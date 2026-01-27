Empleo y dignidad: el avance de la informalidad laboral en México

Ciudad de México.— En diciembre de 2025, mientras la Población Ocupada alcanzó 60.4 millones de personas, más de la mitad trabajó sin prestaciones ni protección social, una realidad que vuelve visible el reto central del mercado laboral mexicano: generar empleos formales que permitan sostener proyectos de vida y estabilidad familiar.

Informalidad laboral: un cierre de año al alza

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que 33 millones de personas laboraron en la informalidad al cierre de 2025, lo que equivale a una tasa de 54.6 por ciento, según el seguimiento de ManpowerGroup. La cifra superó en 0.9 puntos porcentuales el registro de diciembre de 2024, cuando la tasa fue de 53.7 por ciento.

En términos anuales, el país sumó alrededor de 1.2 millones de personas más en condiciones informales, al pasar de 31.8 millones en diciembre de 2024 a 33 millones un año después.

Tendencia que se consolidó mes a mes

El comportamiento de la informalidad durante 2025 mostró una trayectoria ascendente con variaciones a lo largo del año. Enero comenzó con 32.2 millones de personas ocupadas en este esquema; febrero registró 32.3 millones; marzo 32.5 millones; abril 32.7 millones; mayo 32.9 millones; junio alcanzó 33 millones.

En julio se presentó el punto más alto del año con 34.1 millones de personas. Agosto bajó a 32.6 millones; septiembre subió a 33.1 millones; octubre a 33.9 millones; noviembre descendió a 32.8 millones y diciembre cerró nuevamente en 33 millones de trabajadores informales.

Comportamiento histórico de diciembre

Los datos del INEGI permiten observar la evolución de la informalidad laboral en el último mes del año. En diciembre de 2020 la tasa se ubicó en 55.7 por ciento; en 2021 alcanzó 56.5 por ciento; en 2022 descendió a 54.9 por ciento; en 2023 se colocó en 53.6 por ciento y en 2025 volvió a repuntar hasta 54.6 por ciento.

La secuencia muestra que, pese a periodos de reducción, la informalidad mantiene un peso estructural en el empleo nacional.

Más personas trabajando sin prestaciones

Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower México, señaló que el país registra actualmente más personas laborando sin prestaciones que en esquemas formales.

“Hoy, el país tiene más personas trabajando sin prestaciones que en esquemas formales. Este incremento nos recuerda que, mientras el país genera empleo, aún enfrentamos el reto de que ese empleo sea formal, digno y con protección social”, afirmó.

Robles añadió que la atención a la informalidad requiere estrategias que integren capacitación, acceso a tecnología y oportunidades de movilidad laboral para la población que cada año se incorpora al mercado de trabajo.

Desafío de crear empleos formales suficientes

Desde la perspectiva de ManpowerGroup, el país debería crear más de un millón de empleos formales cada año para responder a la demanda laboral. Ese ritmo todavía no se alcanza. La especialista indicó que avanzar hacia un mercado laboral competitivo y sostenible implica acelerar la transición hacia trabajos formales, lo que demanda condiciones que faciliten la inversión, certidumbre jurídica, claridad regulatoria y seguridad para la planeación empresarial de largo plazo.

Las cifras de cierre de 2025 confirman que el crecimiento del empleo no siempre se traduce en mejores condiciones laborales, un factor que incide de forma directa en la estabilidad económica de millones de hogares.

Contexto y continuidad del reto laboral

El aumento de la informalidad laboral se inserta en un escenario donde la economía mantiene capacidad de generar ocupación, aunque con limitaciones para ofrecer esquemas formales suficientes.

