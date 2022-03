Amenazan a periodistas durante velorio de compañero

Monterrey.- A partir del próximo martes 22 de marzo, el Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey va a racionar el abastecimiento de agua. Todos los días habrá un suministro normal entre las 5 y 9 de la mañana; sin embargo, un día a la semana, se limitará al mínimo el abastecimiento durante el resto del día, y para ello se dividió en siete sectores la Zona Metropolitana, afirmó el director, Juan Ignacio Barragán Villarreal.

“De 5 a 9 a.m. todos van a tener agua y un día por semana se reducirá la presión en cada sector, con el fin de no realizar cortes de agua, con el objetivo de evitar fugas o vacíos en la tubería, es un tema de reducción, no de corte, pues sería cerrar al 100%”, aseguró el funcionario.

“Si se eleva el consumo, no va a haber agua que dar. El anterior gobierno utilizó la estrategia de alargar la liga, fue una actitud irresponsable, tenemos que reducir la presión del agua porque (la capacidad) de las presas se está acabando”, alertó.

Los lunes se reduce el servicio en la Zona 1 que comprende una parte del municipio de Apodaca, Pesquería, Ciénega de Flores y Zuazua.

El martes, la reducción se realizará en la Zona 2, en los municipios de Guadalupe, una pequeña parte de Apodaca, una parte de San Nicolás de los Garza y de Juárez.

Ante la falta de lluvias y el bajo nivel de nuestras presas, necesitamos de todas y todas para atener la emergencia por la sequía. ¿Le entras?



Te compartimos las siguientes medidas, porque si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. 💧👇🏽 pic.twitter.com/zrkEaT3nbb — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) March 15, 2022

Miércoles, es el turno para la Zona 3, que abarca una parte de San Nicolás de los Garza y García.

Jueves, corresponde a la Zona 4, que limita el servicio en el Sur de Monterrey.

Viernes, se reduce el servicio en la Zona 5, a la que corresponde una parte de San Nicolás de los Garza, Escobedo y el poniente de Monterrey.

Sábado, comprende la Zona 6, que abarca a San Pedro Garza García, Santa Catarina y una parte de García.

Te puede interesar: Declara Nuevo León emergencia por desabasto de agua

Y el domingo se limita al mínimo el servicio en la Zona 7, que consta de los municipios de Juárez, Cadereyta y el norte de Monterrey.

Barragán Villarreal recalcó que estos sectores se analizaron por el número de habitantes que viven en zonas cercanas a los diferentes tanques de almacenamiento.

Dijo que se tomó el criterio de dotar el suministro normal de agua entre las 5 y 9 de la mañana porque son las horas en las que los ciudadanos están por salir a sus diversas actividades.

Estimó que se necesitan reponer de 2 a 3 metros cúbicos por segundo, para evitar que la Presa La Boca se quede sin agua.

ARH