Arranca Innovation Fest 2025 una nueva era para Jalisco

Ciudad de México.— “Estoy feliz, las pláticas fueron padrísimas”, “Encontré nuevos amigos y me divertí”, “Si las familias de México supieran todo lo que se compartió, nuestro país sería otro”, “Fue una experiencia edificadora para mi matrimonio”.

Estos testimonios resumen la huella que deja el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) en quienes participan. Detrás de cada experiencia hay una historia familiar que encontró un espacio para reencontrarse, para volver a mirar lo esencial y descubrir que la fuerza de una nación comienza en casa.

En 2026, esa experiencia se multiplicará en Monterrey, donde miles de matrimonios, jóvenes, niños y abuelos vivirán un encuentro sin precedentes.

Monterrey se prepara para recibir a las familias del país

El Congreso Internacional de las Familias nació después del XIV Congreso Mundial de las Familias celebrado en Ciudad de México en 2022. Desde entonces, se ha consolidado como una plataforma que convoca a familias, organizaciones y líderes comprometidos con el fortalecimiento del hogar como base de la sociedad.

Sus tres primeras ediciones marcaron una ruta creciente de participación. En Ciudad de México asistieron más de ocho mil personas de manera presencial y más de dos mil en línea. Dos años después, en Guadalajara, el encuentro reunió a más de ocho mil trescientos asistentes de 29 estados y 12 países. En Mérida, en 2025, la cifra superó las veinte mil familias, entre presenciales y virtuales.

Ahora, Monterrey tomará la estafeta del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026 con el lema “Familias forjadoras de esperanza: construyendo juntos un mejor futuro para todos” La ciudad se convertirá en punto de encuentro para reflexionar, compartir y descubrir nuevas formas de fortalecer la unión familiar.

La familia, base y refugio de la sociedad

El objetivo del Congreso Internacional de las Familias es acompañar a los matrimonios en sus distintas etapas, impulsar acciones conjuntas que fortalezcan los vínculos familiares y reafirmar el papel de la familia como el primer espacio donde se aprende a amar y confiar.

Valores y sociedad

“La familia es el lugar donde se construyen los valores que sostienen a la sociedad. Creemos en la familia y queremos que Nuevo León tenga familias fuertes”, afirmó Mauricio Flores Lobeira, presidente del Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026.

Explicó que esta cuarta edición será el espacio donde cada persona encontrará razones para fortalecer su hogar y su entorno. El propósito no es dividir, sino unir voces que, desde distintos ámbitos, trabajan por el mismo ideal: reconstruir el tejido familiar.

El Congreso reunirá a representantes de distintas asociaciones, comunidades y niveles de gobierno. “Queremos que las personas vivan un fin de semana en familia, que participen y encuentren respuestas a sus necesidades”, señaló Flores Lobeira.

LEE La familia, cimiento de la paz: Concluye con éxito CIFAM en Mérida

Monterrey será sede de conferencias, foros y actividades que reunirán a líderes, organizaciones y ciudadanos con un propósito común: colocar a la familia en el centro del diálogo social, educativo y cultural.

Hogar, espacio de convivencia

El CIFAM Monterrey pretende dejar una huella más allá de los tres días de actividades. Su meta es generar un movimiento permanente que impulse a las comunidades a mirar nuevamente a la familia como raíz y fuerza.

“El CIFAM quiere que la familia vuelva a ser el centro de la sociedad”, explicó Flores Lobeira. Añadió que, en una época donde predominan los derechos individuales, es urgente volver la mirada al hogar como primer espacio de convivencia y educación.

Conversatorios innovadores

El programa del CIFAM Monterrey mantiene cuatro líneas dedicadas a matrimonios, jóvenes, adolescentes y niños. Cada grupo contará con espacios diseñados para abordar temas actuales sobre convivencia, comunicación y compromiso familiar.

Una de las innovaciones de esta cuarta edición serán los conversatorios para compartir experiencias y encontrar soluciones reales a los desafíos que enfrentan las familias hoy.

El propósito, dijo Mauricio Flores, es acompañar más allá del evento y conectar a los participantes con organizaciones que trabajan en temas de educación y fortalecimiento familiar.

La belleza de la vida está en la familia

Por su parte, Fernando Milanes, presidente del Congreso Internacional de las Familias México, dijo que el CIFAM Monterrey será un encuentro de alto nivel al que está convocada toda la sociedad donde no se hablará de modelos ideales, sino de las herramientas prácticas que ayuden a construir familias fuertes y conscientes de su papel social.

“La familia sigue siendo el valor más importante para los mexicanos. En ella se descubre la belleza de la vida y se fundamenta la esperanza de un mundo mejor”, expresó.

Milanes explicó que cada familia es única, como una huella digital. Ninguna es igual a otra. Fortalecer a la familia, dijo, no es un asunto particular, sino una tarea que transforma a todo el país.

“Los valores que se gestan en casa son los mismos que más tarde sostienen la vida social, la confianza y la esperanza colectiva”, finalizó.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv