INE inicia los Cómputos Distritales de las elecciones

Ciudad de México.— El ex candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expresó su agradecimiento a los jóvenes y niños que confiaron en su propuesta de nación. A través de sus redes sociales, aseguró que, aunque no ganó la Presidencia, siempre apoyará a la juventud de México.

En un emotivo mensaje publicado en TikTok, Álvarez Máynez lamentó la tristeza de los pequeños por no haber logrado la presidencia.

“Me ha dado mucha tristeza recibir videos en los cuales los niños están tristes por no haber ganado la elección. Mamás y papás que me dicen, lo primero que me preguntó era si eres el presidente de México. Ganamos con ustedes, las niñas y los niños eligieron a su presidente y me van a tener siempre a su lado buscando lo mejor para ustedes”, dijo.