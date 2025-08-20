Escuelas seguras: prevención del bullying antes del regreso a clases

Ciudad de México.- El bullying dejó de ser un tema menor. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cerca del 40% de niñas y niños en primarias y secundarias vivieron algún tipo de acoso escolar en México.

Ante este escenario, World Vision México intensificó sus esfuerzos para prevenir la violencia en las aulas y promover entornos seguros, donde estudiantes y docentes puedan desarrollarse sin miedo.

Por ello, la organización instó a las autoridades educativas a dotar a los docentes de herramientas que les permitan identificar y atender casos de violencia, además de cuidar la salud mental de sus estudiantes.

Para Mario Valdez Guzmán, director ejecutivo de Impacto de World Vision México, destacó que los maestros necesitan formación constante para garantizar que la educación sea segura y significativa.

“Los docentes deben estar equipados para detectar casos de acoso entre alumnos y tomar medidas adecuadas”, afirmó.

POr otro lado, el acoso escolar no sólo afectó la salud emocional de miles de estudiantes, también provocó deserción y retraso en el aprendizaje.

El más reciente Informe Nacional sobre la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, el 90% de los alumnos encuestados no se sintió seguro en todo momento dentro o fuera de la escuela.

Además, el ciberbullying, con mensajes humillantes, difusión de fotografías sin consentimiento o la creación de perfiles falsos.

Lo que convierte en una amenaza cotidiana para niñas, niños y adolescentes.

¿Cómo pueden protegerse los estudiantes?

Asimismo, compartió una guía con recomendaciones para prevenir y detener el acoso digital:

Hablar con padres o maestros si sufren agresiones en línea.

No compartir contraseñas ni accesos a redes sociales.

Activar funciones de seguridad y bloqueo en plataformas digitales.

Cuidar la información personal que publican en internet.

Reportar perfiles y mensajes ofensivos.

Una apuesta por la esperanza

Además, World Vision México planteó la necesidad de asignar más recursos públicos para apoyar a víctimas, reforzar programas de salud mental e impulsar la reintegración escolar.

La organización insistió en que la escuela debe convertirse en un lugar de confianza, respeto y comunidad. Toda niña y todo niño merece aprender sin miedo.

