En 180 días, la violencia arrebató la vida de más de 2 mil personas: Causa en Común

Ciudad de México.- En conferencia de prensa virtual Causa en Común denominó Galería del horror: Atrocidades registradas durante el primer semestre de 2020.

Guanajuato encabeza la lista de los estados con más violencia en el primer semestre del año.

Causa en Común definió “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte.

De acuerdo con el estudio los estados con más víctimas fueron Guanajuato (con 537), Michoacán (con 270), Jalisco (con 205), Chihuahua (con 197) y Guerrero (con 187).

Las "atrocidades" que revelamos en esta 'Galería del horror' son más que cifras; son mexicanos, niñas y niños víctimas de la violencia extrema que se vive en el país. pic.twitter.com/cuqK9dLatA — Causa en Común (@causaencomun) August 5, 2020

Estas anomalías indican que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía.

Jacobo Dayán, investigador del seminario sobre Violencia y Paz del Colmex, dijo que de acuerdo con el informe, son 2,124 hechos atroces que se han cometido con absoluta impunidad y sin reacción alguna de las autoridades.

Por su parte, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, advirtió que todos los especialistas quieren mostrar, los niveles de crueldad criminal que prevalecen en nuestro país.

Todos podemos participar en algo y Causa en Común esta dispuesto en apoyar.

En el marco de la presentación del estudio: “Galería del horror” @MaElenaMorera dijo: "Queremos mostrar, de otra manera, los niveles de crueldad criminal que prevalecen en nuestro país y que son inadmisibles para cualquier sociedad que se dice quiere vivir en paz." pic.twitter.com/mA6SGzjGlz — Causa en Común (@causaencomun) August 5, 2020

Expresó que los estados con el menor número de víctimas de “atrocidades” fueron Nayarit y Aguascalientes (con 10), Querétaro (con cinco), Baja California Sur (con tres), Campeche y Yucatán (ambos con uno).

Los participantes llegaron a la conclusión de que estas cifras muestran algo de nuestra sociedad.

ARH