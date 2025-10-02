En México, la niñez enfrenta la obesidad más alta de América Latina: un llamado a recuperar la mesa familiar

Ciudad de México.- El 18% de los niños, niñas y adolescentes mexicanos en edad escolar viven con obesidad, de acuerdo con el informe de Unicef “Alimentando el negocio”. El porcentaje superó al del resto de América Latina, que alcanzó 16%. Solo América del Norte mostró cifras más altas: 20%.

En dos décadas, la obesidad en la infancia mexicana se duplicó.

Detrás del dato hay historias de familias que, sin querer, llenaron la dieta de sus hijos con refrescos, botanas y cereales.

En México, el 40% de las calorías consumidas por menores de 20 años provino de bebidas azucaradas y ultraprocesados, de acuerdo con el mismo informe.

Ambientes que fomentan la obesidad.

Cecilia de Bustos, jefa de nutrición de Unicef México, explicó que el problema no distinguió entre niveles socioeconómicos.

“Los niños se desarrollan en ambientes que les estimulan a comprar comida no saludable”, señaló.

Estos ambientes obesogénicos, un término acuñado por el investigador Boyd Swinburn, se definen como entornos donde las condiciones de vida promueven el consumo de productos dañinos.

En México, estos alimentos son más baratos y fáciles de conseguir, especialmente en comunidades pobres o cerca de las escuelas.

Medidas que buscan revertir la tendencia.

México es pionero en implementar impuestos a las bebidas azucaradas y en aplicar etiquetados frontales en los alimentos procesados.

Estas medidas, reconocidas por Unicef, ayudaron a que incluso los más pequeños identifiquen con claridad los productos con exceso de azúcares, grasas o sodio.

Además, el país reforzó la regulación en publicidad dirigida a la infancia.

Se prohibieron personajes animados en empaques y anuncios, antes muy atractivos para los menores. Unicef también colaboró con programas escolares para retirar ultraprocesados y ofrecer opciones más sanas.

Volver a las raíces: una apuesta por la salud.

La organización internacional subrayó que la obesidad ya es la forma más común de malnutrición en la niñez. Incluso superó a los registros de bajo peso. Pero también reconoció que la solución está en casa.

De Bustos recomendó que las familias recuperen las dietas originarias, basadas en frutas, verduras, granos y preparaciones tradicionales.

Propuso además que los niños participen en la cocina, no solo para aprender sobre nutrición, sino también para redescubrir la alegría de preparar los alimentos juntos.

Un desafío global que exige acción local.

El informe reveló que, en el mundo, la cifra de menores con obesidad pasó de 194 millones en 2000 a 391 millones en 2022.

Más allá de las estadísticas, el reto implica una reflexión social: ¿qué futuro estamos sembrando para los niños de hoy?

Las familias mexicanas poseen una herencia culinaria rica y saludable, capaz de contrarrestar la influencia de los ultraprocesados.

La mesa familiar puede convertirse en el mejor espacio de resistencia.

Allí donde un plato de frijoles, tortillas de maíz y verduras frescas no solo alimenta, sino también rescata identidad y esperanza.

ARH