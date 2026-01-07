Emprender como propósito de año nuevo: ilusión y reto

Ciudad de México.- Cada inicio de año millones de personas renuevan propósitos. Entre ellos, emprender ocupa un lugar cada vez más visible, impulsado por la búsqueda de autonomía, sentido y estabilidad laboral.

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) revela una paradoja clara. El 20.3 por ciento de los adultos espera iniciar un negocio, pero solo 3.3 por ciento logra consolidarlo como lo imaginó. La intención crece, la realidad avanza más lento.

Graphic designers in a meeting at the office

¿Qué pasa con el emprendimiento?

El informe GEM 2024-2025, basado en encuestas a más de 150 mil personas en 51 economías, muestra que emprender parece más accesible que antes.

En 35 países, al menos 40 por ciento de los adultos considera fácil iniciar un negocio.

Sin embargo, esta percepción no se traduce en acción. Cada vez más personas deciden no dar el paso, aun cuando detectan oportunidades claras en su entorno.

El miedo al fracaso pesa más que la oportunidad

El informe identifica un freno central: el temor a fallar.

En 43 economías, más de dos de cada cinco personas que ven oportunidades prefieren no emprender por miedo al fracaso.

Este temor no se limita a perder dinero. Incluye el costo emocional, el estigma social y la dificultad para cerrar un negocio sin consecuencias personales graves.

Aunque el contexto mejora, el riesgo percibido domina la decisión.

Fallar también enseña

Los datos del GEM matizan esta narrativa. En la mayoría de los países, quienes cerraron un negocio recientemente tienen más probabilidades de volver a emprender que quienes nunca lo intentaron.

El fracaso aparece como una etapa de aprendizaje. Aun así, 49.4 por ciento de las personas que identifican oportunidades decide no emprender por miedo, lo que limita el aprovechamiento de contextos favorables.

El reporte confirma una desigualdad persistente.

En casi una tercera parte de los países, la tasa de emprendimiento masculino supera a la femenina por cinco puntos porcentuales o más.

En 14 economías, la actividad emprendedora temprana de los hombres supera con claridad a la de las mujeres. Nueve pertenecen a países de altos ingresos.

El acceso desigual a financiamiento, capacitación y redes sigue marcando la diferencia.

El impacto económico también muestra límites.

En 37 de las 51 economías, uno de cada tres emprendedores tempranos no espera generar empleos adicionales en cinco años.

Te puede interesar: Violencia contra la niñez persiste en México: REDIM

Solo ocho países reportan expectativas altas de contratación. La mayoría pertenece a economías de altos ingresos, con excepciones como Brasil y Tailandia.

El emprendimiento existe, pero no siempre escala.

Innovación y sostenibilidad, dos caminos distintos

La innovación se concentra en países ricos.

Solo 17 economías registran que al menos cinco por ciento de los nuevos emprendedores ofrece productos nuevos para el mundo.

La sostenibilidad, en cambio, avanza de forma transversal.

En 40 países, más de la mitad de los emprendedores prioriza el impacto social y ambiental sobre las ganancias. Esta visión aparece con más fuerza entre mujeres.

Un propósito compartido, un reto abierto

El GEM subraya que emprender sigue siendo una vía relevante de desarrollo económico y social.

No basta con facilitar el inicio de un negocio. Reducir el miedo al fracaso, cerrar brechas de género y fortalecer entornos locales sigue siendo clave.

Emprender se mantiene como un propósito de año nuevo cargado de esperanza. Convertir esa intención en un proyecto sólido sigue siendo el desafío pendiente.

ARH