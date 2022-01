“Está bien que el gobernador Samuel García se vacune en EU”: AMLO

Ciudad de México.— El gobierno federal adquirirá medicamentos para el tratamiento del Covid-19, los cuales están en proceso de aprobación por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Son dos y actúan rápido, no solo es menos el tiempo de molestias sino que también es menos tiempo la enfermedad, el contagio. Se tarda menos en salir si se utilizan estos medicamentos”, resaltó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario precisó que se trata de los fármacos molnupiravir, de la farmacéutica Merck Sharp and Dohme, y paxlovid, de Pfizer.

Se decidirá el volumen de la compra una vez que la Cofepris emita la autorización para uso de emergencia controlada, lo cual podría suceder este mismo día en el caso del primer medicamento.

Sobre paxlovid de Pfizer la opinión de Conacyt y el Comité de Moléculas Nuevas podría darse el 13 de enero.

“Es una buena noticia. (…) Todavía no tenemos más datos pero sí vamos a adquirir para ayudar, considero que a los contagiados que se les suministre para que no tengan problema. (…) Es alentador frente a esta nueva variante que está afectando”, expresó.

El jefe del Ejecutivo instruyó al titular de la Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, asistir a la conferencia matutina del martes 11 de enero para ofrecer más detalles al respecto durante El Pulso de la Salud.

Aun con el aumento en los contagios por la variante Ómicron, López Obrador dijo que no han incrementado las hospitalizaciones ni las defunciones, por lo que las camas generales y de terapia intensiva no observan saturación.

“Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia. Es muy contagiosa pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes. Sí hay contagios pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que puedan rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos”, finalizó.

