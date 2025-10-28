Encías y azúcar: la historia menos contada de la diabetes

Ciudad de México.- Un azúcar con altos niveles en sangre que ataca la boca es un gran riesgo estético y de salud, un reciente informe de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) advierte que los niveles elevados de glucosa pueden debilitar los glóbulos blancos y dificultar mantener una boca sana.
Ese dato cobra especial relevancia ahora que la ciencia de Harvard School of Dental Medicine reforzó que, para personas con diabetes.
Pues, las encías no solo reflejan una condición local, sino que se lucha con el metabolismo entero.
La CDC explicó que cuando la sangre mantiene altos niveles de azúcar, también sube en la saliva, y las bacterias de la placa dental “se alimentan del azúcar”.
Ese escenario permite que la enfermedad de las encías se vuelva más frecuente y severa en personas con diabetes.
Otra investigación del mismo organismo estima que las enfermedades periodontales afectan aproximadamente a 4 de cada 10 adultos mayores de 30 años en EE.UU., y entre los factores de riesgo aparece la diabetes.
Además un análisis entre 2011-2016 del estudio National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) encontró que el 58 % de los adultos con diabetes tenían enfermedad periodontal, frente al 37.6 % de quienes no tenían diabetes.
La relación entre la diabetes y la salud bucal ya no se considera un accidente aislado, sino una interacción bidireccional.
Además, expertos de Harvard publicaron que la inflamación provocada por la periodontitis.
Misma que puede obstaculizar el control de la glucemia, mientras que una diabetes mal controlada eleva la susceptibilidad a infecciones orales.
Así mismo, la CDC advierte que la enfermedad de las encías es más común en personas con diabetes y puede aumentar el riesgo de problemas renales o cardiacos.
De acuerdo con los expertos de la CDC, este enlace transforma un hábito cotidiano como el cepillado dental en una estrategia clave.
Que se traduce en la salud integral de millones de personas con diabetes.
¿Qué puede hacer una persona con diabetes según Centers for Disease Control and Prevention?
Mantener una rutina de higiene bucal rigurosa: cepillado dos veces al día, uso de hilo dental diario.
La CDC retoma este tipo de consejos para personas con diabetes.
Realizar revisiones dentales regulares y coméntele al dentista que vive con diabetes. La detección temprana puede evitar progresión de la periodontitis.
Te puede interesar: IMSS otorga citas médicas nocturnas para apoyar a familias trabajadoras
Controlar el nivel de glucemia: un mejor registro puede ayudar a reparar la respuesta inmunitaria bucal y reducir la inflamación de las encías.
Evitar el tabaco, mantener una dieta equilibrada y evite alimentos con exceso de azúcares añadidos: todos esos factores aumentan el riesgo bucal en personas con diabetes.
De acuerdo con la CDC, la ciencia actual sitúa la boca como espejo y aliado de la diabetes, no solo como víctima. Integrar la salud dental y el manejo del azúcar deja de ser un lujo y se vuelve una estrategia vital de bienestar.
ARH
CDMX
Policía capitalina auxilia cuatro partos en una semana
Todos, con final feliz
Ciudad de México.— Un total de cuatro nacimientos en aproximadamente una semana han recibido el auxilio de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) capitalina.
Mujeres oficiales de la Policía Auxiliar (PA) brindaron atención a una mujer embarazada que entró en labor de parto mientras viajaba en un vehículo particular, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con la SSC-CDMX, esta acción formó parte de las tareas diarias de vigilancia y auxilio que el personal realiza en apego a su deber y valores institucionales.
Las oficiales patrullaban la colonia Anzures cuando un hombre solicitó su ayuda en la intersección de la calle Tolstoi y calzada General Mariano Escobedo.
Más para leer: Policías capitalinos ayudan a traer dos vidas
El ciudadano explicó que su pareja, de 22 años, presentaba contracciones intensas. Las policías actuaron de inmediato, ubicaron el vehículo en una zona segura y pidieron apoyo médico.
Atención inmediata y capacitación en primeros auxilios
Al confirmar que el parto era inminente, las oficiales aplicaron sus conocimientos de primeros auxilios y acomodaron a la joven en el asiento trasero.
Minutos después, asistieron el nacimiento y entregaron al recién nacido a su madre, en un acto que destacó por la calma y profesionalismo del equipo.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron poco después para valorar el estado de salud de ambos y trasladarlos a un hospital.
La SSC informó que su personal recibe capacitación constante en primeros auxilios y protocolos de emergencia para responder de manera eficaz ante situaciones de riesgo.
Otros tres nacimientos en la capital del país
En distintos puntos de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asistieron a tres mujeres que entraron en labor de parto y dieron a luz antes de llegar al hospital.
En la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer de 23 años dio a luz dentro de un vehículo con la ayuda de oficiales de la policía capitalina.
Los agentes patrullaban las calles Cantera y 5 de Febrero cuando los tripulantes de una camioneta roja les solicitaron apoyo urgente.
El conductor explicó que su familiar presentaba contracciones intensas y que no alcanzarían a llegar al hospital.
En otro hecho similar, en la colonia Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una mujer que viajaba en un taxi, entró en labor de parto.
La madre, la cual tenía 40 semanas de gestación, presentaba fuertes contracciones y viajaba acompañada de su hermana.
Los uniformados usaron sus conocimientos en primeros auxilios para recibir al bebé y arroparlo.
Finalmente, el último alumbramiento se registró en la colonia Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Elementos policiacos que realizaban patrullaje recibieron la solicitud de auxilio de una mujer que les explicó que su nieta sufría intensos dolores de parto.
De inmediato, los efectivos solicitaron los servicios de emergencia, sin embargo, al ver que el nacimiento era inminente, llevaron a la joven a la patrulla para brindarle asistencia.
Luego la colocaron en los asientos traseros, donde una de las policías aplicó sus conocimientos en primeros auxilios y recibió a la bebé.
Tras el nacimiento, los agentes arroparon a la recién nacida para calmarla, la entregó a su madre.
Tras la atención oportuna de los oficiales, todos los casos se resolvieron satisfactoriamente para la madre y los recién nacidos.
13 partos auxiliados en 2025
Según la dependencia, entre enero y junio de 2025, policías de distintas áreas de la SSC auxiliaron a 13 mujeres en labor de parto, asistiendo directamente 11 nacimientos en la vía pública, domicilios y estaciones del Metro.
La corporación destacó que estos actos reflejaron la vocación de servicio y el compromiso de quienes integran la institución con la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
Las atenciones se concentraron principalmente en Álvaro Obregón, con cuatro casos; seguida por Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, con dos en cada una.
En Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, se registró una intervención por alcaldía.
De las 13 atenciones, la Policía Auxiliar participó en tres, incluida la realizada en la colonia Anzures.
Una labor que inspira confianza ciudadana
La SSC reiteró su invitación a la población capitalina a acercarse con confianza a las y los policías en caso de emergencia.
La institución recordó que los elementos de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial y Tránsito están capacitados para brindar apoyo en situaciones médicas, de riesgo o protección.
El reciente parto asistido en Miguel Hidalgo representó una muestra del trabajo diario de cientos de policías que, con profesionalismo y sensibilidad humana, fortalecen la relación entre autoridad y ciudadanía.
JAHA
México
Temporada invernal, cómo el aire frío debilita los pulmones
Ciudad de México.- Durante los meses más fríos en México (entre noviembre y enero) muchas personas repiten la advertencia “Abrígate o te vas a enfermar”. Ese clima gélido no genera infecciones por sí solo, pero sí crea un escenario ideal para que los virus del resfriado y la gripe se propaguen.
Además, respirar aire frío pone en alerta tus pulmones y puede debilitar tus defensas respiratorias. Estudios internacionales confirman estos efectos.
¿Qué sucede en el cuerpo cuando se respira aire frío?
De acuerdo con la Secretaría de Salud, cuando inhalas aire frío, tu organismo gasta energía en calentar ese aire antes de que llegue a los pulmones.
Además, ese aire, al ser seco y frío, reseca las membranas mucosas que normalmente actúan como barrera frente a virus y bacterias.
El revestimiento de las vías respiratorias se irrita, lo que provoca inflamación y, en algunos casos, contracción de los músculos que rodean las vías aéreas.
Esto disminuye la capacidad de ventilación. En personas con enfermedades preexistentes, como asma o EPOC, esto puede agravar la situación.
El resultado: aunque el aire frío no “cause” directamente una infección, sí crea las condiciones para que aparezca.
Mientras más tiempo pases en ambientes cerrados buscando calor, más cerca estás de contagios.
En un país como México, donde el cambio de estación trae variaciones de temperatura drásticas, el efecto del frío sobre las vías respiratorias adquiere una dimensión social.
Los hogares, escuelas y lugares de trabajo suelen cerrarse para conservar calor, reduciendo la ventilación e incrementando la exposición a agentes virales.
Los estudios muestran que una caída de la temperatura incrementa hospitalizaciones por causas respiratorias, sobre todo en personas mayores.
También se ha observado que, incluso en personas sanas, respirar aire muy frío y seco desencadena hiperreactividad bronquial.
Por otro lado, es una oportunidad: saber que el frío “trabaja” sobre tus defensas respiratorias te permite adoptar medidas concretas para cuidarte —no solo con abrigo, sino con estrategias de prevención.
Claves para respirar mejor y disfrutar el frío.
Procura vestirte en capas, cubriendo boca y nariz al salir al exterior, para evitar inhalar directamente aire muy frío.
Evita cambios bruscos de temperatura, pasa de lo caliente a lo frío poco a poco.
Mantén la ventilación en espacios cerrados y reduce el tiempo en ambientes sin aire acondicionado.
Te puede interesar: Encías y azúcar: la historia menos contada de la diabetes
Cuida tu sistema inmune: una dieta rica en frutas y verduras y buena hidratación ayudan a mantener las membranas mucosas en buen estado. No olvides lavar tus manos y evitar tocar cara, ojos y nariz: el frío baja tus defensas y hace que los virus aprovechen más fácilmente para enfermar.
Estas estrategias no eliminan los virus, pero sí fortalecen tu capacidad de enfrentarlos.
Respirar aire frío ya no es solo una sensación de escalofrío momentánea, sino un efecto medible para tus pulmones. Conocer este vínculo te coloca del lado del cuidado preventivo.
ARH
México
Entrega Iglesia en México colección de doctrina educativa y cultural a la Santa Sede
El Vaticano.— Este martes 28 de octubre, a las 15:00 horas de Roma, en el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, en el inicio del Jubileo del Mundo Educativo, el Señor Arzobispo Emérito de León y Responsable de la Dimensión para la Cultura y la Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Mons. Alfonso Cortés, fue recibido en audiencia oficial, por el Señor Cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto de dicho Dicasterio.
Lo anterior, con el fin de entregar la edición impresa de la: “Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia en Materia de Cultura, Educación y Deporte”, que lleva por subtítulo: “De 1964 al 2024, de la Santa Sede, el CELAM y las Conferencias Episcopales de España y de México”.
Esta obra fue preparada por el equipo de la Dimensión, durante 4 años, en un trabajo con el mismo Dicasterio, el CELAM, así como las Fundaciones Incluyendo México y Pablo VI, de Madrid.
Dicha obra está editada con sumo cuidado, contiene 305 documentos del Magisterio, sistematizados por materia, fecha (pontificados), así como por estructura eclesial, en casi 1,000 páginas. El conjunto de documentos está precedido por tres mensajes de presentación. Uno, del mismo Señor Cardenal Tolentino de Mendonça; el segundo por el Obispo Auxiliar de Cusco, Secretario General del CELAM, Mons. Lizardo Estrada Herrera, y un tercero, del Dr. Jesús Avezuela Cárcel, Director General de la Fundación Pablo VI.
Además de contar con un Índice General, contiene un Índice Temático con más de 1,000 términos, que permite localizar vocablos básicos, vislumbrar constantes, así como comprender la riqueza, amplitud, actualidad y profundidad del Magisterio de la Iglesia en estas áreas.
LEE “Reto educativo: globalizar la esperanza”, mensaje de Card. de Mendonça al magisterio mexicano
Cabe señalar, que además de los citados mensajes, el documento cuenta con una sólida y breve Presentación de 14 páginas, con 114 notas al pie de página, elaborada en conjunto por el Señor Arzobispo de Monterrey, Mons. Rogelio Cabrera López, quien fue Presidente de la CEM, en el Trienio 2021-2024, así como por el mismo Señor Alfonso Cortés y el Pbro. Eduardo Corral, siendo en ese tiempo, Secretario de la Dimensión.
En esta ceremonia de entrega, estuvieron presentes, además del Señor Arzobispo Alfonso Cortés, el Lic. Vicente Segú Marcos, Presidente de la Fundación Incluyendo México, así como el Pbro. Eduardo J. Corral Merino, quien ahora es Asesor y Responsable de Proyectos Especiales de la Dimensión para la Cultura y la Educación de la CEM.
Durante este encuentro, se acordó tener cuatro presentaciones de la Obra, en el mes de febrero próximo, con el fin de que sea conocida.
A unos días de que el Papa León XIV, emita un documento magisterial con relación a los sesenta años del Decreto conciliar, Gravisimum educatiionis, se ve lo oportuno de esta Colección.
El ejemplar, tamaño oficio, que cuenta con una cubierta dura, tiene como portada una litografía de la Plaza de Santo Domingo, misma que refleja cómo la educación y la cultura son parte de la plaza pública, en donde se entremezclan la Iglesia, la sociedad, el gobierno, el arte, la tecnología, así como el complejo entramado social.
Al finalizar, el Señor Cardenal José Tolentino de Mendonça, resaltó el esfuerzo del Señor Alfonso Cortés, quien además de Responsable de la Conferencia Episcopal, es un diligente colaborador del Dicasterio, en su calidad de Miembro, por designación del Papa Francisco, en el mes de noviembre de 2022.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
¿Por qué se venera a San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito?
Una tradición de décadas
Ciudad de México.— Cada 28 de mes, miles de fieles acuden a la Iglesia de San Hipólito y San Casiano, en la capital mexicana, para venerar a San Judas Tadeo.
Muchos llevan flores, imágenes o estatuas, otros caminaron largas horas para agradecer los favores recibidos o pedir su intercesión ante Dios.
Sin embargo, el templo no lleva su nombre y esa relación tiene una historia particular.
San Judas Tadeo, una devoción que cruzó el océano
La devoción a San Judas Tadeo llegó a México a finales del siglo XIX, pero fue en 1933 cuando su imagen, de un metro y medio, arribó desde Barcelona.
Los sacerdotes claretianos trajeron la figura del apóstol y la colocaron primero en la iglesia de Jesús María, en el Centro Histórico.
Más para leer: San Judas Tadeo, ¿santo de los delincuentes?… Iglesia aclara
Por orden presidencial, ese templo cerró al culto en 1934 y pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que la estatua se trasladó a la Parroquia del Purísimo Corazón de María, en la colonia Del Valle. Ahí permaneció más de 25 años.
Del Valle al corazón del Centro Histórico
En la década de 1960, los claretianos trasladaron nuevamente la imagen, esta vez al templo de San Hipólito y San Casiano, en el cruce de Reforma e Hidalgo.
Desde entonces, el fervor popular creció sin pausa. La gente comenzó a acudir de manera masiva cada 28 de mes, formando parte de una de las expresiones religiosas más visibles en la capital mexicana.
Según información publicada por Desde la Fe, medio oficial de la Arquidiócesis Primada de México, la imagen se colocó primero en un nicho lateral del templo.
Con el tiempo, debido al aumento de visitantes, se trasladó a la Capilla de los Santos Mexicanos, donde permaneció hasta inicios de los años 80.
Una fe que se fortaleció en tiempos difíciles
En 1982, los sacerdotes encargados decidieron ubicar al santo en el altar mayor, junto a las imágenes de San Hipólito y San Casiano.
Desde entonces, San Judas Tadeo permanece debajo de la Virgen del Inmaculado Corazón de María, en el punto más venerado del templo.
Durante la crisis económica de los años 80, marcada por inflación y desempleo, la devoción se intensificó. Muchos creyentes afirman que San Judas “sí los escuchaba” y que sus oraciones encontraban respuesta.
En esos años, la fe se convirtió en refugio para miles de familias que enfrentan pobreza o desempleo.
El santo de las causas difíciles
Hoy, el Templo de San Hipólito recibe a personas de todas las edades y condiciones.
Llegan jóvenes, madres, trabajadores, enfermos, desempleados y quienes viven en situaciones de dolor o rechazo.
Todos comparten una misma esperanza: que San Judas Tadeo interceda por ellos.
Cada 28 de octubre, fecha de su conmemoración junto a San Simón, la Ciudad de México se tiñe de verde y dorado.
Entre oraciones, cantos y procesiones, los fieles mantienen viva una tradición que une a generaciones y da sentido a la fe de millones.
JAHA
Policía capitalina auxilia cuatro partos en una semana
¿Cómo influye el color y la decoración en el sueño infantil?
Temporada invernal, cómo el aire frío debilita los pulmones
El técnico que hacía familia: el lado humano de Manuel Lapuente, contado por Ivo Basay
Encías y azúcar: la historia menos contada de la diabetes
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Culturahace 6 horas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
-
Culturahace 10 horas
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
-
Historias que Conectanhace 2 días
Paulina Amozurrutia: cuando el diálogo sustituye la confrontación
-
CDMXhace 2 días
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas