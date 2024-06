Blindan PREP contra ataques informáticos

Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio por recibido el Informe sobre la primera verificación de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas electorales, utilizadas para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, el cual concluye que se trata de documentos auténticos e infalsificables.

Al reanudarse la sesión permanente con motivo de la Jornada Electoral de este 2 de junio, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Martín Faz Mora, explicó que el 18 de abril del 2024, el Consejo General llevó a cabo la selección de una muestra aleatoria de cuatro casillas por distrito para la verificación de las medidas de seguridad que deben tener a efecto de evitar que sean falsificadas.

“La primera verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral tuvo lugar el 25 de mayo del 2024, en la sesión extraordinaria de los consejos distritales”, indicó.

La muestra se compone de mil 200 casillas, de las cuales 94 por ciento corresponden a casillas básicas y contiguas, 5.2 a casillas extraordinarias y 0.75 a casillas especiales”, detalló Faz Mora.

En total, se revisaron mil 200 boletas electorales, 507 fueron de la elección de Presidencia, 339 de senaduría y 352 de diputaciones federales.

Las medidas de seguridad verificadas fueron: la marca de agua con el logotipo del INE, fibras ópticas visibles, fibras ópticas ocultas, microimpresión, impresión invertida, imagen latente e impresión invisible; y el informe concluye que ambos documentos son auténticos.

Asimismo, se revisaron dos mil 400 actas de casilla, mil 200 de la Jornada Electoral y otra cantidad igual de escrutinio y cómputo de las tres elecciones federales.

Se ha instalado el 97.64 % de las casillas a las 13:40 horas.

En otro punto de la sesión, la Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Edith Suárez Ojeda, informó que, de las 170 mil 182 casillas aprobadas en los consejos distritales, con corte las 13:40 horas.

Misma que se confirma el reporte de instalación de 166 mil 167 centros de votación, lo cual representa el 97.64 %, mientras otras 15 no fueron instaladas, equivalentes al 0.0091 %.

Respecto de las casillas no instaladas, dos casos se suscitaron en el Distrito 9, de Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde personas ajenas no permitieron su instalación; otras tres en el Distrito 04 de Jiquilpan de Juárez, Michoacán, por robo de la documentación electoral; dos más en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por acuerdo de la asamblea de la comunidad que determinó no instalarlas.

Tampoco se instalaron siete casillas en el distrito 09 de Puerto Escondido, Oaxaca, por conflicto en el municipio La Reforma y sus agencias municipales de Estanzuela Grande y Río Tigre, donde no había garantías de instalación.

Asimismo una en el Distrito 13 de Atlixco, Puebla, por robo de documentación electoral.

Respecto del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, en su modalidad presencial, Suárez Ojeda reportó la instalación de operaciones en 18 de las 23 Mesas Receptoras de Votación ubicadas en las sedes consulares de Francia, España, Canadá y Estados Unidos.

Sobre la presencia de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, en las casillas reportadas se informa que el Partido Acción Nacional cuenta con representantes en el 65.89 %; el Partido Revolucionario Institucional, en el 60.32 %; el Partido de la Revolución Democrática, en el 27.67 %.

Por su parte el Partido Verde Ecologista de México, en el 46.40 %; el Partido del Trabajo, en el 43.18 %; Movimiento Ciudadano, en el 35.29 %, y Morena, en el 89.39 %.

En cuanto a la observación del proceso electoral, añadió, se ha registrado la presencia de visitantes en 32 mil 977 casillas.

Lo cual ofrece una perspectiva externa imparcial e independiente, fortaleciendo la transparencia institucional y el escrutinio público durante las elecciones.

Finalmente, en lo relativo al desarrollo de la Jornada Electoral se ha recibido información sobre dos mil 483 incidentes, de los cuales se han resuelto mil 787.

