Académicos de UPAEP advierten fallas en reforma sobre objeción de conciencia en Puebla

Puebla.— Académicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) realizaron un análisis detallado sobre la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Salud en materia de objeción de conciencia.
Los profesores investigadores Dr. Jorge Medina Delgadillo y Dr. Agustín A. Herrera Fragoso revisaron la iniciativa presentada el 23 de septiembre de 2025 por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, titulada “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud”.
En ese sentido, identificaron contradicciones legales, errores de fundamentación y vacíos conceptuales que, señalaron, deben corregirse para garantizar tanto los derechos de las usuarias como de los profesionales de la salud.
Ambos académicos manifestaron su preocupación por la manera en que se interpreta y aplica el tema de la objeción de conciencia. Propusieron acercarse al Congreso local “para brindar conocimiento técnico en materia jurídica, de derechos humanos, libertad de conciencia y atención médica en situaciones de urgencia”, a fin de enriquecer el proyecto con fundamentos científicos y éticos.
Asimismo, aseguraron que “existen diversos impactos negativos del proyecto que pueden evitarse si es enriquecido por destacados juristas y por médicos expertos en el ramo”. Por ello, consideraron fundamental que una propuesta de esta naturaleza se construya de manera conjunta, ya que “en el concierto de la democracia, nuestra Universidad quiere aportar su voz”.
Preocupaciones sobre la redacción del proyecto
Se advierte que la iniciativa contiene defectos conceptuales y técnicos que requieren revisión. Uno de los principales señalamientos se refiere al desconocimiento del concepto de objeción de conciencia y su aplicación en el ámbito sanitario, tal como se refleja en la redacción del artículo 33 bis.
También se observan errores de fundamentación, pues entre los considerandos se afirma que la Ley Penal reconoce el derecho a abortar, lo cual no tiene sustento legal.
LEE Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
Otro punto que preocupa a los académicos son las contradicciones internas. Por un lado, el artículo 33 ter establece que el personal objetor no debe emitir juicios valorativos ni intentar persuadir a las usuarias, mientras que el 33 quinquies reconoce el derecho de las personas a ser informadas oportunamente sobre cualquier objeción de conciencia. Para los especialistas, esto genera un conflicto práctico: ¿cómo informar sin que esa comunicación sea interpretada como un intento de persuasión?
Además, señalaron la falta de claridad en la aplicación del principio de no taxatividad. Un médico sin experiencia en determinados procedimientos no puede ser obligado a realizarlos sin comprometer la calidad y seguridad del servicio, por lo que resulta necesario precisar los límites de la objeción de conciencia.
Fundamentos éticos y deontológicos
Los investigadores recordaron que la objeción de conciencia tiene una larga tradición ética y médica. La Deontología ha guiado la conducta profesional desde el siglo V a.C., basada en la máxima primum non nocere —“lo primero es no hacer daño”—, principio que sigue siendo eje rector en la práctica médica.
En su exposición señalaron que “la conciencia moral percibe un valor ético como lo que debe ser, con independencia de que se cumpla o no”, y que el médico debe tomar decisiones que afectan la vida humana no sólo desde el conocimiento científico, sino desde sus convicciones y formación humanista.
Asimismo, se recuerda que este principio está plasmado en instrumentos internacionales como el Juramento Hipocrático, la Declaración de Ginebra, la Declaración de Helsinki y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la UNESCO en 2005. Todos ellos reafirman que la ética médica no puede separarse del ejercicio profesional.
La objeción de conciencia como derecho humano
Se subraya que la objeción de conciencia está reconocida en el marco jurídico mexicano e internacional. Se sustenta en los artículos 6 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los investigadores precisan que este derecho no debe obstaculizarse más allá de los límites que establecen los propios derechos humanos. En materia sanitaria, subrayan, todo acto médico debe sustentarse en evidencia científica y principios éticos, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Salud y sus reglamentos.
Hacia una ley construida con todos
Los profesores de la UPAEP coincidieron en que una reforma sobre objeción de conciencia requiere diálogo abierto entre legisladores, juristas y profesionales de la salud. “Apreciables legisladoras y legisladores —expresaron—, el pensamiento contemporáneo llama objeción de conciencia a la negación de determinada persona de acatar una conducta ordenada por la ley, argumentando motivos de conciencia”.
Finalmente, externaron “Nos preocupa cuando las leyes civiles ignoran, por desconocimiento o falta de consideración, los avances del saber en cada materia. Aún estamos a tiempo de que este no sea el caso”.
Los académicos reiteraron su disposición para aportar su experiencia y conocimiento técnico con el propósito de construir una legislación equilibrada, que respete la libertad de conciencia de los profesionales y los derechos de las usuarias en el ámbito de la salud.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Deportes
Cruz Azul abre centro de acopio para familias afectadas por las lluvias
Ciudad de México.- Cruz Azul convirtió su sede de La Noria en un centro de acopio para reunir víveres, ropa y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias afectadas por el huracán Priscilla, que dejó severos daños en el estado de Veracruz y otras zonas del Golfo.
Lee: CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias
El club anunció la medida a través de su cuenta oficial en X (@CruzAzul) el pasado 15 de octubre, invitando a la afición y al público en general a sumarse al esfuerzo solidario.
“Abrimos nuestro centro de acopio en la Tienda Oficial de La Noria para apoyar a los damnificados por el huracán Priscilla. Puedes traer productos de limpieza, higiene personal y alimentos no perecederos”, publicó la institución cementera.
Solidaridad en movimiento: el deporte al servicio de la gente
El horario de recepción de donativos es de 10:00 a 16:00 horas, durante toda la semana y la siguiente. La tienda oficial, normalmente destinada a la venta de artículos deportivos, fue adaptada para recibir la ayuda.
En las imágenes compartidas por el club se observan estanterías y maniquíes vestidos con los colores azul y blanco, acompañados del lema “Azul de por vida”, que ahora simboliza unión y esperanza.
“La Noria está lista para recibir tu ayuda. Unidos somos más fuertes”, publicó el club en Facebook, reafirmando el llamado a la acción comunitaria.
Veracruz, la zona más golpeada
El huracán Priscilla impactó principalmente en Veracruz, donde se reportaron más de 400 viviendas afectadas por las lluvias y desbordamientos del río Cazones, de acuerdo con reportes de Protección Civil estatal.
Municipios como Poza Rica, Álamo y Tihuatlán fueron de los más dañados.
Las intensas precipitaciones dejaron comunidades incomunicadas, cortes eléctricos y pérdida de cosechas, afectando de forma directa a familias que ahora dependen de la ayuda humanitaria.
“La magnitud del daño nos obliga a mantener la solidaridad activa y sostenida”, señaló la Secretaría de Protección Civil de Veracruz en un comunicado difundido el 14 de octubre.
Una respuesta que une familias y corazones
La iniciativa de Cruz Azul refuerza su vínculo con la comunidad, más allá de la cancha. La acción busca canalizar la generosidad de los aficionados hacia quienes más lo necesitan.
“Cada donativo cuenta, porque detrás de cada paquete hay una familia que puede volver a sonreír”, recordó la Máquina en su publicación.
La sede capitalina se ha convertido así en un punto de encuentro donde el futbol trasciende la competencia y se convierte en un instrumento de empatía y reconstrucción.
Este tipo de esfuerzos comunitarios demuestran que la unión, el respeto y la colaboración siguen siendo los valores más sólidos para enfrentar la adversidad.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Estados
UNPF: Chihuahua avanza en protección de valores familiares
Tras la prohibición del llamado lenguaje inclusivo en las escuelas
Ciudad de México. — El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación que exige fomentar el uso correcto de reglas gramaticales y ortográficas del español.
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) celebró que la reforma prohíba el “lenguaje inclusivo” en escuelas de la entidad.
La organización afirmó que la medida protegería valores familiares, rescataría dignidad humana y evitaría “una inclusión forzada e ideologizada”.
UNPF sostuvo que el español técnico y correcto elevaba calidad educativa y evitaba distracciones al personal docente y académico.
Sentido común sobre ideología en Chihuahua
El diputado panista Carlos Olson San Vicente dijo que avanzó el sentido común sobre ideología
“No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”, indicó.
Más para leer: Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
Señaló que no se trata de un asunto menor, ya que el lenguaje es la herramienta del pensamiento y su enseñanza correcta es esencial para garantizar que los estudiantes comprendan, razonen y participen activamente en la vida social y democrática.
El presidente de la Comisión de Educación en Chihuahua, Óscar Avitia, negó que exista prohibición en el término legal.
El legislador afirmó que el decreto sólo indicó fomentar el uso correcto del idioma español, sin definir sanciones concretas contra el uso del lenguaje inclusivo.
En ese sentido, refirió que el dictamen se sustenta en un principio pedagógico claro, la educación de calidad requiere un lenguaje claro. Cuando el lenguaje se empobrece o se distorsiona, también se debilita la capacidad de comprender, analizar y pensar.
“Esto no es una ideología, es educación con base científica y no es una imposición, es formación con sentido. Esta disposición no limita la libertad de expresión, sino que orienta al sistema educativo a enseñar el idioma conforme a la norma académica, tal como lo mandata la constitución y las leyes generales en la materia educativa”, puntualizó.
Datos recientes de deserción escolar y rezago educativo
La organización Educación con Rumbo estimó que, en el ciclo escolar 2024-2025, 994 mil 219 estudiantes abandonaron sus estudios entre educación básica y media superior. Eso representó alrededor del 3.3 % de los inscritos.
Ese número superó los 828 mil618 desertores del curso anterior, lo que marcó un aumento del 19.98 %.
El nivel medio superior fue el más afectado: 639 mil 562 jóvenes dejaron sus estudios.
En secundaria desertaron 161 mil 283 alumnos, y en primaria 63 mil 463.
También aparecieron rezagos en lectura, comprensión, escritura y estructura gramatical en estudios recientes. Críticos vinculaban esos rezagos con factores como falta de materiales, infraestructura y capacitación docente.
JAHA
Estados
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
Chihuahua.— El Congreso de Chihuahua reformó el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de añadir a las atribuciones de la autoridad escolar, la de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.
El dictamen fue presentado por el diputado Carlos Olson San Vicente, en representación de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, quien expuso que es de suma importancia proteger las reglas gramaticales y lingüísticas del idioma español en las escuelas de educación básica, ya que es fundamental para preservar la riqueza y unidad de la lengua referida.
Uso correcto del español
En la etapa básica de la educación, los niños forman las bases de su competencia lingüística, por ello, enseñar con claridad las estructuras gramaticales, la ortografía y el uso correcto del español garantiza que puedan expresarse con precisión y comprensión tanto de manera oral como escrita; sin embargo, si se esta formación, se corre el riesgo de que el idioma se fragmente, se empobrezca o se desvirtúe con el tiempo.
Además, resaltó que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino también un vehículo de identidad cultural, historia y pensamiento.
Es por lo anterior, que se estableció que en la educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, entre otros fines, se deberá fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.
Seguir las reglas
Cabe mencionar que los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en su iniciativa que dio origen a la reforma aprobada, señalaron que seguir las normas gramaticales y ortográficas, ayuda a generar una disciplina en todos los rubros, particularmente, en la etapa más importante de la formación; seguir las reglas y los detalles ayuda a nuestra mente a ordenar ideas y prioridades.
El desarrollo de los niños debe ser uno de los objetivos fundamentales para el progreso ordenado del país, dado que los niños de hoy son el futuro y su supervivencia, protección y desarrollo son esenciales para el avance de la humanidad.
Sentido común sobre ideología
El diputado panista Carlos Olson San Vicente dijo que avanzó el sentido común sobre ideología
“No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”, indicó.
Señaló que no se trata de un asunto menor, ya que el lenguaje es la herramienta del pensamiento y su enseñanza correcta es esencial para garantizar que los estudiantes comprendan, razonen y participen activamente en la vida social y democrática.
LEE El Salvador cierra paso a ideologías en la formación infantil
No es imposición, es educación
En ese sentido, refirió que el dictamen se sustenta en un principio pedagógico claro, la educación de calidad requiere un lenguaje claro. Cuando el lenguaje se empobrece o se distorsiona, también se debilita la capacidad de comprender, analizar y pensar.
“Esto no es una ideología, es educación con base científica y no es una imposición, es formación con sentido. Esta disposición no limita la libertad de expresión, sino que orienta al sistema educativo a enseñar el idioma conforme a la norma académica, tal como lo mandata la constitución y las leyes generales en la materia educativa”, puntualizó.
Cada quien hable como desee
El diputado panista, aclaró que cada persona puede hablar como desee, pero el Estado tiene la obligación de enseñar lo correcto.
Carlos Olson sostuvo que el mundo está entendiendo que la claridad lingüística no es enemiga de la inclusión, sino su condición necesaria.
Ejemplos en el mundo
Ejemplificó que varios países y organismos internacionales han tomado la misma ruta para proteger la claridad del lenguaje y la calidad educativa.
Francia prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas porque dificulta la lectura y la comprensión del idioma. Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, restringió su uso en materiales educativos tras comprobar que disminuye la comprensión lectora hasta en un 20%.
En España, a través de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua, reafirmó que el lenguaje inclusivo carece de base gramatical y no mejora la igualdad.
Chile recomendó a los docentes mantener el español normativo para para garantizar la claridad comunicativa. Y organismos como la UNU, la OEA y la UNESCO, que promueven la igualdad de género, han aclarado que el lenguaje inclusivo no debe alterar la estructura de las lenguas, sino promover el respeto y la equidad desde el contenido, no desde la deformación del idioma.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estados
Foro histórico en Quintana Roo aborda la libertad religiosa con participación destacada del gobierno y organizaciones sociales
Quintana Roo.— El Congreso del Estado de Quintana Roo fue escenario de un evento histórico que contó con la participación de líderes sociales, autoridades legislativas y representantes de diversas religiones para reflexionar sobre la libertad religiosa como derecho humano.
Más de 200 personas participaron en un foro sin precedentes, que marcó un antes y un después en los 51 años de vida parlamentaria del estado.
El primer Foro sobre Libertad Religiosa como Derecho Humano se realizó con el impulso del Congreso del Estado en coordinación con la Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobierno.
Con la participación de la organización de gestión política GESPO y de su director general, el Licenciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, así como diversos actores sociales, se garantizó un diálogo plural, abierto y respetuoso, en un ejercicio de reflexión y fortalecimiento democrático.
LEE Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México
El diputado Jorge Sanén Cervantes ofreció la bienvenida a los participantes y resaltó la relevancia de que el Poder Legislativo se abra a la discusión de derechos fundamentales; mientras que la diputada Paola Elizabeth Moreno Córdova enfatizó que garantizar la libertad religiosa implica proteger la dignidad y la pluralidad de toda sociedad democrática.
Manuel Acosta y su exposición sobre la laicidad
Durante su participación el director general de GESPO, Manuel Acosta Gutiérrez, aseguró que la separación entre religión y política no significa exclusión, sino la garantía de que todas las expresiones de fe sean respetadas y protegidas.
Acosta Gutiérrez explicó que el Estado laico es el mejor aliado de la libertad religiosa porque permite que cada quien crea o no crea, practique o no practique, sin privilegios ni discriminación
Asimismo, el director de GESPO explicó que la laicidad no implica ausencia de religión ni rechazo a la fe. El Estado laico no se opone a la religión, se opone a los privilegios. Es la garantía de que todas las creencias puedan convivir en igualdad, sin que ninguna se imponga por encima de las demás.
“En México, este principio ha permitido transitar de un modelo de confrontación hacia uno de pluralidad regulada con retos aún vigentes como: la intolerancia, la discriminación y los desplazamientos forzados en comunidades por motivos religiosos”, puntualizó.
Por ello, externó Manuel Acosta, se necesita un cambio de mentalidad colectiva que supere la intolerancia, asegurar que la libertad religiosa se ejerza en la vida cotidiana y fortalecer la laicidad como un espacio común que protege la diversidad y la paz social.
“El Estado laico no es un lujo intelectual, sino una condición indispensable para la paz en sociedades plurales”, indicó
Compromiso legislativo
Para concluir el Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar reafirmó que este foro marca un hito en la historia del Congreso de Quintana Roo y que se continuará trabajando en coordinación con la Secretaría de Gobierno para consolidar políticas públicas que promuevan el respeto y la tolerancia hacia la libertad religiosa.
Cabe resaltar que al evento acudieron el Subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas y el Director de Enlace con Organizaciones Sociales, Pedro Daniel Quijada Ramírez.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
“Lo más valioso está en el hogar”: Héctor Moreno se despide del futbol
Académicos de UPAEP advierten fallas en reforma sobre objeción de conciencia en Puebla
Guía familiar para el Día de Muertos: ofrendas, desfiles y paseos
¿Quién escucha a los sacerdotes en México?
OMS: Alzheimer y otros trastornos neurológicos afectan a casi la mitad de la población mundial
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Virginia Sendel: de la adversidad a la influencia digital que inspira cambios
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Dignidad Humanahace 3 días
Exhortan a construir un futuro más humano y con dignidad frente a la migración
-
Méxicohace 3 días
Camilleros, pilares silenciosos del cuidado y la recuperación del paciente
-
Méxicohace 2 días
Hambre y desperdicio: los retos que México enfrenta en el Día Mundial de la Alimentación
-
Dignidad Humanahace 2 días
“Mi bebé nació y murió entre mis brazos”: el testimonio de una madre sobre la pérdida gestacional