síntomas. En la mayoría de los casos, el organismo se recupera por sí mismo en pocos días.
En el caso de la influenza, el tratamiento depende del estado de salud de la persona.
“Los antivirales están indicados principalmente para personas con factores de riesgo o cuadros graves, y deben administrarse bajo prescripción médica”, señaló personal del IMSS en conferencia de prensa.
El uso indiscriminado de antibióticos no es efectivo, ya que tanto el resfriado como la influenza son causados por virus. Esta práctica, advierte el Sector Salud, contribuye a la resistencia antimicrobiana.
Prevención que comienza en casa
La vacunación anual contra la influenza sigue siendo la principal medida preventiva. La Secretaría de Salud recordó que la vacuna “reduce hospitalizaciones y defunciones, especialmente en población vulnerable”.
A ello se suman medidas cotidianas: lavado frecuente de manos, ventilación de espacios cerrados, cubrirse al toser o estornudar y evitar acudir a lugares concurridos cuando hay síntomas respiratorios.
La OPS enfatizó que la vigilancia debe mantenerse durante todo el año, no solo en invierno, debido a la circulación constante de virus respiratorios.
Seis alcaldías concentran siete de cada diez casos de bullying escolar en CDMX
Ciudad de México.— El acoso escolar no irrumpe de forma súbita ni siempre deja marcas visibles, se abre paso en salones de clase, patios y pasillos, se normaliza en silencios prolongados y se sostiene en la falta de intervención oportuna, según registros oficiales de seguridad y derechos humanos en la Ciudad de México.
Fenómeno extendido en las escuelas de la capital
Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México muestran que el 74 por ciento de los casos de bullying escolar se concentran en seis alcaldías: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, lo que permite dimensionar la magnitud territorial del problema y su presencia constante en comunidades educativas de alta densidad poblacional.
Estas cifras colocan al acoso escolar como una práctica reiterada dentro del entorno educativo, con impactos que trascienden el aula y alcanzan la vida familiar y social de niñas, niños y adolescentes.
Experiencia de menores frente al acoso escolar
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó que siete de cada diez menores sufren algún tipo de acoso escolar, más del 40 por ciento afirma ser víctima directa de estas conductas, mientras que el 25.35 por ciento reporta insultos y amenazas y el 17 por ciento refiere episodios de violencia física.
Estos datos reflejan una variedad de manifestaciones del bullying, desde agresiones verbales hasta actos de fuerza corporal, todas con efectos que inciden en la salud emocional, el desempeño escolar y la convivencia cotidiana.
Silencio y omisión como factores de riesgo
La diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros García, señaló que el bullying constituye un problema grave dentro de la ciudad y vinculó sus consecuencias con la falta de atención y respuesta oportuna por parte de los adultos responsables.
“Esto no puede seguir ocurriendo. Cada niña y cada niño es una vida, que en ocasiones se llega a perder por falta de atención, por omisión, por silencio o por no saber cómo actuar”, expresó la legisladora.
Respuesta institucional frente al acoso escolar
Ante este panorama, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a los titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Autoridad Educativa Federal y de la Comisión de Derechos Humanos, todas instancias locales, reforzar las acciones de concientización, prevención y atención del acoso escolar.
