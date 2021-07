¿Es seguro y recomendable un regreso a a clases presencial?

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Con la esperanza de regresar pronto a las fiestas y convivir con sus amigos, con paso ágil y credencial en mano, millennials acuden a los centros de vacunación contra el Covid-19.

No importa el tiempo que esté formado, he esperado tanto tiempo por la vacuna contra el Covid-19 que no me puedo poner exigente, dice un joven a uno de sus amigos que lo acompañan en la fila.