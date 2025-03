Asistentes al Congreso de las Familias resaltan la importancia de tener comunidades unidas y solidarias

Mérida, Yucatán.- Las familias son la riqueza de México, así coincidieron la mayoría de los yucatecos entrevistados durante un sondeo, previo al arranque del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Mérida 2025.

Cada uno de los consultados, de distintas edades, hombres y mujeres, compartieron sus experiencias dentro de su núcleo familiar y todos, sin excepción, coincidieron en la importancia de los valores que se aprenden desde el hogar, para lograr una sociedad que viva y conviva en paz y armonía.

En un recorrido por el centro histórico de Mérida, también conocido como la Plaza Grande de la Ciudad Blanca, varias personas compartieron las experiencias que han tenido en sus respectivos núcleos familiares y algunas opiniones ponen la “piel chinita”.

Sofía, de 18 años, compartió para Siete24 Noticias que la honestidad y el respeto son los valores que más le han inculcado en su familia.

“Siempre me ha dicho mi mamá que, si quiero que las personas me traten bien, las trate con el debido respeto que todas las personas merecen que las traten y que no hay nada que justifique maltratar a alguien”, comentó Sofi, como también le dicen de cariño.