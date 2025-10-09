“Esperar a mamá”: la historia de María, una joven que aprendió a sanar

Ciudad de México.- Apenas tenía tres años cuando su madre biológica la dejó en casa de una vecina con la promesa de regresar pronto. Aquel adiós nunca tuvo retorno. Esa ausencia marcó su infancia, pero también encendió en ella una fuerza interior que, con el tiempo, la impulsó a reconstruir su historia y a comprender el verdadero sentido del perdón. Ella es María Mier y Terán quien recuerda el instante en que la vida cambió su rumbo.
Infancia entre la espera y el desarraigo.
Tras la partida de su madre, las autoridades de la Ciudad de México determinaron que María debía ser ingresada a una casa del gobierno. Poco después, fue trasladada a una institución privada en Monterrey. La vecina que la cuidaba pidió conservar su custodia, pero se le negó el derecho por no tener lazos familiares.
María Mier y Terán
Desde entonces, María vivió entre instituciones, normas y rostros desconocidos. Creció con la esperanza de que alguien regresara por ella, pero el tiempo le mostró otro camino. A los pocos años, una familia española intentó adoptarla. El trámite no prosperó. María, siendo una niña, temía perder lo poco que conocía, su entorno y su idioma.
Aprendió a convivir con la incertidumbre y con la pregunta constante sobre su origen.
Rabia y el silencio.
Durante su adolescencia, una familia mexicana vio en María a su hija y, tras años de espera, su adopción se formalizó legalmente. Sin embargo, adaptarse no fue sencillo.
María Mier y Terán
María confesó que durante mucho tiempo cuestionaba a su madre adoptiva. Sentía que nadie comprendía su dolor.
Detrás de cada grito se escondía el llanto de una niña que aún esperaba a su madre biológica. “Descargaba esa rabia contra quienes más me querían”, contó.
Con apoyo psicológico, comprendió que su enojo no era culpa de los demás, sino la voz de una herida que necesitaba atención. En terapia descubrió herramientas que transformaron su historia: la aceptación de lo que no podía cambiar, el diálogo con quienes la amaban y el perdón hacia quien la abandonó.
El poder de aceptar lo que no se puede cambiar.
Años más tarde, María decidió buscar a su madre. Usó los apellidos que conocía, pero no obtuvo respuestas. Entendió entonces que debería aceptar la verdad que puede ser también una forma de sanar.
Dejó de vivir en función del abandono y comenzó a escribir una nueva narrativa basada en el amor propio y la libertad emocional. Aceptó no conocer el destino de su madre biológica Y eso la liberó de expectativas y abrió espacio para encontrar el valor del perdón.
Una historia que habla por muchas voces silenciadas.
El camino de María refleja una realidad compartida por cientos de niñas y niños en México que enfrentan procesos de adopción prolongados. Según organismos sociales, muchos menores permanecen años en albergues sin lograr integrarse a una familia definitiva. La burocracia, la falta de acompañamiento psicológico y los prejuicios son obstáculos que dejan cicatrices difíciles de borrar.
Un mensaje de esperanza.
Hoy, María habla desde la serenidad. Asegura que el silencio ya no la define. “La culpa nunca fue del niño. Nuestra herida puede acompañarnos, pero no define el resto de nuestra vida”, afirmó.
Detrás de cada abandono hay una oportunidad de reconstrucción y detrás de cada herida, una posibilidad de amor.
ARH
México
Fundación Unnido impulsa novela con historias reales “Los niños invisibles”
Ciudad de México.– La Fundación Unnido, presentó la novela Los niños invisibles, un proyecto que busca sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de miles de niñas y niños que crecen sin familia en México.
Georgina Ibáñez Velasco, directora general de la Fundación Unnido, subrayó la necesidad de mirar hacia quienes viven en casas hogar sin un futuro claro.
“Lo que queremos es hacer visibles a quienes muchas veces se olvidan, porque ya están resguardados en una casa hogar y se asume que están bien. Pero viven día a día en una incertidumbre enorme, sin saber cuál será su destino”, señaló.
La directora explicó que este libro busca inspirar empatía y acción.
“Queremos que la gente sepa lo que se vive en una casa hogar, lo que se siente esperar una familia y lo que pasa después con ellos”.
Directora General de Unnido: Georgina Ibáñez Velasco.
Por su parte la escritora Paulette Jonguitud, autora de Los niños invisibles, destacó que la novela no es una ficción distante, sino un reflejo de la vida cotidiana de miles de niñas y niños.
Cabe mencionar que la publicación del libro “Los Invisibles” fue respaldada por diversas organizaciones y la Fundación Incluyendo México, con el propósito de visibilizar los retos y realidades que enfrentan miles de niños y familias en los procesos de adopción en México.
Escritora y autora de “Los niños invisibles”, Paulette Jonguitud.
“Esta obra nace de escuchar voces que pocas veces encuentran espacio en la literatura. Es un intento por darles rostro y memoria a quienes han pasado su infancia en la espera de un hogar”.
María una joven adoptada dio testimonio.
Durante la presentación, la joven adoptada María Mier y Terán compartió su experiencia y su esperanza de que el libro movilice a la sociedad.
“Estas páginas no solo conmueven, también sacuden conciencias. Porque la lucha por una adopción digna y ágil no es tarea de unos pocos, sino un compromiso colectivo. Cada niño invisible merece encontrar, al final de su espera, el cálido abrazo de un hogar”.
ARH
CDMX
Proponen mayor castigo por abandono de bebés ante alarmante aumento de casos
Seis años de prisión
Ciudad de México.- En lo que va del año, las noticias sobre recién nacidos abandonados en calles, transporte público o baños, se han vuelto cada vez más frecuentes. Ante esta realidad, el Congreso capitalino busca frenar el abandono infantil con sanciones más severas.
La diputada Olivia Garza de los Santos, del PAN, propone modificar el artículo 156 del Código Penal local, que actualmente castiga este delito con penas de tres meses a tres años de prisión.
“Presentamos una iniciativa para castigar con una sanción de hasta seis años el abandono de menores de edad”, explicó la legisladora.
Garza advirtió que los casos de bebés abandonados aumentaron en 254 por ciento en los últimos años: de 11 en 2020 a 38 lo que va de 2025.
“Los datos son evidentes: hay un incremento de este abandono”.
Sin embargo, endurecer el castigo no debe ser la única respuesta, advierten especialistas. El abandono es un síntoma de una crisis más profunda, marcada por la precariedad, la soledad y la falta de educación emocional.
No podemos responder con más dureza ni con más frialdad
Para Alison González, vocera del movimiento Mujer y Vida, el fenómeno exige una mirada más compasiva y preventiva.
“No podemos responder con más dureza, con más frialdad ante un acto tan crudo como puede ser el de una mamá o un papá que abandona a su propio hijo”, señaló.
“Es una tragedia, es doloroso y debemos reconocer ese dolor, porque partiendo de él podemos elegir entre la ira, la venganza, la justicia sin criterio o el acompañamiento”, agregó.
Alison González subraya que es necesario atender las causas de fondo, ofrecer acompañamiento a las madres en crisis y fortalecer las redes de apoyo familiar y comunitario.
El papel de la educación emocional
La abogada Paulina Hernández Torruco, especialista en neurodivergencia, coincide en que el abandono responde a un desequilibrio emocional y cerebral momentáneo.
“El abandono se puede dar cuando el sistema límbico, que ante una situación inesperada entra en crisis; la amígdala se activa, se nubla el pensamiento y no vemos otra salida”, explicó.
Hernández propone implementar programas de educación emocional obligatorios en las escuelas públicas, para enseñar a niñas, niños y adolescentes a reconocer y controlar sus emociones desde edades tempranas.
Un problema social que exige empatía y prevención
Tanto legisladores como especialistas coinciden en que el abandono infantil es una tragedia que refleja una crisis de valores, apoyo y contención emocional. Endurecer las penas puede ser un paso necesario, pero sin políticas públicas de prevención, educación y acompañamiento, no será una solución.
npq
México
Los niños invisibles narra la espera de miles de niñas y niños en casas hogar
Ciudad de México.– Más de 64 000 niñas, niños y adolescentes vivieron en 2025 sin cuidados familiares en México, y más de 25 000 permanecieron en casas hogar en espera de ser adoptados, de acuerdo con cifras oficiales.
Georgina Ibáñez Velasco, directora general de Fundación Unnido.
En ese contexto nació la novela Los niños invisibles, una obra que retrata la vida de quienes crecen sin familia y buscan un hogar.
La publicación, escrita por Paulette Jonguitud, surgió en el marco del 40 aniversario de la Fundación Unnido y se presentó en Ciudad de México. La novela recogió testimonios reales de menores atendidos en la casa hogar Quinta Carmelita, fundada tras el terremoto de 1985 por Eva Graciela Castellanos, conocida como Chela del Valle.
Georgina Ibáñez Velasco, directora general de Fundación Unnido, explicó el propósito de la obra.
“Lo que queremos es hacer visibles a quienes muchas veces se olvidan, porque ya están resguardados en una casa hogar y se asume que están bien. Pero viven día a día en una incertidumbre enorme, sin saber cuál será su destino”.
Ibáñez destacó que el libro busca llegar a todos los sectores sociales: “Queremos que la gente sepa lo que se vive en una casa hogar, lo que se siente esperar una familia y lo que pasa después con ellos”.
Escritora Paulette Jonguitud, autora del libro “Los invisibles”
Cabe mencionar que de 2014 a 2022, el Sistema Nacional DIF recibió 542 solicitudes de adopción nacionales e internacionales.
De esas, solo 119 se concluyeron, lo que representa 22 %. En 2024, se registraron 228 adopciones concluidas a nivel nacional, un aumento de 5.1 % respecto a 2023, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
La Fundación Unnido informó que, en cuatro décadas, ha logrado más de 650 casos de éxito en procesos de adopción y reintegración familiar.
Además, cada año ofrece atención médica, psicológica y educativa a cientos de niñas y niños.
La directora recordó que la organización se sostiene gracias a programas como Gotitas de Amor: “Si hoy consumimos tantas historias en las plataformas digitales, este libro nos invita a mirar las nuestras, las de aquí, las reales”.
Georgina Ibáñez Velasco, directora general de Fundación Unnido.
Durante la presentación de la novela, La hija adoptiva María Mier y Terán compartió su experiencia.
“Estas páginas no solo conmueven, también sacuden conciencias. Porque la lucha por una adopción digna y ágil no es tarea de unos pocos, sino un compromiso colectivo. Cada niño invisible merece encontrar, al final de su espera, el cálido abrazo de un hogar”.
ARH
México
Padres de familia ¿Cómo ayudar a los niños con dislexia?
Ciudad de México.— Para muchos niños, aprender a leer es una aventura emocionante. Para otros, es una batalla diaria. Lo que comienza con pequeños tropiezos —una letra confundida, una palabra que se olvida— puede convertirse en un camino cuesta arriba. Muchos padres se preguntan si su hijo simplemente necesita más tiempo o si algo más profundo está impidiendo su progreso.
De acuerdo a un artículo publicado por Child Mind Institute, esas dudas pueden ser la primera señal de un trastorno del aprendizaje conocido como dislexia, una condición que afecta la manera en que el cerebro procesa el lenguaje escrito y hablado.
¿Qué es la dislexia?
La dislexia no tiene relación con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo. Se trata de una dificultad específica para reconocer y manipular los sonidos del lenguaje, lo que complica la decodificación de palabras nuevas. Los niños con dislexia suelen intentar compensar esta dificultad memorizando palabras completas, pero esa estrategia tiene límites. Pueden leer lentamente, escribir con errores o confundir letras y sonidos.
Child Mind Institute explica que la dislexia se define como una brecha entre la capacidad intelectual y el rendimiento académico. En los primeros años escolares algunos niños logran compensar el problema, pero al llegar al tercer grado el ritmo de lectura requerido aumenta y las dificultades se vuelven más evidentes. Con apoyo y estrategias adecuadas, pueden aprender a leer y avanzar con éxito en la escuela, pero la dislexia no desaparece con el tiempo.
Una condición más común de lo que se cree
Child Mind Institute indica que uno de cada cinco niños puede tener dislexia. Entre el 80 y el 90 por ciento de quienes presentan trastornos del aprendizaje son diagnosticados con ella. La doctora Sally Shaywitz, codirectora del Yale Center for Dyslexia and Creativity, advierte que muchos casos pasan inadvertidos porque los errores de lectura suelen atribuirse erróneamente a la falta de atención, bajo rendimiento o poco esfuerzo.
Las señales que alertan
Desde la etapa preescolar pueden observarse señales que invitan a actuar. Child Mind Institute menciona dificultades para aprender rimas simples, retraso en el habla, confusión entre izquierda y derecha, problemas para seguir instrucciones o para pronunciar palabras nuevas. En la escuela los síntomas se amplían: lentitud en la lectura, confusión de letras o números, dificultad para copiar del pizarrón o deletrear palabras comunes, además de una visible frustración al leer en voz alta.
Fuera del aula los retos también son evidentes. Algunos niños tienen problemas para leer letreros, comprender las reglas de un juego o seguir instrucciones de varios pasos. La frustración que esto genera puede afectar su estado de ánimo y su autoestima.
El peso emocional detrás de las letras
Más allá de los libros y los exámenes, la dislexia deja huellas en la confianza y las relaciones sociales. “Una persona con dislexia que tiene dificultades para encontrar palabras puede tener problemas con su lenguaje expresivo”, explica Scott Bezsylko, director ejecutivo de la Winston Preparatory School, citado por el Child Mind Institute. Esa barrera no solo dificulta la lectura y la escritura, también puede generar inseguridad y aislamiento.
Los niños que no han sido diagnosticados suelen creer que no son inteligentes o que algo está mal en ellos. “Mucho de nuestro trabajo es ayudarles a redescubrir que son capaces”, comenta Bezsylko. Esa recuperación emocional es tan importante como la intervención académica.
Diagnóstico: un paso clave para comprender
Child Mind Institute recomienda a los padres que consideren una evaluación con especialistas como psicólogos o terapeutas del lenguaje. Un diagnóstico preciso permite solicitar adaptaciones escolares y programas específicos que pueden marcar una gran diferencia.
¿Cuándo evaluar?
De acuerdo con Matthew Cruger, director del Centro para el Aprendizaje y el Desarrollo de Child Mind Institute, lo ideal es esperar hasta los seis años, cuando el niño ya ha recibido instrucción formal en lectura. Sin embargo, la doctora Sally Shaywitz sostiene que, si existe una brecha visible entre la inteligencia y las habilidades lectoras, la intervención temprana es esencial.
A veces las escuelas piden esperar hasta el tercer grado, pero esa demora puede tener consecuencias emocionales. Cuanto antes se brinde apoyo, mayores son las posibilidades de éxito académico y de una autoimagen saludable.
Cómo apoyar el aprendizaje
El diagnóstico no significa un límite. Según Child Mind Institute, existen programas efectivos que incluyen enseñanza multisensorial, ejercicios de decodificación, intervención intensiva y trabajo en grupos pequeños. La clave está en reforzar la confianza y celebrar los avances, por mínimos que parezcan.
El doctor Cruger advierte que las tutorías tradicionales pueden resultar contraproducentes si el niño las vive como un castigo. “Si odia la experiencia, no es útil”, señala. Por ello, propone fortalecer la comodidad al leer y enfocarse en los logros antes que en los errores.
Adaptaciones escolares necesarias
La dislexia no desaparece, pero las adaptaciones pueden nivelar el terreno. “La dislexia le roba tiempo a una persona, y las adaptaciones se lo devuelven”, afirma la doctora Shaywitz. Estas medidas pueden incluir tiempo extra en exámenes, espacios tranquilos para trabajar, exención de lectura oral o uso de tecnología para grabar clases y responder de forma verbal.
Fortalecer la autoestima
Child Mind Institute sugiere que una de las mejores formas de ayudar a un niño con dislexia es impulsar actividades donde se sienta competente: deportes, música o arte. Recordar que la dislexia no define su inteligencia es esencial. Hablar de figuras exitosas que también la enfrentaron puede inspirar y ofrecer esperanza.
Además, existen recursos prácticos que facilitan la lectura: audiolibros, aplicaciones interactivas, el uso de tabletas o reglas visuales para mantener la atención en la línea.
Apoyo emocional, la base de todo avance
Las emociones negativas que acompañan a la dislexia —frustración, vergüenza o evasión— deben ser atendidas con empatía. Child Mind Institute propone hablar con el niño sobre lo que vive, reconocer su esfuerzo y elogiar su perseverancia. Combatir frases como “soy tonto” o “no sirvo para esto” ayuda a romper un ciclo de autocrítica que limita su desarrollo.
ebv
