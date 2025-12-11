Estación La Villa-Basílica opera con horario habitual este 11 y 12 de diciembre

Ciudad de México.— Ante la cercanía del Mundial 2026, la Ciudad de México buscará proteger a los menores de edad de delitos asociados a la trata y explotación.

Para ello, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y UNICEF México firmaron un memorándum que busca resguardar a los niños y adolescentes.

Para UNICEF México, estas alianzas amplían la vigilancia comunitaria y ayudan a crear entornos más seguros para la niñez durante eventos masivos.

Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, explicó que la campaña nacional de prevención será uno de los pilares del acuerdo.

Las acciones incluirán información accesible para familias, visitantes y personal hotelero, con mensajes orientados a identificar riesgos y solicitar ayuda oportuna.

La funcionaria indicó que el objetivo central es instalar prácticas permanentes de autocuidado, vigilancia comunitaria y denuncia que permanezcan después del torneo.

Capacitación hotelera como estrategia clave

La prevención también se concentrará en el sector hotelero. El personal aprenderá a identificar señales de riesgo y conocerá rutas seguras de denuncia.

Jorge Paoli Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, recordó que el 93 % de los delitos en México no se denuncian, según datos del INEGI. Ante ello, la asociación ofreció acompañamiento directo a quienes busquen apoyo, para reducir ese subregistro.

Paoli advirtió que la falta de regulación en plataformas de hospedaje digital aumenta el riesgo de opacidad y dificulta medidas preventivas.

Contexto preocupante previo al mundial

UNICEF México señaló que, en eventos deportivos internacionales, la violencia doméstica puede aumentar hasta 30 %. Aunque ese incremento ocurre principalmente en hogares y escuelas, la llegada de millones de turistas amplía los riesgos para menores.

🌎 La Dra. @claraluzalvarez, nuestra Consejera en Género @MaElenaEsparza, Jorge Paoli, @FernandoUNICEF y @LeonardoCurzio encabezaron la firma de un Memorándum de Colaboración entre #ElConsejo, @UNICEFMexico y @HotelesXMexico para proteger a niñas, niños y adolescentes (NNA) rumbo… pic.twitter.com/2Ajz6PMVNz — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) December 1, 2025

Por ello, la prevención se centra en informar a familias, hoteles y visitantes sobre cómo actuar ante cualquier señal de alarma.

Sobre el tema, INEGI reportó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos en México. Solo el 9.6 % de esos delitos fueron denunciados, lo que dejó una cifra oculta de 93.2 %.

El subregistro masivo demostró que muchas víctimas no confiaron en la autoridad o consideraron que la denuncia no rendiría resultados.

En paralelo, la Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró un aumento del 86 % en denuncias vinculadas a pornografía infantil entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.

De todos los reportes de trata de personas recibidos por el Consejo Ciudadano en ese lapso, el 62 % correspondió al material de abuso sexual infantil.

La alianza contempla:

• Prevención y detección temprana

• Capacitación a personal hotelero

• Entornos seguros en hoteles y espacios turísticos

• Campañas nacionales y herramientas de denuncia

• Acceso a niñez y adolescencia a servicios gratuitos 24/7 de @elconsejomx — UNICEF México (@UNICEFMexico) December 1, 2025

El perfil de las víctimas mostró vulnerabilidad: el 44 % tenía entre 16 y 17 años; el 41 % entre 12 y 15 años; y el 5 % entre 6 y 11 años.

El 59 % de las víctimas reportadas fueron niñas o adolescentes mujeres.

El Consejo Ciudadano también detectó que el 81 % de las captaciones ocurrieron a través de redes sociales o plataformas digitales, como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Líneas de ayuda y acción comunitaria

La alianza impulsa difusión permanente de las líneas de ayuda 55 5533 5533 y 800 55 33 000. Ambas funcionan como puntos de contacto inmediato para reportar riesgos y solicitar acompañamiento profesional.

Las organizaciones destacaron que la prevención será el eje de todas las acciones en sedes como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde se celebrarán partidos del torneo.

La meta es crear entornos informados, vigilantes y capaces de actuar ante cualquier señal de riesgo para los menores.

