Alerta escuela de Mérida sobre peligroso reto viral Knock Out Challenge

Morelos.— Ante el ciclo escolar 2023-2024, el obispo de Cuernavaca, Morelos, Ramón Castro Castro, difundió en sus redes sociales un video en el que se suma a las voces críticas y de preocupación por el plan educativo del actual gobierno federal, el cual, ha polarizado a la sociedad, principalmente a docentes, madres, padres y tutores.

El obispo Castro afirmó que “la intención del actual gobierno por implementar la Nueva Escuela Mexicana ha provocado una serie de reacciones (…) originada por los nuevos libros de texto, programas y planes de estudio del nuevo modelo educativo, lo cual ha detonado una problemática social que ha agudizado una emergencia educativa en el país”.

Castro pidió que ante “tiempos desafiantes” y “momentos cruciales” es inevitable unirse a la voz de quienes claman por una educación de calidad.

En su mensaje, hizo un estudio técnico, jurídico y pedagógico de los actuales libros de texto gratuitos y del proceso institucional que les precedió antes de comenzar a ser distribuidos en este ciclo escolar. Castro aseguró que “se violó la constitución por no seguir el proceso de su elaboración”; que no se cumplió “el criterio de orientar la educación a los resultados del progreso científico”, que “no se tomó en cuenta a los actores de la educación, en especial a los padres de familia”; y, finalmente, que “los contenidos no se construyeron a partir de criterios pedagógicos ni didácticos”.