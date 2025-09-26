Plantean etiquetar alcohol ante aumento de casos de cáncer

Ciudad de México.- Desde el 2024, ONG´s y organismos de salud alertaron que más de 39,000 muertes en México estuvieron relacionadas con el consumo de alcohol.

Ante esto, senadores de Movimiento Ciudadano y Morena impulsan una reforma a la Ley General de Salud para que todas las bebidas alcohólicas ostenten advertencias visibles, etiquetado frontal y pictogramas que expliquen el riesgo de desarrollar cáncer.

Por ello, legisladores presentaron una iniciativa legislativa con el fin de informar mejor a la población sobre peligros que están científicamente comprobados.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales, explicó que la reforma no busca prohibir ni gravar impuestos; solo pretende que las etiquetas incluyan advertencias y pictogramas claros sobre la relación entre alcohol y cáncer.

Organizaciones civiles señalaron que en 2024 unas 39,000 muertes correspondieron directamente al consumo de alcohol.

Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que del total de muertes por enfermedades del hígado en 2024, 13,300 fueron atribuibles al consumo de alcohol.

Según especialistas, organismos internacionales como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer han clasificado al alcohol como carcinógeno del grupo 1, lo cual significa que existe evidencia suficiente de que causa cáncer en humanos.

Salud Pública y Derecho a la Información.

La carencia de advertencias específicas sobre cáncer impidió que muchas personas supieran del riesgo real asociado al consumo de alcohol. Brindar información clara empoderó al consumidor.

Se estimó que cada año mueren unas 40 mil personas por causas directamente asociadas al alcohol, entre enfermedades hepáticas, cáncer, accidentes y violencia.

Enfermedades del hígado se ubicaron como una de las principales causas de muerte general, y las asociadas al alcohol representaron una proporción significativa de esas defunciones.

Estudios mundiales sostuvieron que en 2020 surgieron alrededor de 741,000 casos ciertos de cáncer nuevos en todo el mundo debido al alcohol.

¿Cómo sería la reforma?

El etiquetado frontal incluiría pictogramas y mensajes explícitos que indiquen “el consumo de esta bebida puede aumentar riesgo de cáncer”.

Las advertencias cubrirían todos los tipos de bebidas alcohólicas, sin exclusiones.

La iniciativa no tocaría precios ni prohibiciones generales, sino la información que recibe cada comprador.

Senadores como Margarita Valdez, José Manuel Cruz Castellanos, Amalia García, Clemente Castañeda y Néstor Camarillo respaldaron la propuesta, lo que aumenta su viabilidad.

Reflexión y llamado a la acción.

La iniciativa que impulsan Movimiento Ciudadano y Morena mostró que se pueden proteger derechos ciudadanos sin imponer castigos; solo con información transparente.

Frente a miles de muertes evitables cada año, esta reforma podría marcar un antes y un después en la salud pública mexicana.

Si el Senado y la población apoyan este cambio, México podría obligar a las etiquetas a decir lo que muchos todavía ignoran: que el alcohol puede causar cáncer.

Esa verdad justa daría poder para decidir con responsabilidad, cuidar familiares y construir una cultura de salud más consciente.

ARH