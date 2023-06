Especialistas en la salud hacen un llamado al gobierno a reconsiderar cancelación de las NOMs 

Ciudad de México.- Sin explicación y sin decir si serán sustituidas, actualizadas o renovadas, fueron canceladas por la Secretaría de Salud Federal 35 Normas Oficiales Mexicanas destinadas a la prevención, cuidado y tratamientos de enfermedades.

Muchas de ellas como el cáncer de mama, cérvico uterino, obesidad, diabetes, entre muchas más. Así lo señaló en entrevista con Siete24.mx, la Dra. Elena López Gavito, Ex Presidenta de la Federación Mexicana de Colegios de especialistas en Cirugía General y Especialista en Cirugía General y Asesora de la Federación.

Quien señaló que la falta de normatividad en la salud genera incertidumbre, cuando deben estar garantizados y dan cuenta que varias de las normas desaparecen para las enfermedades más graves.

“Por ejemplo al desparecer la norma como usuaria ya no puedo hacerme una mamografía porque me pueden decir que no hay recurso porque la norma ya no existe”, agregó.