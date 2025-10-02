CDMX
Escuela mexicana para niños de familias vulnerables es reconocida como una de las mejores del mundo
A Favor del Niño I.A.P. gana el World’s Best School Prize
Ciudad de México.- En México el rezago educativo es un reto, en este contexto, una escuela de esta ciudad acaba de dar una lección al mundo: A Favor del Niño I.A.P. (AFN) fue reconocida como una de las mejores escuelas del planeta al obtener el World’s Best School Prize 2025, en la categoría de Colaboración Comunitaria.
Este premio internacional, promovido por la organización global T4 Education, distingue a las escuelas que generan transformaciones profundas en sus comunidades. En el caso de A Favor del Niño, el galardón reconoce su modelo educativo único en México, que combina no solo la enseñanza académica, sino también salud preventiva, nutrición y desarrollo humano.
Una escuela que cuida como familia
Fundada en 1941, A Favor del Niño trabaja con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos provenientes de hogares de escasos recursos, con un ingreso promedio de 10 mil pesos para cuatro integrantes, encabezados en su mayoría por madres solteras. Actualmente, la institución acompaña a 336 estudiantes, quienes permanecen hasta 10 horas diarias en la escuela, en un entorno seguro y nutritivo.
El éxito de AFN radica en un acompañamiento de 13 años, que empieza en nivel maternal y se extiende hasta la adolescencia.
Este modelo se sostiene en cuatro pilares fundamentales:
- Aprendizaje personalizado y colaborativo
- Salud preventiva
- Alimentación nutritiva
- Desarrollo humano integral
Además, se apoya en estrategias que involucran a toda la comunidad: jornadas de tiempo completo, capacitación semanal a maestros, un programa de crianza para madres y padres, y alianzas nacionales e internacionales que fortalecen las mejores prácticas educativas.
De esta manera, mientras madres y padres trabajan, sus hijos reciben no solo educación de calidad, sino también el cuidado necesario para su bienestar físico y emocional.
En palabras de Daniela Jiménez Moyao, directora general de la institución, este reconocimiento es mucho más que un premio:
“Ser reconocidos como ganadores de uno de los World’s Best School Prizes es un momento histórico, no sólo para nuestra comunidad, sino también para la educación en México. Este premio confirma que la educación puede transformar no solo a un niño, sino a toda una comunidad. Representa el esfuerzo colectivo de familias, docentes, donantes, empresas y ciudadanos que durante 84 años han compartido con nosotros la responsabilidad de la niñez”.
Impacto real en las familias
En ocho décadas, la escuela ha trabajado con más de 15 mil familias, logrando que 7 de cada 10 estudiantes ingresen a la universidad, y que 8 de cada 10 concluyan con éxito una carrera profesional.
Para muchas familias, este acompañamiento ha sido la diferencia entre un futuro limitado y una trayectoria de oportunidades.
Inspiración para el mundo
El reconocimiento internacional pone los ojos sobre un modelo que ya es referente en México. Vikas Pota, fundador de T4 Education, subrayó la relevancia de esta experiencia en un momento crucial para el planeta:
“Nuestro mundo se encuentra en una encrucijada… Y, por encima de todo, necesitamos líderes que reconozcan que en el corazón de todas estas cuestiones cruciales se encuentra la luz de una educación de calidad. Como ganadores del World’s Best School Prize para Community Collaboration 2025, su trabajo pionero servirá de inspiración a educadores y responsables políticos en todo el mundo”.
Un nuevo comienzo
Para AFN, este premio no es un punto final, sino el inicio de un camino de expansión. La institución busca replicar su modelo a través de un programa de Líderes Educativos y abrir nuevos centros en distintas comunidades del país.
La visión es clara: la educación integral y el acompañamiento cercano pueden romper círculos de pobreza y abrir horizontes de vida para miles de niñas, niños y adolescentes en México.
CDMX
¿Recibiste una llamada del extranjero? Podría ser un fraude
Ten cuidado
Ciudad de México. — Cada vez más ciudadanos reciben llamadas internacionales con supuestas ofertas laborales. Estas promesas resultaron ser un mecanismo utilizado por ciberdelincuentes para engañar y obtener información personal o dinero.
El modus operandi de los estafadores con estas llamadas
Los delincuentes utilizan plataformas digitales que enmascaran el número real y simulan llamadas desde Estados Unidos (+1) o Reino Unido (+44). El objetivo es generar confianza en la víctima.
A través de estos contactos, solicitaban datos personales, depósitos por trámites migratorios o administrativos y, en algunos casos, enviaban enlaces para instalar software malicioso en los dispositivos.
Más para leer: Fraudes virtuales, realidad e impunidad
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la vulnerabilidad económica y el desempleo facilitan que personas acepten propuestas laborales poco verificadas, lo que incrementa el riesgo de caer en estafas.
Medidas clave para protegerse
Las recomendaciones de expertos en ciberseguridad coinciden en que la prevención es la mejor herramienta. Estas son algunas acciones fundamentales:
- Ignorar llamadas y mensajes de números desconocidos o con ladas extranjeras no solicitadas.
- Desconfiar de ofertas laborales que prometen salarios elevados sin entrevistas ni procesos formales.
- No proporcionar información personal ni realizar depósitos antes de comprobar la autenticidad de la empresa.
- Verificar siempre la oferta a través de canales oficiales y páginas web corporativas.
- Evitar abrir enlaces o descargar archivos enviados por números sospechosos.
- Mantener los dispositivos actualizados y contar con programas de seguridad confiables.
Qué hacer si ya fuiste víctima
Si la persona cayó en el engaño, lo más importante es detener el contacto con los delincuentes y reunir todas las pruebas: capturas de pantalla, mensajes y registros de llamadas.
Después, debe denunciar el caso ante la policía cibernética de su entidad y contactar a su institución bancaria en caso de haber realizado algún pago. Bloquear o recuperar el dinero a tiempo puede ser posible si se actúa con rapidez.
Asimismo, conviene revisar los dispositivos comprometidos, cambiar contraseñas y reforzar los sistemas de seguridad para evitar que los delincuentes accedan nuevamente a la información.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en México confirmó que esta modalidad de fraude se detectó con mayor frecuencia en los últimos meses. A través de su Ciberguía oficial (gob.mx/sspc/documentos/ciberguia), puso a disposición de la ciudadanía lineamientos prácticos para prevenir ciberdelitos y actuar en caso de haber sido víctima.
CDMX
Caso Nicole visibiliza riesgos de cirugías plásticas en menores
La joven perdió la vida tras un procedimiento en Durango
Ciudad de México. — El fallecimiento de Nicole, una adolescente de 14 años que murió tras un procedimiento estético en Durango, abrió un debate necesario sobre los riesgos de estas prácticas en menores. Su historia visibilizó la vulnerabilidad de niñas y adolescentes ante presiones sociales y la falta de regulaciones claras para impedir intervenciones médicas innecesarias.
Menores expuestos a riesgos médicos innecesarios
La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) informó que, en México, cada año aumentaron las solicitudes de cirugías estéticas en adolescentes, impulsadas por estereotipos de belleza y redes sociales.
Estos procedimientos implicaron riesgos graves, pues el cuerpo en desarrollo no siempre responde de manera segura a implantes, inyecciones o cirugías invasivas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), someter a menores a tratamientos sin necesidad médica puede generar daños irreversibles en la salud física y emocional.
Los especialistas han advertido que las cirugías en adolescentes pueden ocasionar complicaciones quirúrgicas, infecciones y consecuencias psicológicas como depresión, ansiedad y baja autoestima.
El caso de Nicole y su impacto social
Nicole, originaria de Durango, murió tras un procedimiento para aumentar su busto. De acuerdo con las investigaciones, fue presionada por su madre y su padrastro para realizarse la cirugía.
Su historia generó indignación en la sociedad y puso en evidencia la necesidad urgente de proteger a niñas y adolescentes de decisiones médicas motivadas por intereses estéticos. La UNICEF ha recordado que la protección de la infancia debe incluir la prevención de toda práctica que comprometa el desarrollo sano y la vida libre de riesgos innecesarios.
En este contexto, organizaciones médicas y expertos coincidieron en que los tratamientos estéticos en menores solo deben autorizarse con fines reconstructivos o cuando resulten indispensables para preservar la salud física y mental.
Proponen proteger a menores de riesgos de cirugías plásticas
A raíz de esta tragedia, el diputado local Pedro Haces Lago presentó la iniciativa conocida como “Ley Nicole”. Su propuesta busca modificar la Ley de Salud de la Ciudad de México para prohibir los tratamientos estéticos en menores de 18 años, salvo los casos reconstructivos.
El legislador señaló que la capital se convirtió en un centro internacional de cirugías plásticas. Aseguró que la falta de regulaciones claras permitió que niñas y adolescentes quedaran expuestas a riesgos innecesarios.
La iniciativa local no es la única en ese sentido. El diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad. Sin embargo la iniciativa prevé excepciones cuando existan motivos médicos justificados.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión. Además de multas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Iniciativa federal
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz Castellanos. Explicó también que un acto quirúrgico debe estar basado en evidencia científica y necesidad médica, con respeto a la ética profesional.
Además, el senador advirtió también sobre la venta de insumos y productos sin aval médico, presentados como soluciones milagrosas pero que han provocado complicaciones graves, daños irreversibles y muertes.
Ante este escenario, en el Senado se presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud con el propósito de regular de manera más estricta las cirugías estéticas en México.
La propuesta busca:
Definir de manera clara la diferencia entre cirugía estética y cirugía reconstructiva
Prohibir cirugías estéticas en menores de edad sin justificación médica científica
Reforzar la regulación de insumos, productos, dispositivos destinados con fines estéticos
Establecer sanciones específicas contra quienes practiquen cirugía sin certificación o utilicen productos irregulares
Fortalecer la vigilancia, certificación y educación continua de los profesionales autorizados para realizar estos procedimientos.
El exhorto incluye a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a colegios médicos especializados para que fortalezcan la regulación. Además pidió que se pongan en marcha campañas de prevención e información a nivel nacional.
CDMX
Jóvenes piden políticas públicas que protegan la vida y la familia
Ciudad de México.— Un grupo de jóvenes en favor de los valores fundamentales se reunió para enviar un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el derecho a la vida debe ser defendido, pues es la base de todos los demás derechos.
Llamado a la Suprema Corte
Issac Alonso Garduño Becerril, joven líder provida, expresó que la vida es el primer derecho que sostiene a todos los demás. Señaló que sin él, la protección jurídica carece de fundamento. Por ello, pidió que las decisiones de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país reconozcan y resguarden este principio.
LEE “El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
La familia como fundamento del país
Garduño Becerril afirmó que México se forma en el vientre materno y que las políticas públicas deben dirigirse a respaldar a las familias. Subrayó que la fortaleza de un país depende de la salud y unidad de los hogares, ya que es en ellos donde se forman los ciudadanos que sostienen a la nación.
El llamado a la Suprema Corte refleja la inquietud de una generación que busca incidir en el rumbo de las decisiones judiciales y en la orientación de las políticas públicas.
“Si tenemos familias fuertes, entonces tendremos un país unido y fuerte”, finalizó.
CDMX
Agresión en CCH Sur carencias estructurales sobre salud mental
Los adolescentes carecen de acceso a psicólogos
Ciudad de México. — El apuñalamiento y fallecimiento de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur de la UNAM, a manos de otro alumno, evidenció deficiencias en políticas de salud mental.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) afirmó en un comunicado que este hecho no fue aislado y reflejó carencias estructurales de atención emocional.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, destacó:
“Lo sucedido en el CCH Sur no puede entenderse únicamente como la historia de un victimario y una víctima”.
La organización señaló que adolescentes mexicanos carecen de acceso suficiente a psicólogos y especialistas que atiendan problemas como ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana.
Impacto social y contexto global
Redim recordó que los efectos del aislamiento durante la pandemia y la exposición a discursos de odio en redes sociales incrementaron la vulnerabilidad emocional de las juventudes.
“Estamos frente a los efectos del aislamiento, la normalización de discursos de odio y un contexto global de violencias”, declaró la red de más de 80 organizaciones civiles.
El caso de Lex Ashton, presunto agresor de 19 años, generó preocupación adicional. En redes sociales él mismo se describía como “escoria”, indicio de crisis emocional.
Para Redim, las respuestas institucionales deben superar medidas como revisiones de mochilas o criminalización de estudiantes. Lo anterior, proponiendo acompañamiento integral y prevención con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.
Llamado al Estado y a la sociedad tras tragedia en CCH Sur
La ONG exigió al Estado mexicano, autoridades educativas y sociedad civil reconocer que miles de adolescentes carecen de herramientas para enfrentar un presente adverso.
“No se trata solo de castigar. Se trata de prevenir para que nunca más un adolescente sienta abandono y soledad”, enfatizó Ramírez en el comunicado difundido el 23 de septiembre.
Más para leer: Piden alumnos y padres resguardar paz y seguridad en el CCH Sur
La organización insistió en que escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes resulta indispensable para transformar conflictos y construir entornos más seguros en las comunidades educativas.
Respuesta institucional de la UNAM
El 22 de septiembre Lex Ashton atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, en el CCH Sur.
Tras el ataque, un trabajador que intentó intervenir resultó herido. Ashton intentó huir, se lanzó de un edificio y sufrió fracturas, quedando bajo custodia hospitalaria.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que la subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad sesionó por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas.
En el encuentro participaron directores de bachillerato, la abogada general de la UNAM y autoridades de seguridad universitaria. Las autoridades revisaron peticiones de estudiantes y padres de familia.
Medidas acordadas para reforzar la seguridad
Entre los acuerdos destacan la revisión integral de protocolos de seguridad, nuevas medidas de control de accesos, mejoras en infraestructura y refuerzo inmediato del apoyo psicosocial.
La comisión universitaria expresó solidaridad con la comunidad del CCH Sur y con las familias afectadas. Además reiteró su compromiso de construir un entorno académico más seguro.
