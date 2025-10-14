“Encontré una guía en la Sagrada Familia”, Franco Escamilla, el comediante que se acercó a Dios

Ciudad de México.— La fe también se hace viral. Franco Escamilla, el comediante que ha llenado auditorios con humor e ironía, conmovió, con su estilo, al público del Follow Festival al compartir su historia de encuentro con Dios.

En un ambiente de alegría, música y testimonio, el evento organizado por la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey reunió a cientos de jóvenes y creadores de contenido con un mismo propósito: fortalecer la presencia de la Iglesia en el mundo digital.

La fe de un comediante

Acostumbrado a provocar risas, esta vez Franco Escamilla tocó el corazón de los asistentes. Frente a un auditorio repleto, habló sobre su camino espiritual, las dudas que lo acompañaron en su juventud y el descubrimiento de una fe viva que hoy guía su vida.

Confesó que durante años sintió que no era “digno del amor de Dios”, porque lo veía demasiado perfecto y distante. “Me costó acomodarme —relató—. Si no podía conectar con la religión, era porque decía: son temas divinos y yo estoy lleno de defectos. ¿Cómo voy a empatizar con un Dios todo amor cuando yo no soy así?”.

Esa reflexión lo llevó a mirar el lado más humano de la fe. “Lo primero que analicé —contó— fue la Sagrada Familia: María, José y Jesús, esta triada perfecta. Y ahí encontré una guía para entender mi propia historia”.

La oración que une a su familia

Franco Escamilla compartió que su vida espiritual se ha fortalecido en los últimos años, especialmente a través de la oración en familia. Casado con Gaby Salazar y padre de Azul y Rodrigo, habló de cómo el rezo diario del Rosario se ha convertido en una fuente de paz y unidad.

También subrayó que su asistencia regular a la Misa dominical le ha permitido mantener viva su fe, incluso en medio de una carrera exigente.

LEE Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios

Instrumento de tu amor

Su participación en el Follow Festival dejó un momento emotivo cuando interpretó el tema Instrumento de tu Amor, una melodía que simboliza su deseo de servir desde su talento, a un hombre que, desde la humildad, encontró a Dios sin dejar de ser él mismo.

Letra:

Quiero decirte señor, que aunque ya te falle en el pasado,

hoy me siento tan lleno de vida, que estoy renovado, y

Quisiera poder transmitirle a todo ser humano,

el mensaje que hoy he recibido en tu dulce llamado.

Quiero ser ese granito de amor que alimente al hermano

y lavarle sus fallas con el agua de tu costado,

quisiera poder enseñarle a todos mis hermanos,

el camino correcto para estar por siempre a tu lado.

Quiero perderme un momento en el tiempo y estar a tu lado

y soñar que me encuentro despierto y sentirme amado

quiero andar por las aguas siempre tomado de tu mano.

Quiero ser tu portavoz, instrumento de tu amor.

Quiero conocer el sendero correcto para estar contigo,

quiero tener tanta fe para que cuentes siempre conmigo,

quisiera poder presentarte a todos mis hermanos,

y sentirme seguro por que eres mi mejor amigo,

Quiero lavar tus heridas señor, reparar todo el daño

y sacarte esa lanza que yo te enterré en un costado

quiero sentirme, Señor en tus brazos.

Volver a tu rebaño, quiero abrazarte, entregarte, mirarte, ser barro en tus manos.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv