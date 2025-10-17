Enseñar a ahorrar desde pequeños ayuda a planear el futuro de los hijos

Ciudad de México.- Al llegar a la adultez, pocos mexicanos dominan conceptos básicos del ahorro, inversión o crédito. Solo el 20 % de las escuelas integraba educación financiera en sus clases. Por eso, aprender en casa se vuelve fundamental.

Por ello, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reportó que únicamente 1 de cada 5 escuelas aborda nociones como ahorro, valor del dinero o presupuesto familiar.

Educación Financiera.

Investigadores estiman que México está por debajo del promedio del G20 en educación financiera: el país obtuvo 12.1 puntos frente a 12.7 del promedio del G20.

Ese rezago implica que muchas personas carecen de herramientas para tomar decisiones financieras cotidianas sin errores costosos.

Padres como maestros financieros.

La enseñanza durante la infancia sienta las bases para que los jóvenes administren dinero con criterio.

Observar cómo gastan el dinero que pueden darles sus padres y registrar esas operaciones les permite conocer qué comprar y qué ahorrar.

Expertos financieros de instituciones bancarias aconsejan que los padres enseñen sobre cobros indebidos, cultura de la propina y fraudes en línea.

Ricardo Arenas, vocero de la plataforma Zenfi, explica que los adolescentes ya comprenden impuestos e inversiones, si reciben la guía adecuada.

Además se les puede inscribir a cursos, mostrarles videos o comprar libros que orienten sobre finanzas.

Arenas subrayó que esos materiales son clave para contrarrestar el contenido aspiracional que difunden influencers.

“Es fundamental adaptar correcciones con tono de consejo, no regaño, pues la adolescencia exige comunicación respetuosa”, externó.

Introducción gradual de productos financieros

La enseñanza no debe quedarse en teoría: incorporar productos adecuados fortalece el aprendizaje.

Los especialistas señalan que en México hay instituciones bancarias orientadas a menores.

Para abrir estos productos, los padres o tutores deben presentar identificación, acta de nacimiento del menor y comprobante de domicilio. Algunas entidades pueden abrir una cuenta con un monto mínimo inicial que en promedio es de 500 pesos.

Cuando los jóvenes manejan su dinero bajo tutoría consciente, se construyen hábitos sanos.

Ellos desarrollan disciplina, previsión y confianza financiera. Por ello los especialistas señalan que esa educación temprana ayuda a reducir riesgos de endeudamiento irresponsable cuando puedan tomar sus propias decisiones.

