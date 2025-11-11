Empresas que cuidan la infancia: nace la Norma BULL-LI:2025/A

Ciudad de México.-Durante años, el acoso escolar ha sido una problemática en el sistema educativo mexicano. Ante esto, el sector empresarial lanzó la Norma BULL-LI:2025/A, una iniciativa impulsada por organizaciones civiles y empresas que buscan erradicar la violencia en los entornos educativos y promover espacios seguros, respetuosos y empáticos en todo el país.
Durante la presentación de esta norma participaron Sofía Ize Ludlow, directora de la Fundación BBVA México; Oscar David Hernández Carranza, presidente del Consejo Directivo de Protocolo AB; y Francisco Cervantes Palacios, presidente de la Comisión de Innovación y Futuro Industrial de la Concamin y vicepresidente de la Comisión de Alta Tecnología del CCE.
Los tres ponentes, coincidieron en un mensaje clave: el acoso escolar no es solo un problema educativo, sino también social y económico.
Al hacer uso de la palabra, Hernández Carranza explicó que la prevención del bullying es una inversión en productividad, seguridad y cohesión social.
“Cada niño protegido y escuchado representa un futuro ciudadano estable y un trabajador con mejores condiciones emocionales”, señaló.
La participación del sector privado, añadió, responde a una visión de responsabilidad compartida: si la violencia afecta a las familias y a las escuelas, también impacta a las empresas y a la sociedad en su conjunto.
¿Qué propone la Norma BULL-LI:2025/A y a quién beneficia?
La Norma BULL-LI:2025/A ofrece un marco técnico, ético y operativo para que las instituciones educativas —desde preescolar hasta nivel superior— prevengan, detecten, intervengan y den seguimiento a los casos de acoso escolar.
Disponible de forma gratuita y pública, su alcance incluye también centros extracurriculares y plataformas digitales, involucrando a toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, familias y personal administrativo.
Además, Sofía Ize Ludlow explicó que este estándar tiene una aplicabilidad universal, pues se basa en los derechos humanos, el bienestar emocional y la convivencia pacífica.
Así mismo, impulsa un cambio de paradigma: pasar de un modelo punitivo a uno preventivo y formativo, donde el diálogo, la empatía y la mediación sean los primeros recursos de acción.
¿Qué impacto tiene esta norma en el futuro educativo y social de México?
El problema del acoso escolar es profundo. Según datos de la UNESCO, uno de cada tres estudiantes en el mundo —el 32%— ha sido víctima de bullying en el último mes.
En México, el 28% de los adolescentes, es decir, 3.3 millones de estudiantes, reportan haber sufrido acoso escolar en el último año.
Este fenómeno tiene costos económicos y humanos incalculables: más de siete mil millones de pesos anuales en atención médica, salud mental y pérdida de productividad, y está vinculado con el suicidio, que se mantiene como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años.
Frente a esta realidad, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), representado por Francisco Cervantes Palacios, subrayó que el compromiso empresarial debe ir más allá del discurso.
“El futuro de la sociedad se construye enlazando la comunidad, la familia y las aulas. El sector empresarial no puede permanecer ajeno a esta crisis silenciosa, porque la prosperidad de un país depende de la salud mental y la dignidad de su próxima generación de líderes y trabajadores”, afirmó.
¿Cómo se transformará la convivencia escolar a partir de esta iniciativa?
La Norma BULL-LI:2025/A busca pasar de la reacción a la prevención. Propone un sistema integral basado en cinco pilares:
atención inmediata, detección confidencial, intervención formativa, prevención sostenida y seguimiento constante.
Entre sus acciones más innovadoras está la creación de Guardianes Escolares, estudiantes capacitados para identificar y acompañar casos de acoso, además de promover la participación activa de familias y docentes.
Te puede interesar: “Ley Trasciende” cuestiona la dignidad humana: acompañar y cuidar también es defender la vida
Este modelo, de acuerdo con sus impulsores, no se limita a las aulas, sino que aspira a convertirse en un referente internacional de cultura de paz en los entornos educativos.
Un paso del sector empresarial hacia una educación con empatía
Más que un documento técnico, la Norma BULL-LI:2025/A es un compromiso ético del sector empresarial mexicano con la vida y la dignidad de los estudiantes.
Además, de acuerdo con los exponentes, este modelo representa una nueva forma de entender la responsabilidad social corporativa: no solo en términos económicos, sino también humanos.
El futbol se alista como agente de paz rumbo al Mundial 2026
México buscará aprovechar el mundial para impulsar la paz
Ciudad de México.— A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la capital mexicana se prepara no sólo como anfitrión, sino como una ciudad que apuesta por el futbol como agente de paz.
Las acciones del gobierno federal y de la Ciudad de México buscan convertir el evento deportivo en un impulso social que fortaleciera la convivencia y redujera la violencia.
Sin embargo, la realidad es que los jóvenes enfrentan un panorama complejo para salir del círculo de violencia que azota el país.
Te recomendamos leer: El Tri recupera sus raíces: regresa el verde y el ‘Sol Azteca’ a la playera de la Selección Mexicana
Al ser un grupo vulnerable a diversas situaciones por la falta de oportunidades, los jóvenes no ven el balompié como un deporte, sino como una herramienta para beneficiar al tejido social.
Jóvenes ven en el futbol una vía para alejarse de la violencia
Para jóvenes como Reyli Rommel Vargas Santos, de 20 años, el futbol representó una alternativa frente a entornos adversos. “El deporte te aleja de vicios y te enseña disciplina”, comentó.
Vargas recordó que su paso por las ligas formativas le enseñó valores que trascendieron la cancha. “El futbol no solo forma jugadores, también forma personas”, afirmó para Siete24.mx.
Por su parte, Diego Martínez, de 18 años y jugador del Atlético Neza, de cuarta división profesional, explicó que el futbol lo ayudó a mantenerse enfocado y rodearse de ambientes saludables. “Practicar deporte te aleja de malas amistades y te da propósito”, señaló para este mismo medio.
Ambos coincidieron en que eventos como el Mundial pueden reavivar el interés social por el deporte y crear oportunidades de desarrollo en comunidades vulnerables.
“Capitanes de paz”: CDMX aprovechará el futbol para fomentar el bienestar
Durante un encuentro con vecinos de diversas alcaldías, Clara Brugada presentó el decálogo por la paz y la iniciativa “Capitanes de paz”, un proyecto que busca reconstruir el tejido social desde las comunidades.
El evento reunió testimonios de habitantes, líderes sociales y jóvenes que ya participan en acciones de mediación y apoyo comunitario.
“Queremos que las calles sean espacios seguros, donde el diálogo sustituya a la violencia”, expresó una de las participantes durante la presentación. Las voces ciudadanas marcaron el tono de la jornada, centrada en la participación activa de la comunidad.
Según Brugada, el decálogo nació de recorridos y conversaciones en barrios donde la inseguridad afectó la convivencia. “La paz se construye entre todos, desde abajo y con justicia social”, afirmó la exalcaldesa de Iztapalapa.
El decálogo propone diez principios enfocados en la convivencia, la solidaridad y la prevención de conflictos. Cada punto busca fortalecer la responsabilidad colectiva frente a la violencia cotidiana.
Entre los ejes principales destacan el respeto mutuo, la escucha activa, la resolución pacífica de conflictos, y la participación juvenil como motor de transformación social.
De acuerdo con la información publicada por el equipo de Brugada, el decálogo se desarrolló con la colaboración de organizaciones vecinales, docentes y mediadores comunitarios.
La iniciativa se inspiró en modelos locales de cultura de paz documentados por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Por otra parte, la iniciativa “Capitanes de paz” convoca a jóvenes para convertirse en mediadores y promotores de cultura cívica en sus colonias.
Durante la presentación, varios de ellos compartieron experiencias sobre cómo impulsaron proyectos de deporte, arte y acompañamiento escolar.
El proyecto busca extender la red de capitanes a todas las alcaldías de la Ciudad de México, con apoyo de colectivos culturales y escuelas públicas.
Dicha estrategia pretende unir educación, cultura y deporte para reconstruir la convivencia y ofrecer alternativas a los jóvenes.
México promueve el deporte como política de bienestar social
Durante la presentación oficial en Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la justa deportiva debía verse como un mensaje de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sheinbaum destacó la creación del programa “El Mundialito Social”, que incluyó la construcción de canchas en todo el país para fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes.
La iniciativa buscó prolongar los beneficios del torneo más allá del evento futbolístico.
“Queremos que el deporte siga después del Mundial”, afirmó Sheinbaum. “Será una oportunidad para mostrar lo que somos: un pueblo orgulloso de sus raíces y su presente”.
Un balón que también simboliza unión
El jefe de oficina de la FIFA en México, Jürgen Mainka Ruiz, informó que los protocolos de seguridad y convivencia fueron diseñados en conjunto con el Gobierno Federal. Destacó que el Mundial 2026 sería “el evento más ambicioso en la historia del futbol”.
Más de 800 mil aficionados asistirían a los estadios mexicanos y cerca de 6 millones de personas participarían en los FIFA Fan Festivals, espacios culturales y deportivos donde se combinarían música, arte y gastronomía.
En un país que enfrenta desafíos de violencia, el impulso deportivo cobra relevancia como herramienta social. Las iniciativas gubernamentales y las historias de jóvenes futbolistas reflejaron un mismo mensaje: en México, el futbol se prepara para jugar también por la paz.
“Nos estamos separando”: cómo hablar del divorcio con los hijos sin romper su mundo
Ciudad de México.— La actriz Angélica Vale confirmó públicamente su separación legal de Otto Padrón, con quien estuvo casada durante 14 años. la también conductora explicó que desde abril de este año vive separada y que su prioridad durante el proceso es la estabilidad emocional de sus dos hijos, Angélica y Daniel.
Vale señaló que la noticia del divorcio le tomó por sorpresa. Relató que se enteró de la presentación de la demanda mientras cenaba con su familia y amigos. “Me enteré de la noticia por un mensaje que recibió Otto, en plena cena. Yo no sabía que ya había metido los papeles”, explicó. Añadió que ambos habían hablado días antes sobre iniciar el proceso y que existía un acuerdo para hacerlo de manera tranquila.
Comunicación pública del divorcio
La actriz leyó un comunicado en el que informó que su matrimonio con Padrón llegaba a su fin por decisión mutua. Afirmó que la separación busca mantener la armonía familiar y continuará conviviendo con su expareja por el bienestar de sus hijos.
“Después de muchos años juntos y dos hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento”, expresó.
Vale pidió comprensión a los medios de comunicación y al público por haber mantenido la situación en reserva durante varios meses, con el propósito de proteger a sus hijos. “Llevo ocho meses separada y no lo había dicho por el bien de mis hijos. No quiero que estén expuestos a la presión de las redes sociales”, explicó.
Enfocada en el bienestar de sus hijos
Durante su intervención, subrayó que su principal interés es el bienestar psicológico y emocional de sus hijos. Indicó que, pese a la separación, ambos padres mantienen acuerdos para compartir tiempo en familia.
“Primero soy mamá. La mujer me curaré después”, afirmó al señalar que continuará procurando una relación cordial con Padrón para que sus hijos crezcan en un ambiente equilibrado. “Seguiremos conviviendo como familia para que ellos pasen este proceso de la mejor manera posible”, añadió.
Vale mencionó que en los meses recientes han realizado viajes y actividades familiares conjuntas, a fin de que la transición no resulte abrupta para los niños. Reiteró que su compromiso como madre es mantener la estabilidad emocional de sus hijos por encima de cualquier diferencia personal.
Ejemplo familiar y antecedentes
Angélica Vale recordó que en su entorno familiar existen antecedentes de separaciones que se desarrollaron con discreción y respeto. Mencionó el caso de sus padres, los también actores Angélica María y Raúl Vale, quienes evitaron la confrontación pública tras su divorcio. También citó como ejemplo a la cantante Lucero y a su expareja Mijares, por su capacidad para preservar la convivencia familiar en beneficio de sus hijos.
LEE Lo que los hijos aprenden en redes sociales: cómo orientar sin prohibir
“Cuando mis padres se divorciaron nunca fue un escándalo. Creo que eso me marcó. Aprendí que el respeto es fundamental cuando hay hijos de por medio”, comentó.
La voz profesional: enfoque en niños de padres separados
La terapeuta Ana Gabriela Bonilla López, del centro R&A Psicólogos en Ciudad de México, comparte criterios sobre cómo comunicar el divorcio a los hijos.
Bonilla señala que, pese a que los niños no siempre captan las razones de raíz, sí perciben que hay un cambio en su entorno. Por ello, recomienda que ambos padres acuerden qué decir al momento de comunicar la separación, participen juntos del acto y lo hagan en un espacio de respeto.
También advierte que los padres eviten manifestaciones emocionales intensas frente a los hijos, ya que ello puede convertir el mensaje en una señal de catástrofe en lugar de un anuncio de transición con apoyo.
Asimismo, la terapeuta indica que los padres deben concentrarse en lo que los niños necesitan oír: que ambos progenitores continuarán disponibles, que su amor no cambia y que la decisión es de los adultos.
Además, Bonilla enfatiza que la relación del niño con ambos padres constituye un factor protector, al igual que mantener estabilidad económica y emocional y académica. Evitar que el niño actúe como mensajero o mediador entre los padres es clave para salvaguardar su desarrollo.
Evitar que los niños asuman la culpa o el protagonismo del conflicto. La terapeuta Bonilla advierte que los detalles de la separación deben limitarse a lo esencial para el niño, sin distorsionar la imagen de los padres.
Qué dicen los estudios: las implicaciones del divorcio para los hijos
La American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) ha recopilado evidencia que describe cómo los niños perciben y reaccionan ante la separación de sus padres. Según su guía “Children and Divorce”, muchos niños sienten miedo, confusión o inseguridad sobre su lugar en la familia y su estabilidad emocional.
Los menores más pequeños pueden presentar conductas agresivas o retraimiento, mientras los mayores manifiestan tristeza profunda, sentimiento de pérdida o dificultades escolares.
Además, meta-estudios revisados por la ciencia señalan que la ruptura puede asociarse con menor rendimiento académico, aumento de conductas disruptivas y riesgo para la salud emocional, aunque esos efectos varían según el contexto, la edad del niño y el nivel de conflicto entre los padres.
De acuerdo con el estudio, entre los factores que favorecen un mejor ajuste para los hijos se encuentran: que los padres mantengan comunicación entre sí, que la figura parental ausente mantenga vínculo activo, que haya estabilidad en las rutinas de los menores y que no se les imponga responsabilidad sobre la separación.
“No desaparece el sufrimiento”, la eutanasia repite el procedimiento de una ejecución, alerta bioetista
Ciudad de México.— La doctora Martha Tarasco, cofundadora de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac México y especialista en foniatría, explicó que la eutanasia, presentada en algunos entornos como un acto compasivo, es en realidad un procedimiento que provoca la muerte y cuyo proceso es equivalente al de la pena capital.
Eutanasia: una práctica que elimina al paciente
De acuerdo con la especialista, la eutanasia consiste en una “acción u omisión médica” que tiene como intención provocar la muerte del paciente con el fin de eliminar un dolor considerado insoportable en la etapa final de la vida.
Subrayó que, aunque se le denomine “homicidio por compasión”, en términos médicos implica una intervención directa para terminar con la existencia de una persona enferma.
El procedimiento y su semejanza con la pena de muerte
La doctora Tarasco precisó que la eutanasia activa se realiza mediante la aplicación de una sustancia letal. El método, explicó, utiliza los mismos fármacos y dosis equivalentes a las empleadas en la inyección letal aplicada en la pena de muerte.
Detalló que el proceso incluye una premedicación, inductores del coma y bloqueadores neuromusculares. Estas sustancias se aplican en concentraciones hasta cien veces mayores que las usadas para una anestesia.
Existe sufrimiento
El bloqueo neuromuscular impide que el cuerpo del paciente reaccione ante la falta de oxígeno, por lo que el sufrimiento físico no desaparece, sino que queda oculto, al igual que en los procedimientos de ejecución.
LEE Cuidados paliativos: derecho olvidado en México
El suicidio asistido
La doctora Tarasco explicó que el suicidio asistido ocurre cuando el paciente solicita ayuda para provocarse la muerte, generalmente por debilidad física o miedo. Mencionó el caso de la cápsula Sarco, desarrollada en Suiza por el médico australiano Philip Nitschke, que causa la muerte por asfixia al liberar gas nitrógeno y reducir el oxígeno a niveles letales.
Cuidados paliativos: la vía médica para acompañar sin eliminar
Frente a estos procedimientos, Tarasco sostuvo que la respuesta de la medicina debe centrarse en los cuidados paliativos, una atención integral que busca disminuir el dolor, controlar los síntomas y ofrecer acompañamiento emocional y espiritual, tanto al paciente como a su familia.
Afirmó que esta atención permite atender el sufrimiento sin provocar la muerte, ya que la función del médico es cuidar, aliviar y acompañar, no eliminar al enfermo.
“Cuando el paciente ya no puede curarse, sí hay algo que puede hacerse: controlar el dolor, acompañar, cuidar”, finalizó.
Esta bacteria causa cáncer de estómago y ¡7 de cada 10 mexicanos la tienen!
Ciudad de México.- Durante años, Elba, una mujer joven sufrió trastornos estomacales y una extrema delgadez, pues no podía alimentarse bien porque todo le “hacía daño”, consultó a varios médicos generales pero el dolor volvía, hasta que una madrugada se desmayó en el baño, donde se quedó “encerrada”. La emergencia la llevó a hacerse estudios que determinaron la presencia de una bacteria, ya detectada recibió un tratamiento que pudo eliminarla y hoy goza de salud. Millones de personas como Elba, la tienen y no lo saben, y lo peor es que causa cáncer de estómago.
El cáncer gástrico es una de las principales causas de mortalidad oncológica en nuestro país, estudios recientes señalan que una bacteria común, Helicobacter pylori, podría ser el detonante silencioso detrás de miles de casos. Cada año se diagnostican más de siete mil nuevos casos de cáncer de estómago, la mayoría de ellos asociados a infecciones no tratadas por esta bacteria, informó la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG).
De acuerdo con la Asociación cerca del 70 por ciento de la población mexicana podría estar infectada con Helicobacter pylori, es decir 7 de cada 10 mexicanos tienen este microorganismo capaz de sobrevivir en ambientes altamente ácidos gracias a la producción de ureasa, una enzima que neutraliza el ácido gástrico.
TE RECOMENDAMOS: ¿Cuáles son las principales causas de muerte infantil en México?
Infección por Helicobacter pylori es un problema de salud pública
De acuerdo con datos proporcionados por la AMG, el 90 por ciento de los casos de cáncer gástrico está directamente relacionado con esta infección. Estamos ante un problema de salud pública, así lo explicó el Dr. José María Remes Troche, Presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología.
“La erradicación del Helicobacter pylori es hoy una prioridad de salud pública. No se trata de un problema menor, estamos ante una infección endémica, con tasas de reinfección cercanas al 20 por ciento y creciente resistencia a los antibióticos tradicionales”.
La Asociación emprendió una campaña para erradicar la bacteria, de lograrse podría reducir hasta el 80 por ciento el riesgo de cáncer gástrico. Hacen un llamado a las personas a acudir al médico, ya que esta bacteria suele estar acompañada de síntomas comunes que pueden confundirse con la gastritis: ardor en el estómago, úlceras, pérdida de apetito, sensación de sentirse satisfecho al poco tiempo de comer.
La bacteria es resistente a los antibióticos
El problema en México es que la resistencia de la bacteria a los antibióticos. La AMG señaló que más del 36 por ciento de las cepas latinoamericanas de H. pylori muestran resistencia a claritromicina, y hasta 46.5 a otros antibióticos comúnmente empleados en los tratamientos de primera línea.
En una conferencia de prensa, la AMG destacó la importancia de educar a la población y actualizar a los profesionales de la salud sobre los nuevos tratamientos que logran erradicarla en tasas superiores al 90%, incluso en casos con resistencia antibiótica.
Es urgente actualizar los esquemas terapéuticos en México y promover campañas de detección oportuna para bajar las incidencia de cáncer de estómago, explicó el Dr. Remes.
“Estamos viviendo una transición en la práctica clínica. Los PCABs representan un avance con mejor control del ácido gástrico, menor variabilidad y resultados más consistentes”.
El Helicobacter pylori es un factor de riesgo directo para el cáncer gástrico, una enfermedad prevenible si se actúa a tiempo, concluyó el especialista.
