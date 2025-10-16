Escuchar para sanar: una comunidad que pone el corazón en la salud mental de sus jóvenes

Ciudad de México.- En medio de una época marcada por la prisa, la hiperconectividad y la soledad silenciosa, surge una red que invita a detenerse, mirar y escuchar. Las instituciones educativas y de salud en México comienzan a tejer un puente de cuidado y acompañamiento para miles de jóvenes que buscan ser escuchados.

Ante esta situación, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental, un proyecto que reúne en una sola estrategia los esfuerzos para atender el bienestar emocional de su comunidad estudiantil.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas explicó que el programa prioriza a los estudiantes del bachillerato, un grupo en formación que enfrenta tensiones inéditas: el uso de drogas sintéticas, la ansiedad por la guerra y el cambio climático, el estrés digital y la violencia familiar.

“Las juventudes viven tensiones sin precedentes”, advirtió, al subrayar que cuidar la salud mental es también cuidar el futuro del país.

El programa, bajo la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, encabezada por Fernando Macedo Chagolla, y coordinado por la doctora María Elena Medina-Mora Icaza, busca algo más que atención médica: construir confianza, empatía y escucha activa.

“Se trata de una red humana de acompañamiento, donde cada estudiante puede pedir ayuda sin miedo al estigma”, externaron las autoridades universitarias.

Además, la UNAM trabaja de la mano con instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE, con quienes ha firmado convenios para garantizar atención especializada y fortalecer la prevención del malestar emocional.

Estas alianzas interinstitucionales abren nuevas rutas de apoyo, donde psicólogos, médicos y orientadores comparten información y experiencia para ofrecer respuestas rápidas y cercanas.

Es a través del Examen Médico Activo (EMA) y una Encuesta Universitaria de Salud Mental que permitirán detectar señales tempranas de ansiedad o depresión.

Los canales de atención combinan tecnología y cercanía: líneas telefónicas, plataformas digitales y espacios presenciales.

Cuando un joven solicita ayuda, los especialistas realizan una primera evaluación. Si el caso requiere intervención inmediata, ofrecen “primeros auxilios emocionales” o lo canalizan a programas como Espora Psicológica.

El Programa de Salud Comunitaria, dirigido por Andrea González Rodríguez, complementa el trabajo con talleres, acompañamiento entre pares y actividades culturales que fortalecen lazos sociales.

Cada caso se documentará en un repositorio universitario para dar seguimiento y diseñar estrategias de apoyo sostenido.

“Escuchar sin juzgar”: una lección que empieza con el acompañamiento de los padres

Por su parte, el Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute y especialista en familia y salud emocional, compartió una reflexión que atraviesa generaciones.

“La presencia de los padres es insustituible”, afirmó. “Muchos adultos no aprendieron a gestionar sus emociones y, sin quererlo, transmiten esa carencia a sus hijos.”

Rivas insistió en destigmatizar la búsqueda de ayuda profesional.

El tratamiento del trauma es la nueva frontera clínica de la salud mental: Instituto Newman

“Negarse a pedir apoyo es como evitar al médico por miedo al diagnóstico”, explicó. “La negación no resuelve nada, solo agrava el dolor.”

Para él, educar emocionalmente es un acto de amor: reconocer el sufrimiento, hablar de lo que duele y acompañar sin imponer soluciones.

La salud mental dejó de ser una preocupación individual para convertirse en una causa compartida.

En los pasillos, en las aulas y en las casas, hablar de emociones es el primer paso para sanar.

El reto ahora es mantener viva esa red de escucha y empatía que la universidad y las instituciones de salud están construyendo.

