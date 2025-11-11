Esta bacteria causa cáncer de estómago y ¡7 de cada 10 mexicanos la tienen!

Ciudad de México.- Durante años, Elba, una mujer joven sufrió trastornos estomacales y una extrema delgadez, pues no podía alimentarse bien porque todo le “hacía daño”, consultó a varios médicos generales pero el dolor volvía, hasta que una madrugada se desmayó en el baño, donde se quedó “encerrada”. La emergencia la llevó a hacerse estudios que determinaron la presencia de una bacteria, ya detectada recibió un tratamiento que pudo eliminarla y hoy goza de salud. Millones de personas como Elba, la tienen y no lo saben, y lo peor es que causa cáncer de estómago.

El cáncer gástrico es una de las principales causas de mortalidad oncológica en nuestro país, estudios recientes señalan que una bacteria común, Helicobacter pylori, podría ser el detonante silencioso detrás de miles de casos. Cada año se diagnostican más de siete mil nuevos casos de cáncer de estómago, la mayoría de ellos asociados a infecciones no tratadas por esta bacteria, informó la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG).

De acuerdo con la Asociación cerca del 70 por ciento de la población mexicana podría estar infectada con Helicobacter pylori, es decir 7 de cada 10 mexicanos tienen este microorganismo capaz de sobrevivir en ambientes altamente ácidos gracias a la producción de ureasa, una enzima que neutraliza el ácido gástrico.

Infección por Helicobacter pylori es un problema de salud pública

De acuerdo con datos proporcionados por la AMG, el 90 por ciento de los casos de cáncer gástrico está directamente relacionado con esta infección. Estamos ante un problema de salud pública, así lo explicó el Dr. José María Remes Troche, Presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología.

“La erradicación del Helicobacter pylori es hoy una prioridad de salud pública. No se trata de un problema menor, estamos ante una infección endémica, con tasas de reinfección cercanas al 20 por ciento y creciente resistencia a los antibióticos tradicionales”.

La Asociación emprendió una campaña para erradicar la bacteria, de lograrse podría reducir hasta el 80 por ciento el riesgo de cáncer gástrico. Hacen un llamado a las personas a acudir al médico, ya que esta bacteria suele estar acompañada de síntomas comunes que pueden confundirse con la gastritis: ardor en el estómago, úlceras, pérdida de apetito, sensación de sentirse satisfecho al poco tiempo de comer.

La bacteria es resistente a los antibióticos

El problema en México es que la resistencia de la bacteria a los antibióticos. La AMG señaló que más del 36 por ciento de las cepas latinoamericanas de H. pylori muestran resistencia a claritromicina, y hasta 46.5 a otros antibióticos comúnmente empleados en los tratamientos de primera línea.

En una conferencia de prensa, la AMG destacó la importancia de educar a la población y actualizar a los profesionales de la salud sobre los nuevos tratamientos que logran erradicarla en tasas superiores al 90%, incluso en casos con resistencia antibiótica.

Es urgente actualizar los esquemas terapéuticos en México y promover campañas de detección oportuna para bajar las incidencia de cáncer de estómago, explicó el Dr. Remes.

“Estamos viviendo una transición en la práctica clínica. Los PCABs representan un avance con mejor control del ácido gástrico, menor variabilidad y resultados más consistentes”.

El Helicobacter pylori es un factor de riesgo directo para el cáncer gástrico, una enfermedad prevenible si se actúa a tiempo, concluyó el especialista.

npq

