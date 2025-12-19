El trabajo informal sostiene millones de familias, pero tensiona la economía

Ciudad de México.- La economía informal vuelve a ganar terreno en México y refleja el esfuerzo diario de millones de personas. En 2024 aportó 25.4 por ciento del PIB, informó el INEGI.
Ese avance significó 0.7 puntos porcentuales más que en 2023. Detrás del dato aparecieron historias de subsistencia, ingenio y trabajo sin protección.
Más de la mitad de la población ocupada, 54.4 por ciento, trabajó en condiciones de informalidad. Desde ahí generó una parte clave de la actividad económica.
En contraste, el sector formal aportó 74.6 por ciento del PIB y concentró solo 45.6 por ciento del empleo, según el instituto.
El comercio al por menor se mantuvo como el motor principal de la economía informal. Su participación pasó de 28.9 a 29.0 por ciento.
Por su parte el sector construcción mostró un repunte relevante. Subió de 14.7 a 15.6 por ciento del total informal.
Otros servicios también crecieron. Pasaron de 6.1 a 6.4 por ciento, de acuerdo con el reporte.
El transporte, correos y almacenamiento avanzaron de forma moderada durante el año. El movimiento acompañó la dinámica urbana y regional.
No todos los sectores crecieron. El agro redujo su participación, al igual que las manufacturas y el comercio al por mayor.
Dentro de la economía informal, el sector aportó 14.5 por ciento del PIB. Ahí se ubicaron negocios familiares sin registro fiscal ni seguridad social.
La construcción creció dentro de ese grupo. Junto con el comercio al menudeo concentró 69 por ciento de la actividad.
Las Otras Modalidades de Informalidad representaron 10.9 por ciento del PIB. Incluyeron empleos sin prestaciones, incluso en empresas formales.
La informalidad sostiene ingresos y empleo en contextos adversos. También muestra límites estructurales para el crecimiento del país.
El análisis de México Cómo Vamos explicó que la informalidad se asoció con menor productividad laboral. Los negocios operaron con tecnología limitada y poco capital.
El estudio señaló una base fiscal reducida. Menos empresas contribuyeron, lo que presionó las finanzas públicas y los servicios.
También identificó menor acceso a seguridad social. Millones trabajaron sin salud, pensión o protección ante riesgos.
La informalidad limita el acceso al crédito. Muchos negocios crecieron lento por falta de financiamiento formal.
Estos factores, según el observatorio, frenaron la inversión y la innovación. El crecimiento resultó más corto y desigual.
La informalidad sigue siendo el escape para millones de familias. Representa trabajo, dignidad y esfuerzo cotidiano.
Al mismo tiempo, plantea un reto público persistente. Los datos reflexionan a fortalecer la transición hacia empleos con derechos, para el beneficio de la economía nacional y los derechos de las personas que se emplean dentro del mercado laboral formal.
ARH
CDMX
Albergues y empleo: la atención a personas en situación de calle en CDMX
Un grupo vulnerable que sufre violencia y falta de oportunidades
Ciudad de México.— Las personas en situación de calle y abandono son especialmente vulnerables en ciudades como la capital mexicana, pues no tienen acceso a servicios básicos, empleo o de salud.
Por ello, el gobierno capitalino opera una red pública de atención integral dirigida a este grupo de personas, a través de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sibiso).
Esta red incluye albergues transitorios, espacios permanentes y servicios especializados que buscan atender necesidades básicas y procesos de inclusión social.
La Red de Servicios para la Inclusión y el Bienestar de la Sibiso cuenta con espacios de alojamiento temporal y permanente para personas sin redes de apoyo.
Estos ofrecen atención gratuita y acompañamiento profesional, de acuerdo con información oficial de la Sebien y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.
CACIS: hogares permanentes con atención integral
Los Centros de Asistencia, Cuidado e Integración Social, conocidos como CACIS, funcionaron como hogares permanentes para personas en abandono social.
Estas residencias reciben a personas previamente valoradas en el Centro de Valoración y Canalización, según lineamientos de la Sibiso.
Los CACIS operan todos los días del año y cuentan con capacidad instalada para atender a mil 850 residentes.
Quienes solicitan el servicio reciben alojamiento, alimentación tres veces al día y atención médica física y mental.
También participan equipos profesionales multidisciplinarios que brindaron acompañamiento psicológico, social y jurídico.
Las actividades incluyen talleres formativos, culturales, deportivos y recreativos, orientados a mejorar condiciones de vida.
La red de CACIS incluyó sedes como Villa Mujeres, Azcapotzalco, Cuautepec, Coruña Hombres, Cuemanco, Atlampa, Cascada y Torres de Potrero.
Cada centro opera bajo el mismo modelo de atención integral a personas en situación de calle, según la Sebien.
Estos espacios toman relevancia en la temporada invernal, cuando las temperaturas pueden bajar hasta umbrales inferiores a los 0°C en la capital mexicana.
Albergue San Miguel y Espacio TECHO
Sin embargo, la idea es que las personas en situación de calle recuperen su autonomía que les permita vivir en mejores condiciones.
En febrero de 2022, la Sibiso inauguró el Albergue Transitorio San Miguel, ubicado en la alcaldía Iztacalco.
Este espacio atiende a personas que avanzaron en su proyecto de vida tras haber vivido en la calle.
El albergue fortalece habilidades laborales, educativas y redes de apoyo internas, conforme al modelo integral de atención.
A decir del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la estrategia es acompañar integralmente los procesos de autonomía progresiva.
Para ello, el Albergue de Transición Entre la Calle y el Hogar, conocido como Espacio TECHO, ofrece estancia temporal voluntaria.
El objetivo consiste en dar continuidad a planes de vida y combatir discriminación y violencia hacia esta población.
Para ingresar, las personas requirieron valoración previa del Centro de Valoración y Canalización y otorgaron consentimiento informado.
El CVC registra visitas recurrentes, ya que muchas personas acudien por servicios básicos y después vuelven a la calle.
Empleo y documentación como parte del proceso
Dicha estrategia comienza a dar frutos. Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, la Secretaría del Trabajo capitalina colocó a más de 40 personas en empleos formales.
Así lo informó en semanas recientes la titular de la dependencia, Inés González.
Las colocaciones se realizaron mediante microferias de empleo dentro de albergues, con acompañamiento institucional.
Para lograrlo, la dependencia apoyó la obtención de identificación oficial y trámites necesarios, explicó González.
La funcionaria señaló que recuperar rutinas laborales representó un proceso complejo para las personas beneficiarias.
Las jornadas y horarios se definen de forma gradual, según disposición individual.
“Somos ciudadanos”
Según El Universal, la Ciudad de México registró 2 mil 878 personas en situación de calle, según datos de la Sebien.
El 35 por ciento se concentró en la alcaldía Cuauhtémoc, indicó el reporte periodístico.
La titular de la Sebien, Araceli Damián, señaló que muchas personas carecen de documentos básicos, lo que dificulta el acceso a servicios básicos.
En agosto pasado, miembros de la situación de calle marcharon para exigir acceso al empleo, a la salud, a la vivienda y denunciaron los malos tratos que sufren en albergues.
“Muchos escuchan nuestra voz, pero a muy pocos nos hacen caso”, comentó Gustavo Enrique Aguilar Pastén, mejor conocido como El suave a Chilango.
“Somos ciudadanos. Entonces, venimos exigiendo los derechos que merecemos”.
Con 40 años de edad, Gustavo vive en la calle desde los 13. Duerme donde pueda y sufre las inclemencias del clima. Además, enfrenta un problema de adicción que intenta superar asistiendo a una clínica. Sin embargo, el estigma de vivir en la calle le ha cerrado las puertas del mundo laboral.
No es ilegal dormir en la calle: SCJN
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó normas municipales que multaban dormir en la vía pública.
El Pleno resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 23/2025, relacionada con municipios de Morelos.
La SCJN determinó que dormir constituye una necesidad humana básica y no puede sancionarse. El fallo estableció que estas medidas vulneraron la dignidad humana y criminalizaron la pobreza.
El máximo tribunal también invalidó disposiciones ambiguas sobre orden público por permitir aplicaciones arbitrarias.
La resolución sentó un precedente nacional en materia de derechos humanos, informó la propia SCJN.
JAHA
México
Descansar también es un derecho: Revisarán cumplimiento de la Ley Silla en 2026
Ciudad de México.- El trabajo digno empieza por el cuerpo. La Ley Silla entra en una nueva etapa y coloca el descanso como un derecho laboral visible.
Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), informó que la revisión del cumplimiento de la Ley Silla formará parte del Programa Anual de Inspección 2026.
Además, la dependencia explicó que el objetivo es acompañar a los centros de trabajo en la correcta implementación del nuevo marco normativo.
La medida busca proteger la salud de personas que laboran de pie durante largas jornadas.
Asimismo, autoridades laborales subrayaron que el cambio promueve condiciones más humanas sin afectar la productividad.
¿Qué establece la Ley Silla?
La Ley Silla obliga a los patrones a proporcionar sillas con respaldo a quienes realizan actividades de pie.
Las sillas deben ubicarse en el propio puesto de trabajo para permitir alternar entre estar de pie y sentarse.
Esta disposición aplica en comercios, fábricas, servicios y cualquier centro laboral con tareas prolongadas en bipedestación.
El objetivo es reducir riesgos físicos asociados a jornadas extensas sin pausas adecuadas.
Cuando la naturaleza del trabajo impide colocar una silla en el puesto, la norma establece una alternativa clara.
El patrón debe habilitar un área cercana con sillas con respaldo.
Además, debe acordar con las personas trabajadoras pausas para sentarse y definir su duración.
La autoridad busca garantizar descansos reales y efectivos, no simulaciones administrativas.
Actualizar reglas internas, una obligación vigente
Desde el pasado 15 de diciembre, los centros de trabajo deben actualizar su Reglamento Interior de Trabajo.
La modificación es obligatoria y forma parte del cumplimiento de la Ley Silla.
El reglamento debe incorporar factores de riesgo para personas trabajadoras en bipedestación.
También debe incluir pausas durante la jornada laboral.
Otro punto clave es definir la ubicación y disponibilidad de sillas con respaldo.
Estas precisiones buscan dar claridad operativa y evitar interpretaciones discrecionales.
La Secretaría del Trabajo destacó que estas medidas fortalecen la prevención y la cultura del cuidado laboral.
El enfoque prioriza el bienestar sin confrontar a empleadores y trabajadores.
Permanecer de pie por periodos prolongados genera afectaciones físicas acumulativas.
Dolores musculares, fatiga y problemas circulatorios forman parte de los riesgos documentados.
La Ley Silla reconoce estas realidades y responde con una solución concreta.
El descanso se integra a la jornada como parte del derecho al trabajo digno.
El acompañamiento institucional busca facilitar la adaptación progresiva de los centros laborales.
Estudios en salud laboral documentaron que la bipedestación continua genera fatiga muscular progresiva y sobrecarga en rodillas y caderas.
La evidencia científica también señaló consecuencias circulatorias derivadas de estar de pie por largos lapsos.
Investigaciones identificaron acumulación de líquidos en piernas y pies al final de la jornada, así como sensación de pesadez e inflamación.
Especialistas en ergonomía advirtieron que la postura estática prolongada limita el flujo sanguíneo hacia músculos y articulaciones.
La falta de movimiento reduce la oxigenación de los tejidos y acelera el desgaste articular.
La autoridad laboral insiste en el diálogo y la corresponsabilidad.
Multas por incumplimiento
El incumplimiento de la Ley Silla puede generar sanciones económicas.
Las multas pueden alcanzar hasta dos mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.
La Ley Federal del Trabajo establece estas sanciones en el apartado de Responsabilidades y Sanciones.
El marco legal refuerza la seriedad del derecho al descanso.
La inspección laboral no solo sanciona.
También orienta, previene y fortalece entornos laborales más humanos.
La Ley Silla marca un paso hacia una cultura laboral que cuida a las personas.
El descanso deja de ser un privilegio y se reconoce como parte esencial del trabajo.
ARH
México
Migración mexicana, motor económico y social entre dos naciones
Ciudad de México.— Especialistas y legisladores coincidieron en la necesidad de analizar la migración desde una perspectiva de derechos humanos; así como los efectos directos en el desarrollo económico, social y cultural de México y Estados Unidos y no como un problema público.
Contribución económica de los migrantes
En 2024, la actividad laboral de mexicanos en Estados Unidos generó una aportación estimada de 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto de ese país. De corresponder a una economía independiente, esta cifra la colocaría como la décima más grande a nivel global.
Durante el mismo periodo, las remesas enviadas a México alcanzaron 64 mil 745 millones de dólares. Estos recursos se reflejaron en el gasto cotidiano de millones de hogares en rubros como alimentación, vivienda y educación.
Nacionalidad y derechos de origen
La senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la migración forma parte de la agenda de derechos humanos en México. Recordó la reforma constitucional que establece la adquisición de la nacionalidad mexicana para cualquier hija o hijo de madre o padre mexicano, independientemente del país de nacimiento.
Esta disposición mantiene el vínculo jurídico entre el Estado mexicano y las personas nacidas en el extranjero de ascendencia mexicana.
Participación política de mexicanos en el exterior
Ximena Bustamante, directora del Undocumented Women’s Fund, señaló que solo una proporción reducida de los más de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos participó en el proceso electoral de 2024. Esta situación mantiene pendiente el ejercicio pleno del voto desde el extranjero.
Entre los factores identificados se encuentran la ausencia de una circunscripción electoral específica, las restricciones para realizar campañas fuera del país y la falta de infraestructura suficiente para la expedición de credenciales. Estas condiciones limitan el alcance del voto efectivo de esta población.
Realidad presente
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que la migración debe entenderse como una realidad presente en la vida nacional, con aportaciones en distintos ámbitos. Reconoció que los migrantes han enfrentado un entorno marcado por políticas restrictivas y discursos que buscan estigmatizarlas.
Indicó que los mexicanos en el exterior sostienen a sus familias en el país de origen y participan de manera constante en la actividad económica, aun cuando residen fuera del territorio nacional.
Enfoque legislativo sobre movilidad humana
Por su parte, la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz expuso que México debe asumir una postura de respeto a la movilidad y considerar la migración como un factor que incide en el desarrollo de las naciones. Por ello, llamó a evitar la criminalización de quienes migran.
En este contexto, durante 2025 se han presentado en el Senado de la República 14 iniciativas relacionadas con los derechos humanos y constitucionales de mexicanos en el exterior, el acceso a programas sociales para personas que radican fuera del país, el fortalecimiento de la atención consular y la reducción del impuesto aplicado a las remesas enviadas por connacionales.
ebv
Historias que Conectan
Jorge Medina: la Navidad que el perdón redefinió su vida familiar
Ciudad de México.— La Navidad que el cantante Jorge Medina, exvocalista de la Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, identifica como la más importante de su vida ocurrió lejos de los escenarios y en medio de un proceso personal determinante. Se trató del 24 de diciembre de 2002, cuando desde una clínica de rehabilitación tomó la decisión de modificar su forma de vivir y se reencontró con su hija recién nacida. Ese episodio permanece como el eje de su testimonio sobre la familia, el perdón y la reconstrucción personal.
Para Jorge Medina, la Navidad quedó asociada a un aprendizaje “No todas las navidades son los regalos, sino el momento que puedas vivir con tu familia”.
Orígenes y recuerdos de infancia
Jorge Luis Medina Ramos nació el 19 de noviembre de 1973 en Cacalotán, municipio de Rosario, Sinaloa. Su infancia transcurrió entre la separación de sus padres y situaciones que marcaron la dinámica familiar durante sus primeros años. Su madre enfrentó ese periodo con apoyo de otros miembros de la familia, entre ellos los abuelos y padrinos, que asumieron un papel relevante en su crianza.
Las celebraciones navideñas de esa etapa estuvieron caracterizadas por limitaciones materiales, pero de amor y el esfuerzo de los adultos por mantener la ilusión infantil. Los regalos consistieron en objetos sencillos, pero los mejores de su vida: unas pistolitas de juguete. Esos recuerdos se integraron a su memoria familiar y reaparecieron años después.
Diciembre de 2002 y el ingreso a rehabilitación
El 11 de diciembre de 2002, Jorge Medina ingresó a la Clínica Promesas para iniciar un proceso de rehabilitación. Su hija había nacido semanas antes, el 19 de noviembre de ese mismo año. Durante la noche del 24 de diciembre participó en una dinámica terapéutica enfocada en la revisión de su historia personal. El ejercicio lo llevó a recordar su niñez en Cacalotán, la casa donde vivió con su madrina María y su padrino Genaro, así como imágenes asociadas a su entorno familiar. Esos recuerdos formaron parte del proceso de reflexión dentro del tratamiento.
Reencuentro con su hija
Al concluir esa sesión le informaron que recibiría un regalo, una muñeca: su hija. El significado del momento se concretó cuando pudo ver a su hija después de 28 días sin contacto. El reencuentro ocurrió dentro del periodo de rehabilitación y se convirtió en el recuerdo navideño que Jorge Medina identifica como central en su vida adulta.
Ese episodio quedó vinculado a la decisión de continuar con el proceso de cambio personal y a la búsqueda de reconstrucción familiar.
Perdón como parte del proceso
Jorge Medina relaciona ese periodo con el perdón, entendido como un elemento del proceso de sanación personal y familiar. El reconocimiento de las adicciones y la decisión de modificarlas formaron parte de ese camino.
El cantante subraya la importancia de la reconciliación dentro de las familias, especialmente en contextos donde existen distancias o conflictos prolongados.
Vida familiar y continuidad
Jorge Medina está casado con Mónica Sánchez desde hace más de 30 años y son padres de tres hijos. La relación ha atravesado etapas de dificultad y reconstrucción a lo largo del tiempo. La continuidad familiar se ha sostenido en compromisos asumidos después de los momentos de crisis.
Mónica Sánchez ha expresado públicamente mensajes de agradecimiento por la vida compartida, por la paternidad ejercida y por la familia que han construido.
ebv
