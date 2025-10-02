México
En México, la niñez enfrenta la obesidad más alta de América Latina: un llamado a recuperar la mesa familiar
Ciudad de México.- El 18% de los niños, niñas y adolescentes mexicanos en edad escolar viven con obesidad, de acuerdo con el informe de Unicef “Alimentando el negocio”. El porcentaje superó al del resto de América Latina, que alcanzó 16%. Solo América del Norte mostró cifras más altas: 20%.
En dos décadas, la obesidad en la infancia mexicana se duplicó.
Detrás del dato hay historias de familias que, sin querer, llenaron la dieta de sus hijos con refrescos, botanas y cereales.
En México, el 40% de las calorías consumidas por menores de 20 años provino de bebidas azucaradas y ultraprocesados, de acuerdo con el mismo informe.
Ambientes que fomentan la obesidad.
Cecilia de Bustos, jefa de nutrición de Unicef México, explicó que el problema no distinguió entre niveles socioeconómicos.
“Los niños se desarrollan en ambientes que les estimulan a comprar comida no saludable”, señaló.
Estos ambientes obesogénicos, un término acuñado por el investigador Boyd Swinburn, se definen como entornos donde las condiciones de vida promueven el consumo de productos dañinos.
En México, estos alimentos son más baratos y fáciles de conseguir, especialmente en comunidades pobres o cerca de las escuelas.
Medidas que buscan revertir la tendencia.
México es pionero en implementar impuestos a las bebidas azucaradas y en aplicar etiquetados frontales en los alimentos procesados.
Estas medidas, reconocidas por Unicef, ayudaron a que incluso los más pequeños identifiquen con claridad los productos con exceso de azúcares, grasas o sodio.
Además, el país reforzó la regulación en publicidad dirigida a la infancia.
Se prohibieron personajes animados en empaques y anuncios, antes muy atractivos para los menores. Unicef también colaboró con programas escolares para retirar ultraprocesados y ofrecer opciones más sanas.
Volver a las raíces: una apuesta por la salud.
La organización internacional subrayó que la obesidad ya es la forma más común de malnutrición en la niñez. Incluso superó a los registros de bajo peso. Pero también reconoció que la solución está en casa.
De Bustos recomendó que las familias recuperen las dietas originarias, basadas en frutas, verduras, granos y preparaciones tradicionales.
Propuso además que los niños participen en la cocina, no solo para aprender sobre nutrición, sino también para redescubrir la alegría de preparar los alimentos juntos.
Un desafío global que exige acción local.
El informe reveló que, en el mundo, la cifra de menores con obesidad pasó de 194 millones en 2000 a 391 millones en 2022.
Más allá de las estadísticas, el reto implica una reflexión social: ¿qué futuro estamos sembrando para los niños de hoy?
Las familias mexicanas poseen una herencia culinaria rica y saludable, capaz de contrarrestar la influencia de los ultraprocesados.
La mesa familiar puede convertirse en el mejor espacio de resistencia.
Allí donde un plato de frijoles, tortillas de maíz y verduras frescas no solo alimenta, sino también rescata identidad y esperanza.
Enfermedades raras en México: el reto de dar voz y respuesta a quienes viven en silencio
Ciudad de México.— En México hay familias que conviven con una realidad poco visible: las enfermedades raras. Aunque cada padecimiento afecta a un número reducido de personas, en conjunto representan un desafío creciente para el sistema de salud. Expertos en medicina, derecho y políticas públicas coinciden en que atenderlas requiere educación médica, diagnósticos tempranos, financiamiento sostenible y un marco legal sólido.
El papel del tamiz neonatal
Juana Inés Navarrete, coordinadora del Departamento de Genética en la Facultad de Medicina de la UNAM, el tamiz neonatal es una herramienta crucial que permite diagnosticar enfermedades antes de que se presenten los síntomas.
En la misma línea, Graciela Areli López Uriarte, jefa del Departamento de Genética de la Universidad Autónoma de Nuevo León, añadió que en esa entidad se busca aplicar de manera más amplia el tamiz metabólico en recién nacidos.
El rostro humano: ansiedad y depresión en pacientes
Karla Báez Ángeles, directora de Acceso de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C., reveló que el 72 por ciento de las enfermedades raras son genéticas, mientras que el 28 por ciento tiene otro origen. Añadió que el 86 por ciento de las personas que las padecen presentan ansiedad y el 75 por ciento depresión, lo que hace imprescindible una atención integral que considere la salud física y emocional.
La importancia de educar y capacitar
Miguel Cuéllar Mendoza, director de Vinculación de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, explicó que el 10 por ciento de la población puede tener alguna enfermedad rara. Señaló que la educación médica ayuda a una detección temprana y planteó la necesidad de reforzar la capacitación de los profesionales de la salud para reconocer síntomas que muchas veces pasan desapercibidos.
Fondo para enfermedades de baja prevalencia
Mariana Molina Jaimes, directora de Sostenibilidad del Sistema de Salud, propuso crear un fondo con presupuesto destinado exclusivamente a enfermedades de baja prevalencia. Subrayó que cada peso invertido debe generar el mayor impacto posible en la salud de los pacientes, garantizando eficiencia y equidad en la atención.
Uso racional de medicamentos y actualización de insumos
María del Rocío Rábago Rodríguez, responsable del Programa de Enfermedades Lisosomales del IMSS, compartió que el Instituto formó un grupo de trabajo interinstitucional para la Evaluación de Tecnologías. Su objetivo es analizar solicitudes de actualización de insumos y seleccionar los más adecuados, con el fin de lograr un uso racional de medicamentos y optimizar recursos.
Un marco jurídico y financiamiento sostenible
Jesús Navarro Torres, presidente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, subrayó que los pacientes enfrentan pérdidas de oportunidad por falta de políticas claras. Propuso un marco jurídico acompañado de mecanismos de financiamiento sostenibles y una red integral que asegure diagnósticos oportunos.
Investigación y modelos de atención
Verónica Morán Barroso, especialista en Genética Médica del Hospital General de México, explicó la importancia de la Red de Centros de Excelencia como un modelo que combina atención médica especializada con investigación científica. Según dijo, este esquema puede mejorar de forma significativa la atención a pacientes con enfermedades de baja prevalencia.
Avances en técnicas moleculares
La especialista en Genética Molecular Humana, Claudia Gonzaga Jáuregui, explicó que el desarrollo de técnicas moleculares de alta resolución ha facilitado diagnósticos más precisos. Sin embargo, advirtió que muchos pacientes no tienen acceso a estos análisis genéticos, lo que limita sus posibilidades de recibir un tratamiento adecuado.
Protocolos, registros y reformas legales
Oscar Flores López, especialista en Política Pública en Salud, llamó a construir protocolos de observancia en todo el Sistema Nacional de Salud con base en evidencia científica y guías de práctica clínica.
Por su parte, el médico cirujano Antonio Arturo Loaeza Breakwell planteó la creación de un Registro Nacional de Pacientes híbrido, que permita compartir información entre instituciones y fortalecer la planeación en salud pública.
En el ámbito jurídico, Mario Mejía Kargl, experto en Derecho Sanitario, consideró que las enfermedades raras carecen de regulación adecuada y pidió una reforma integral a la Ley General de Salud.
Investigación clínica y estrategia nacional
Sheila Jasso Blancas, investigadora en dispositivos médicos, remarcó que la investigación clínica es esencial para acelerar el desarrollo de tratamientos y mejorar el acceso de los pacientes a terapias específicas. En esa misma línea, Jacqueline Tovar Casas, directora de la Fundación Mujer México-Cebras México, pidió que se instale una comisión especial en el Congreso que trabaje hacia una estrategia nacional de enfermedades raras.
Información y toma de decisiones
Luis Adrián Ortiz Blas, especialista en Salud Pública, subrayó que es necesario generar más información sobre tratamientos y sobre las personas involucradas en la toma de decisiones. Mientras tanto, el abogado Christian Alejandro López Silva propuso incluir en la Ley General de Salud la creación de un fondo específico, la integración de mecanismos de evaluación y una coordinación estrecha con el Consejo de Salubridad General.
Estudio alerta sobre cáncer de apéndice: afecta a Millennials y la Generación X
Ciudad de México.— Un cáncer poco frecuente está ganando terreno entre las generaciones más jóvenes en Estados Unidos. Se trata del adenocarcinoma apendicular, una enfermedad que históricamente se consideraba excepcional pero que, según un nuevo estudio, ha triplicado y hasta cuadruplicado su incidencia en la Generación X y en los Millennials.
Un hallazgo inesperado en adultos jóvenes
La investigación fue realizada por el Instituto Nacional del Cáncer y publicada en la revista científica Annals of Internal Medicine. El análisis revisó más de cuatro décadas de registros médicos para identificar cómo ha evolucionado la enfermedad entre distintas generaciones.
“Hay una incidencia desproporcionada de cáncer de apéndice entre los jóvenes”, señaló Andreana Holowatyj, profesora adjunta de hematología y oncología en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y el Centro Oncológico Vanderbilt Ingram.
La especialista precisó que “la primera en mostrar que 1 de cada 3 casos de cáncer de apéndice se diagnostica entre adultos menores de 50 años. En comparación, 1 de cada 8 cánceres colorrectales se diagnostican entre el mismo grupo de edad”.
Por qué crece entre Millennials y Generación X
Aunque la causa precisa no está determinada, los expertos plantean varias hipótesis. Los cambios en la dieta, factores ambientales, variaciones genéticas y una mayor capacidad de diagnóstico podrían explicar parte del fenómeno.
El equipo investigador recomienda profundizar en los estudios etiológicos y al mismo tiempo pide a los profesionales de la salud estar atentos ante síntomas en pacientes jóvenes de la Generación X y los Millennials, grupos que históricamente no eran considerados de riesgo para este tipo de cáncer.
LEE Madre del Santo Millenial: Es un regalo presenciar la canonización de mi hijo
Qué mostró el estudio sobre el cáncer de apéndice
Los investigadores analizaron datos del programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) en 4 mil 858 casos confirmados en adultos mayores de 20 años diagnosticados entre 1975 y 2019.
Resultados contundentes:
Las tasas se triplicaron en personas de la Generación X, nacidas en 1980.
Entre los Millennials, nacidos en 1985, el aumento fue de hasta cuatro veces.
El crecimiento se presentó en todos los subtipos histológicos, incluidos mucinoso, no mucinoso, células caliciformes y en anillo de sello.
Los especialistas advirtieron que estas tendencias pueden anticipar una mayor carga de enfermedad en las próximas décadas, lo que exige investigación adicional y mayor conciencia tanto en el sector médico como en la población general.
Una enfermedad rara y difícil de diagnosticar
El adenocarcinoma apendicular representa menos del 1% de los cánceres gastrointestinales.
El mayor desafío está en su detección. En muchos casos se descubre de manera incidental durante una cirugía de apendicitis. Cuando se presentan síntomas suelen ser inespecíficos, como dolor abdominal, pérdida de peso o cuadros de obstrucción intestinal.
El tratamiento varía según la etapa del tumor y puede ir desde una simple apendicectomía hasta procedimientos mayores con quimioterapia intraperitoneal. La supervivencia mejora de manera considerable cuando se logra identificar en fases tempranas.
México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia
Ciudad de México.- Nuestro país atraviesa un momento crítico en materia de natalidad, advirtió el doctor Fernando Pliego Carrasco, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, tras los datos publicados por el INEGI sobre nacimientos en México durante 2024.
Caída en la tasa de fecundidad.
El INEGI dio a conocer la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) en México, los cuales contabilizan 1 millón 672 mil 227 nacimientos en 2024.
“México ya no repone su población. Esto traerá consecuencias serias en pensiones, financiamiento y estructura social en los próximos años”, señaló Pliego.
El académico puntualizó que existen notorias diferencias entre los estados. “Mientras en Chiapas y Durango hay más nacimientos, en la Ciudad de México estamos viendo los niveles más bajos”, explicó.
La maternidad como bien social.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), el 51% de las adolescentes embarazadas de entre 15 y 19 años declaró haber deseado ser madre, mientras que el resto indicó que prefería esperar o que no lo deseaba.
Generaciones.
“El embarazo es también un asunto cultural y social. Hay subgrupos en México con visiones muy diferentes de la maternidad”, indicó Pliego.
El Dr. Pliego sostuvo que el país debe replantear su visión sobre la maternidad. “El embarazo no puede reducirse a un problema técnico. La maternidad es un bien social, un valor que fortalece la vida comunitaria y asegura el futuro del país”, dijo.
Agregó que más del 80% de los registros de nacimiento reportan la presencia de ambos padres, lo que refleja un compromiso compartido, aunque reconoció que la fractura familiar sigue siendo un reto grave para el desarrollo de la niñez.
Familias frente al sistema laboral.
Generaciones
El investigador también señaló la disonancia entre la vida familiar y laboral. “La mayoría de los padres están entre los 25 y 34 años, pero el sistema económico los absorbe con jornadas que dificultan la crianza. Los políticos dicen que la familia es importante, pero en el gobierno casi no existen políticas para fortalecerla”, refirió.
Perspectiva de familia.
Finalmente, planteó que el Estado mexicano debe implementar una perspectiva de familia que complemente a la perspectiva de género, porque de lo contrario, el invierno demográfico será más profundo.
“Los hijos representan el futuro de la sociedad. Fortalecer la maternidad y la paternidad responsables es fortalecer la vida democrática del país”, concluyó.
Escuela mexicana para niños de familias vulnerables es reconocida como una de las mejores del mundo
A Favor del Niño I.A.P. gana el World’s Best School Prize
Ciudad de México.- En México el rezago educativo es un reto, en este contexto, una escuela de esta ciudad acaba de dar una lección al mundo: A Favor del Niño I.A.P. (AFN) fue reconocida como una de las mejores escuelas del planeta al obtener el World’s Best School Prize 2025, en la categoría de Colaboración Comunitaria.
Este premio internacional, promovido por la organización global T4 Education, distingue a las escuelas que generan transformaciones profundas en sus comunidades. En el caso de A Favor del Niño, el galardón reconoce su modelo educativo único en México, que combina no solo la enseñanza académica, sino también salud preventiva, nutrición y desarrollo humano.
Una escuela que cuida como familia
Fundada en 1941, A Favor del Niño trabaja con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos provenientes de hogares de escasos recursos, con un ingreso promedio de 10 mil pesos para cuatro integrantes, encabezados en su mayoría por madres solteras. Actualmente, la institución acompaña a 336 estudiantes, quienes permanecen hasta 10 horas diarias en la escuela, en un entorno seguro y nutritivo.
El éxito de AFN radica en un acompañamiento de 13 años, que empieza en nivel maternal y se extiende hasta la adolescencia.
Este modelo se sostiene en cuatro pilares fundamentales:
- Aprendizaje personalizado y colaborativo
- Salud preventiva
- Alimentación nutritiva
- Desarrollo humano integral
Además, se apoya en estrategias que involucran a toda la comunidad: jornadas de tiempo completo, capacitación semanal a maestros, un programa de crianza para madres y padres, y alianzas nacionales e internacionales que fortalecen las mejores prácticas educativas.
De esta manera, mientras madres y padres trabajan, sus hijos reciben no solo educación de calidad, sino también el cuidado necesario para su bienestar físico y emocional.
En palabras de Daniela Jiménez Moyao, directora general de la institución, este reconocimiento es mucho más que un premio:
“Ser reconocidos como ganadores de uno de los World’s Best School Prizes es un momento histórico, no sólo para nuestra comunidad, sino también para la educación en México. Este premio confirma que la educación puede transformar no solo a un niño, sino a toda una comunidad. Representa el esfuerzo colectivo de familias, docentes, donantes, empresas y ciudadanos que durante 84 años han compartido con nosotros la responsabilidad de la niñez”.
Impacto real en las familias
En ocho décadas, la escuela ha trabajado con más de 15 mil familias, logrando que 7 de cada 10 estudiantes ingresen a la universidad, y que 8 de cada 10 concluyan con éxito una carrera profesional.
Para muchas familias, este acompañamiento ha sido la diferencia entre un futuro limitado y una trayectoria de oportunidades.
Inspiración para el mundo
El reconocimiento internacional pone los ojos sobre un modelo que ya es referente en México. Vikas Pota, fundador de T4 Education, subrayó la relevancia de esta experiencia en un momento crucial para el planeta:
“Nuestro mundo se encuentra en una encrucijada… Y, por encima de todo, necesitamos líderes que reconozcan que en el corazón de todas estas cuestiones cruciales se encuentra la luz de una educación de calidad. Como ganadores del World’s Best School Prize para Community Collaboration 2025, su trabajo pionero servirá de inspiración a educadores y responsables políticos en todo el mundo”.
Un nuevo comienzo
Para AFN, este premio no es un punto final, sino el inicio de un camino de expansión. La institución busca replicar su modelo a través de un programa de Líderes Educativos y abrir nuevos centros en distintas comunidades del país.
La visión es clara: la educación integral y el acompañamiento cercano pueden romper círculos de pobreza y abrir horizontes de vida para miles de niñas, niños y adolescentes en México.
