Esta bacteria causa cáncer de estómago y ¡7 de cada 10 mexicanos la tienen!

Ciudad de México.- Durante años, Elba, una mujer joven sufrió trastornos estomacales y una extrema delgadez, pues no podía alimentarse bien porque todo le “hacía daño”, consultó a varios médicos generales pero el dolor volvía, hasta que una madrugada se desmayó en el baño, donde se quedó “encerrada”. La emergencia la llevó a hacerse estudios que determinaron la presencia de una bacteria, ya detectada recibió un tratamiento que pudo eliminarla y hoy goza de salud. Millones de personas como Elba, la tienen y no lo saben, y lo peor es que causa cáncer de estómago.
El cáncer gástrico es una de las principales causas de mortalidad oncológica en nuestro país, estudios recientes señalan que una bacteria común, Helicobacter pylori, podría ser el detonante silencioso detrás de miles de casos. Cada año se diagnostican más de siete mil nuevos casos de cáncer de estómago, la mayoría de ellos asociados a infecciones no tratadas por esta bacteria, informó la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG).
De acuerdo con la Asociación cerca del 70 por ciento de la población mexicana podría estar infectada con Helicobacter pylori, es decir 7 de cada 10 mexicanos tienen este microorganismo capaz de sobrevivir en ambientes altamente ácidos gracias a la producción de ureasa, una enzima que neutraliza el ácido gástrico.
Infección por Helicobacter pylori es un problema de salud pública
De acuerdo con datos proporcionados por la AMG, el 90 por ciento de los casos de cáncer gástrico está directamente relacionado con esta infección. Estamos ante un problema de salud pública, así lo explicó el Dr. José María Remes Troche, Presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología.
“La erradicación del Helicobacter pylori es hoy una prioridad de salud pública. No se trata de un problema menor, estamos ante una infección endémica, con tasas de reinfección cercanas al 20 por ciento y creciente resistencia a los antibióticos tradicionales”.
La Asociación emprendió una campaña para erradicar la bacteria, de lograrse podría reducir hasta el 80 por ciento el riesgo de cáncer gástrico. Hacen un llamado a las personas a acudir al médico, ya que esta bacteria suele estar acompañada de síntomas comunes que pueden confundirse con la gastritis: ardor en el estómago, úlceras, pérdida de apetito, sensación de sentirse satisfecho al poco tiempo de comer.
La bacteria es resistente a los antibióticos
El problema en México es que la resistencia de la bacteria a los antibióticos. La AMG señaló que más del 36 por ciento de las cepas latinoamericanas de H. pylori muestran resistencia a claritromicina, y hasta 46.5 a otros antibióticos comúnmente empleados en los tratamientos de primera línea.
En una conferencia de prensa, la AMG destacó la importancia de educar a la población y actualizar a los profesionales de la salud sobre los nuevos tratamientos que logran erradicarla en tasas superiores al 90%, incluso en casos con resistencia antibiótica.
Es urgente actualizar los esquemas terapéuticos en México y promover campañas de detección oportuna para bajar las incidencia de cáncer de estómago, explicó el Dr. Remes.
“Estamos viviendo una transición en la práctica clínica. Los PCABs representan un avance con mejor control del ácido gástrico, menor variabilidad y resultados más consistentes”.
El Helicobacter pylori es un factor de riesgo directo para el cáncer gástrico, una enfermedad prevenible si se actúa a tiempo, concluyó el especialista.
npq
México
Nueva normativa, sinodalidad y construcción de paz para la 119 Asamblea de Obispos de México
Ciudad de México.— Del 10 al 14 de noviembre, los obispos mexicanos se reúnen en Estado de México para participar en la 119 Asamblea Plenaria donde se presentará un proyecto de “nuevas normas complementarias” que busca guiar la acción episcopal; también se hará una propuesta de subsidio sobre el “Proceso Sinodal” que la Iglesia católica mexicana desea asumir “para seguir evangelizando y construyendo una cultura de paz” en las familias de la nación.
Para esta asamblea, los obispos se reúnen en Casa Lago para “cumplir con su asistencia física, asidua y activa en los trabajos, desde el comienzo hasta la clausura de los actos oficiales”, puesto que abordarán temas de relevancia hacia adentro de la institución episcopal como en su relación con la sociedad. Entre los temas a abordar estarán la sinodalidad, las vocaciones, el cambio de época y la construcción de paz.
Los obispos volverán a explorar el fenómeno migratorio en México y el mundo, en esta ocasión de la mano del cardenal Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede; también atenderán trabajos concretos para implementar propuestas sinodales en las Iglesias locales; y revisarán el estado de los procesos de paz y de fortalecimiento de la familia ya iniciados desde el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033 (PGP).
La Asamblea inició tras la toma de posesión del obispo de Texcoco, Enrique Samaniego, que se realizó en la Feria del Caballo; posteriormente los obispos se trasladaron a la Casa Lago en Cuautitlán Izcalli para iniciar con los protocolos oficiales: el mensaje del presidente de la CEM, Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca; el mensaje de la Nunciatura Apostólica, en voz del nuncio Joseph Spiteri; el informe general de los eventos episcopales del último semestre; y la confirmación de los equipos redactores del Mensaje al Pueblo de Dios y de la carta al papa León XIV que serán divulgados al final de la semana.
Los siguientes días, los obispos explorarán las “realidades que atentan contra la dignidad humana” en México y el mundo asistidos por los pastores responsables de las diferentes Comisiones y Dimensiones episcopales.
El cardenal Baggio, por ejemplo, presentará el tema “Migración actual y discernimiento pastoral” que precederá a mesas de trabajo por provincias eclesiásticas y a un diálogo con el funcionario de la Santa Sede. También se explorarán los perfiles de “los nuevos agentes que atentan contra la libertad religiosa en México y Latinoamérica” a través de especialistas del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV); y se dará seguimiento a dos líneas prioritarias de la Iglesia en México: “Impulsar el fortalecimiento de la familia y los procesos de paz en nuestro país” cuyo compromiso se encuentra en el PGP.
Los obispos también destinarán tiempo para comprometerse en asimilar la sinodalidad en los procesos pastorales, la evangelización y la conversión rumbo a los jubileos del 2031 (500 aniversario del Acontecimiento Guadalupano) y 2033 (dos mil años de la Redención).
Para ello, los obispos responderán inquietudes sobre actitudes clericalistas en los entornos eclesiales; el papel de las lenguas indígenas en México y su inclusión litúrgica; y las expresiones devocionales, celebrativas y evangelizadoras del Mensaje Guadalupano.
El episcopado también se adentrará a decisiones concretas: respecto al Segundo Encuentro de Diálogos por la Paz (a realizarse en enero del 2026); sobre las “nuevas normas complementarias” de la CEM; la renovación de la directiva del Pontificio Colegio Mexicano en Roma; protocolos de entrega-recepción diocesana durante las transiciones episcopales; y el análisis sobre la viabilidad de nombrar un “obispo responsable de exorcistas a nivel nacional”.
En este tenor, también se presentará el informe de los obispos del Consejo de Presidencia de la CEM sobre la reciente visita al papa León XIV sostenida en septiembre pasado y las guías que el pontífice ha compartido, a través de sus pastores, a la Iglesia mexicana.
ebv
México
¿Cuáles son las principales causas de muerte infantil en México?
Ciudad de México.- Durante 2024 murieron en México 17 mil 421 niñas y niños menores de un año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las principales causas de muerte fueron afecciones originadas en el periodo perinatal y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.
¿Cuántas niñas y niños mueren en sus primeros años de vida?
El informe del INEGI muestra que las defunciones de menores de cinco años se concentraron en los primeros meses posteriores al nacimiento. Las principales causas fueron enfermedades del periodo perinatal, malformaciones congénitas, influenza, neumonía y accidentes.
¿Qué causas provocan más muertes en menores de un año?
De las 17 mil 421 defunciones registradas en 2024, 53.6 % se debió a afecciones originadas en el periodo perinatal y 22.6 % a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.
Gráfica: INEGI.
Las enfermedades con dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal representaron 36.5 % de las muertes de este grupo.
Por sexo, 42.5 % de los fallecimientos correspondió a mujeres y 57.2 % a hombres. En 28 casos no se especificó.
¿Cuál es la proporción de muertes por malformaciones congénitas?
Las malformaciones congénitas fueron la segunda causa de muerte en menores de un año, con 3 mil 935 casos. De estas defunciones, 46.9 % correspondió a mujeres y 52.3 % a hombres. En 34 casos no se registró el sexo.
Gráfica: INEGI.
Del total de 6 mil 980 muertes por enfermedades relacionadas con malformaciones congénitas en todos los grupos de edad, 52 % se atribuyó a malformaciones del sistema circulatorio y 8.9 % a anomalías cromosómicas no clasificadas en otras categorías.
¿Qué impacto tienen las enfermedades diarreicas agudas en la mortalidad infantil?
El INEGI reportó 563 defunciones por enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en menores de cinco años durante 2024.
La diarrea y la gastroenteritis de presunto origen infeccioso representaron 87.4 % de los casos, mientras que las infecciones intestinales causadas por otros organismos específicos fueron responsables de 10.8 %. La mayoría de los fallecimientos ocurrió en menores de un año.
Gráfica: INEGI.
¿Qué lugar ocupan las infecciones respiratorias agudas entre las causas de muerte?
En 2024 se registraron mil 184 defunciones por infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de cinco años. La neumonía fue la causa más frecuente, con 95.4 % de los casos, seguida por bronquitis y bronquiolitis agudas, con 3.3 %.
Del total, 49.7 % correspondió a mujeres y 50.3 % a hombres. El 63 % de las muertes se presentó en menores de un año.
¿Qué relación tienen la influenza y la neumonía con la mortalidad infantil?
Las defunciones por influenza y neumonía ocuparon la tercera posición entre las principales causas de muerte en menores de cinco años. En este grupo, se reportaron 731 muertes en menores de un año y 451 en niñas y niños de uno a cuatro años.
Gráfica: INEGI.
¿Cuáles son las principales causas de muerte en menores de cinco años?
Afecciones originadas en el periodo perinatal
Malformaciones congénitas
deformidades y anomalías cromosómicas
Influenza y neumonía
Accidentes
Enfermedades infecciosas intestinales
Septicemia
Enfermedades del corazón
Desnutrición y deficiencias nutricionales
Enfermedades cerebrovasculares
Enfermedades del hígado
Tumores malignos
Epilepsia
Parálisis cerebral y síndromes paralíticos
Hay esperanza
En México, un equipo médico realizó una cirugía fetal a un bebé de 26 semanas con espina bífida dentro del vientre de su madre, en un procedimiento pionero que busca darle la posibilidad de calidad de vida y la posibilidad de caminar.
“El feto es nuestro paciente principal”, aseguró la doctora Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, integrante del equipo que practicó la operación.
El procedimiento busca evitar que el bebé dependa de una silla de ruedas al nacer.
ARH
CDMX
¿Cómo proteger a las mascotas del frío en la CDMX?
También sufren las bajas temperaturas
Ciudad de México.— La temporada de frío llegó a la Ciudad de México, lo que puede causar estragos en la salud de personas y claro, en las mascotas.
Por ello, el Gobierno capitalino emitió recomendaciones para cuidar a las mascotas durante la temporada invernal, ante el descenso de temperaturas que afecta a gran parte del país.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difundió una campaña orientada a proteger la salud y el bienestar de perros y gatos que habitan en hogares capitalinos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el invierno 2025 se caracterizó por frentes fríos más intensos y frecuentes en el centro del país.
Estas condiciones incrementaron el riesgo de enfermedades respiratorias tanto en personas como en animales de compañía.
Cuidar el refugio y el descanso de las mascotas
La SSC recomendó revisar que el espacio donde duermen las mascotas esté adaptado al clima.
El refugio debe ser impermeable, estar aislado del viento y contar con cobijas suficientes para conservar el calor.
Un sitio seco y sin corrientes de aire puede reducir significativamente los casos de hipotermia o bronquitis, explicó la dependencia.
Además, pidió a la ciudadanía mantener el área limpia y libre de humedad para evitar la proliferación de hongos y bacterias.
El pelaje como protección natural
La dependencia enfatizó la importancia de no cortar el pelo de perros y gatos en exceso durante el invierno. El pelaje actúa como una barrera natural contra el frío y ayuda a mantener estable la temperatura corporal.
“Si es posible, déjalo crecer un poco más en el invierno”, señaló la SSC en un comunicado oficial. El organismo aclaró que un corte demasiado corto puede exponer a las mascotas a cambios bruscos de temperatura y afectar su salud.
Revisar las patas y la alimentación
Las autoridades también recomendaron vigilar las almohadillas de los animales, especialmente si caminan sobre superficies frías o húmedas. Se sugiere revisar con frecuencia que no existan heridas o quemaduras.
En caso de lesiones, se aconseja acudir con un veterinario de confianza para evitar infecciones.
Respecto a la alimentación, la SSC indicó que algunas mascotas pueden requerir ajustes nutricionales durante el invierno. “Consulta al veterinario para adecuar la dieta de tu mascota”, sugirió la dependencia. Un metabolismo más activo permite conservar mejor la energía y la temperatura corporal.
Promover una cultura de bienestar animal
La campaña de la SSC, difundida a través de redes sociales y medios locales, busca crear conciencia sobre la responsabilidad compartida en el cuidado animal.
Las autoridades recordaron que los perros y gatos también pueden sufrir hipotermia, por lo que necesitan mayor resguardo y atención durante los meses fríos.
La Agencia de Atención Animal de la CDMX (AGATAN) respaldó las recomendaciones y recordó que los animales domésticos son parte de la familia. Cuidarlos en invierno implica brindarles alimento adecuado, refugio seguro y atención veterinaria oportuna.
Con el lema “Abrígalos como se merecen”, el Gobierno capitalino reiteró su llamado a la ciudadanía para proteger a sus mascotas.
Según la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la capital alberga más de un millón de animales de compañía, lo que convierte estas acciones preventivas en un esfuerzo prioritario para la salud pública y el bienestar animal.
JAHA
Estados
Caballeros de Colón: ayuda y esperanza a familias en Jalisco
Ante la emergencia, salieron a apoyar
Ciudad de México.— La temporada de lluvias de 2025 registró una de las mayores intensidades en Jalisco, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las precipitaciones provocaron inundaciones severas en distintas zonas del estado y afectaron a centenares de familias, especialmente en el área metropolitana de Guadalajara.
En medio de esta emergencia, los Caballeros de Colón se movilizaron para asistir a las comunidades más golpeadas. Llevaron apoyo material y acompañamiento espiritual a las familias que lo perdieron todo.
Solidaridad organizada en Zapopan
La colonia El Tizate, ubicada en Zapopan, fue una de las más afectadas. Según Francisco Sáenz Muñoz, director para el Desarrollo de México de la Misión Fraternal de la Oficina Suprema de los Caballeros de Colón, la ayuda se organizó en septiembre y alcanzó un valor aproximado de 150 mil pesos mexicanos, equivalentes a unos 7 mil 500 dólares.
Los voluntarios realizaron un censo casa por casa para identificar las principales necesidades. Después, entregaron enseres domésticos como estufas, lavadoras, refrigeradores y colchones, artículos que representaron pérdidas materiales significativas para muchas familias.
Más para leer: “La calle no borra el nombre”: Indigentes podrían acceder a trabajo e identidad
Sáenz Muñoz reconoció el trabajo conjunto de los Caballeros de Colón de la Arquidiócesis de Guadalajara, quienes actuaron en coordinación con la región México Occidente. “Fue un gran trabajo en equipo, con muchos y muy buenos liderazgos”, expresó.
La fe y la acción frente al cambio climático
El representante recordó para ACI Prensa las palabras del Papa Francisco en su encíclica Laudato si’, donde señaló que el cambio climático constituye uno de los principales desafíos de la humanidad. “Los efectos más graves recaen en los más pobres y vulnerables, pues no cuentan con los recursos para adaptarse”, citó Sáenz Muñoz.
El líder insistió en que “la tierra clama por el daño que le hacemos” y subrayó la necesidad de una conversión ecológica del corazón. También llamó a fomentar una cultura de prevención mediante la educación y la conciencia ambiental.
La caridad como principio de acción
Sáenz Muñoz destacó que el patriotismo, entendido como participación activa en la comunidad, es uno de los pilares de los Caballeros de Colón. Subrayó que promover el bien común y la dignidad humana forma parte de su misión.
Frente a tragedias como las inundaciones en Guadalajara, explicó que instituciones católicas como Cáritas y los Caballeros de Colón trabajan juntas para brindar apoyo inmediato.
Las ayudas incluyeron despensas, agua, alimentos, ropa, medicamentos y enseres domésticos, donados por feligreses, movimientos laicales y personas de buena voluntad.
“El primer principio de nuestra institución es la caridad”, recordó. “No somos una obra de asistencia social o filantropía: es el amor de Dios actuando en la Iglesia”, agregó.
Fe y esperanza bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe
La orden fue reconsagrada a la Virgen de Guadalupe en 2023 por el Caballero Supremo Patrick Kelly. Sáenz Muñoz explicó que, además del apoyo material, los miembros acompañaron a las familias en misas, rosarios y oraciones para fortalecer la esperanza en medio de la pérdida.
“En México, la Virgen de Guadalupe es símbolo de unidad y reconciliación, incluso para quienes no son creyentes”, afirmó.
Una red de servicio global
Actualmente, los Caballeros de Colón cuentan con más de 19 mil consejos en todo el mundo, según datos de su Oficina Suprema. Los consejos locales colaboran con sus párrocos para diseñar programas caritativos que respondan a las necesidades de cada comunidad.
Además de Jalisco, hay Caballeros activos en el Centro, Noreste, Noroeste y Sur de México, donde brindan apoyo ante desastres naturales. “Donde hay una necesidad, recibimos un llamado para orar, actuar y llevar a Cristo a los más desamparados”, explicó Sáenz Muñoz.
Finalmente, invitó a quienes desean servir a unirse a la orden a través de sus redes sociales o parroquias locales.
JAHA
