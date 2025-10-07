Envejecimiento pulmonar: científicos revelan cómo el exceso de peso afecta respirar

Ciudad de México.— Esta semana vence el plazo de 90 días establecido en los Lineamientos publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación, para que las Autoridades Educativas Estatales y Municipales emitieran, actualizaran y/o armonizaran sus protocolos para la Prevención primaria, Atención y Medidas de no repetición y la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica.

Ante ello, Organizaciones de la Sociedad Civil advirtieron que la SEP debe hacer público el estado de los avances, verificar la calidad de los documentos presentados y garantizar que las medidas trasciendan del papel a las aulas, con el fin de proteger a niñas, niños y adolescentes de uno de los problemas más graves que enfrenta el país.

En este contexto, Organizaciones de la Sociedad Civil: Alumbra, Antenas por los Niños A.C., Bidar Project, Early Institute, Escudo de la Dignidad, Fundación Freedom, Grupo Julia Borbolla, Grupo Loga, Guardianes, Te Protejo México, Unión Mujer, Ya Basta, quienes trabajan para prevenir, concientizar y erradicar la violencia sexual infantil en México solicitan lo siguiente:

Información del avance en las entregas de los protocolos por parte de las Autoridades Educativas Estatales y Municipales.

Aclarar si los protocolos cumplen con los elementos requeridos en los Lineamientos para la Prevención primaria, Atención (detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento) y Medidas de no repetición (Prevención secundaria) para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica.

Enunciar las medidas que se tomarán para el seguimiento a las demás acciones que los Estados y Municipios deben cumplir en el marco de los Lineamientos establecidos, tales como:

a) Promover en los Planteles educativos una cultura de convivencia armónica y libre de Violencia Sexual en condiciones de igualdad entre todas las personas.

b) Realizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones que resulten necesarias para constituir a los Planteles educativos como espacios libres de Violencia Sexual, confiables y seguros para la integridad de la Comunidad escolar.

c) Generar medidas de prevención para detectar de manera oportuna indicadores y factores de riesgo para la detección de la Violencia Sexual en los Planteles educativos.

d) Brindar Programas de Formación dirigidos a las Figuras Educativas y Comunidad escolar en temas relacionados con Educación Sexual Integral y Violencia Sexual, vías de reporte, derechos humanos, educación sexual integral, Ciberseguridad, Perspectiva de género, Masculinidades alternativas, Diversidad sexual y de género, Conductas de autocuidado, Desarrollo de habilidades socioemocionales como la autoestima, asertividad, regulación emocional, Derechos de las Infancias, entre otros.

e) Establecer su marco de actuación a través de su respectivo protocolo.

f) Adoptar políticas institucionales que garanticen un ambiente propicio para el libre desarrollo personal de niñas, niños y adolescentes.

g) Elaborar un directorio actualizado que incluya a instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil para la canalización y atención en casos de Violencia Sexual y difundirlo entre la Comunidad Escolar.

En esta línea, las organizaciones se suman a la solicitud que la diputada Federal Liliana Ortiz le hizo al secretario de Educación, Mario Delgado, durante su comparecencia en el marco de la glosa del primer informe de gobierno.

“Los Lineamientos no trascienden con su sola publicación en el Diario Oficial; entre ese documento y las aulas hay un largo camino que sólo se recorre con voluntad gubernamental”, dijo el 2 de octubre Liliana Ortiz.

Finalmente, consideran indispensable que autoridades, docentes, familia y sociedad en su conjunto dar seguimiento puntual y buscar el cumplimiento efectivo de las acciones planteadas.

“Solo así evitaremos que México siga encabezando las estadísticas de violencia sexual infantil y podremos garantizar escuelas seguras, donde niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente su derecho humano una vida libre de violencia”, concluyeron.

