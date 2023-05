Asesinan al periodista Marco Aurelio Ramírez en Puebla

Guadalajara.— A través de redes sociales se denunció que un grupo de católicos fueron expulsados de un centro comercial en Guadalajara, Jalisco, tras compartir comentarios de la película “Mirando al Cielo”.

Karilú Valdés Ávila, denunció en Facebook que la semana pasada, junto con sus amigos, fue retirada de la Gran Plaza Fashion Mall, después de salir del cine y querer escuchar las reflexiones de un sacerdote que los acompañaba.

La película “Mirando al Cielo”, es producida por Mediaquest, presenta la vida de San José Sánchez del Río, el mártir de la persecución religiosa en México.

De acuerdo con Valdés Ávila, en varias ocasiones, tanto guardias como la encargada de administración dijeron, “el problema es que es un padre”.

“Entiendo que un espacio como ese no es para hacer convocatorias de un evento particular donde haya fines de lucro, ni para promover productos o servicios de ningún tipo sin permiso. Tampoco se debe permitir que se altere el orden o que se dé uso indebido a las instalaciones. Pero en este caso no aplica ninguna de las cuestiones anteriores. Solo conversábamos entre los que fuimos juntos, sin afán de convocar usuarios de la plaza ajenos a nuestro grupo”, dijo.