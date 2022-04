En febrero las remesas crecieron en el país: Banco de México

Ciudad de México.— La diputada del Congreso de la Ciudad de México, América Rangel Lorenzana, denunció ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), a la titular del organismo, Geraldina González de la Vega Hernández, por su discurso de odio y discriminación contra la mujer.

La diputada panista argumentó que su denuncia contra González de la Vega es por discriminación contra la mujer al promover la ideología de género, un pensamiento que pretende disolver a la mujer hasta desaparecerla.

“Geraldina está dedicada a promover la ideología de género, este pensamiento pretende disolver a la mujer hasta desaparecerla”, detalló América Rangel.

La legisladora del blanquiazul señaló que en teoría una de las funciones del COPRED es evitar la discriminación de las mujeres, “pero la semana pasada le pregunte a esta funcionaria ¿qué es una mujer? y me respondió que no hay una respuesta correcta, que no se nace mujer, sino que se llega a serlo”.

Mi denuncia contra el COPRED ante el COPRED tiene como objetivo demostrar que esta institución no tiene ningún beneficio para la sociedad, sólo existe para promover la ideología de género. @COPRED_CDMX @Geraldina_GV pic.twitter.com/QdZftWQDL1 — América Rangel (@AmerangelLorenz) April 2, 2022

Explicó que se trata de un comentario discriminatorio hacia todas al insinuar que se debe hacer algo especial para llegar a ser mujer.

“Por supuesto, yo se que mi denuncia ante el COPRED no va avanzar, pero justo es lo que quiero demostrar que este tipo de instituciones están completamente ideologizadas al servicio de la progresía. Pagadas con dinero público y sin ningún beneficio visible a los ciudadanos”.

Rangel Lorenzana, puntualizó que estos organismos sólo existen para impulsar la ideología de género, algo que no se puede permitir

“Todo esto es porque se niega a contestar una sencilla pregunta que derrumba todo su adoctrinamiento: Que es una mujer?”, finalizó.

