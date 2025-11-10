Estados
Caballeros de Colón: ayuda y esperanza a familias en Jalisco
Ante la emergencia, salieron a apoyar
Ciudad de México.— La temporada de lluvias de 2025 registró una de las mayores intensidades en Jalisco, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las precipitaciones provocaron inundaciones severas en distintas zonas del estado y afectaron a centenares de familias, especialmente en el área metropolitana de Guadalajara.
En medio de esta emergencia, los Caballeros de Colón se movilizaron para asistir a las comunidades más golpeadas. Llevaron apoyo material y acompañamiento espiritual a las familias que lo perdieron todo.
Solidaridad organizada en Zapopan
La colonia El Tizate, ubicada en Zapopan, fue una de las más afectadas. Según Francisco Sáenz Muñoz, director para el Desarrollo de México de la Misión Fraternal de la Oficina Suprema de los Caballeros de Colón, la ayuda se organizó en septiembre y alcanzó un valor aproximado de 150 mil pesos mexicanos, equivalentes a unos 7 mil 500 dólares.
Los voluntarios realizaron un censo casa por casa para identificar las principales necesidades. Después, entregaron enseres domésticos como estufas, lavadoras, refrigeradores y colchones, artículos que representaron pérdidas materiales significativas para muchas familias.
Más para leer: “La calle no borra el nombre”: Indigentes podrían acceder a trabajo e identidad
Sáenz Muñoz reconoció el trabajo conjunto de los Caballeros de Colón de la Arquidiócesis de Guadalajara, quienes actuaron en coordinación con la región México Occidente. “Fue un gran trabajo en equipo, con muchos y muy buenos liderazgos”, expresó.
La fe y la acción frente al cambio climático
El representante recordó para ACI Prensa las palabras del Papa Francisco en su encíclica Laudato si’, donde señaló que el cambio climático constituye uno de los principales desafíos de la humanidad. “Los efectos más graves recaen en los más pobres y vulnerables, pues no cuentan con los recursos para adaptarse”, citó Sáenz Muñoz.
El líder insistió en que “la tierra clama por el daño que le hacemos” y subrayó la necesidad de una conversión ecológica del corazón. También llamó a fomentar una cultura de prevención mediante la educación y la conciencia ambiental.
La caridad como principio de acción
Sáenz Muñoz destacó que el patriotismo, entendido como participación activa en la comunidad, es uno de los pilares de los Caballeros de Colón. Subrayó que promover el bien común y la dignidad humana forma parte de su misión.
Frente a tragedias como las inundaciones en Guadalajara, explicó que instituciones católicas como Cáritas y los Caballeros de Colón trabajan juntas para brindar apoyo inmediato.
Las ayudas incluyeron despensas, agua, alimentos, ropa, medicamentos y enseres domésticos, donados por feligreses, movimientos laicales y personas de buena voluntad.
“El primer principio de nuestra institución es la caridad”, recordó. “No somos una obra de asistencia social o filantropía: es el amor de Dios actuando en la Iglesia”, agregó.
Fe y esperanza bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe
La orden fue reconsagrada a la Virgen de Guadalupe en 2023 por el Caballero Supremo Patrick Kelly. Sáenz Muñoz explicó que, además del apoyo material, los miembros acompañaron a las familias en misas, rosarios y oraciones para fortalecer la esperanza en medio de la pérdida.
“En México, la Virgen de Guadalupe es símbolo de unidad y reconciliación, incluso para quienes no son creyentes”, afirmó.
Una red de servicio global
Actualmente, los Caballeros de Colón cuentan con más de 19 mil consejos en todo el mundo, según datos de su Oficina Suprema. Los consejos locales colaboran con sus párrocos para diseñar programas caritativos que respondan a las necesidades de cada comunidad.
Además de Jalisco, hay Caballeros activos en el Centro, Noreste, Noroeste y Sur de México, donde brindan apoyo ante desastres naturales. “Donde hay una necesidad, recibimos un llamado para orar, actuar y llevar a Cristo a los más desamparados”, explicó Sáenz Muñoz.
Finalmente, invitó a quienes desean servir a unirse a la orden a través de sus redes sociales o parroquias locales.
JAHA
Estados
Una familia en duelo pide justicia sin violencia en Uruapan
Uruapan.— Después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el sábado 1 de noviembre durante un evento público con motivo del Día de Muertos, su esposa, Grecia Quiroz, llamó a los ciudadanos a mantener las manifestaciones en un marco de paz.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, desde la cuenta oficial del edil, la viuda pidió no responder a la violencia con más violencia y honrar la memoria del alcalde con respeto.
@milenio "Su lucha no iba encaminada a la violencia": Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, pide manifestaciones pacíficas en Uruapan tras el asesinato del alcalde. Carlos Manzo Rodríguez, quien desempeñaba el cargo como alcalde de Uruapan en Michoacán, fue atacado con un arma de fuego mientras realizaba un evento público el sábado 1 de noviembre. El funcionario sufrió la agresión al término de la inauguración del Festival de las Velas, en la que también resultó herido su escolta y otro civil. 📹: Facebook de Carlos Manzo #Milenio #MilenioInforma #CarlosManzo #Uruapan #Michoacán ♬ sonido original – MILENIO
Sin violencia
Grecia Quiroz expresó su preocupación por los actos de vandalismo registrados en Uruapan tras el atentado contra su esposo. Señaló que esos hechos no representan el legado de Carlos Manzo ni los ideales que promovía.
“Vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada”, dijo.
Agregó que hay grupos que intentan aprovechar la situación y reiteró su petición para evitar daños a terceros. “Honremos la memoria de Carlos, él siempre estuvo en contra de la violencia”, afirmó.
De madre a madre
Previamente, durante el sepelio del alcalde, Grecia Quiroz pronunció un mensaje en el que mencionó la muerte de uno de los agresores, abatido en el lugar de los hechos.
“Ayer no solo murió él, murieron dos”, señaló.
La viuda, madre de dos hijos, expresó su solidaridad hacia la familia del atacante y reflexionó sobre la importancia de la educación y el acompañamiento familiar para evitar que los jóvenes caigan en conductas delictivas.
“Es otra madre que está llorando en otra casa; es otra madre que quizá, si a tiempo hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, cariño y lo hubiera guiado por el buen camino, ese hijo no habría atentado contra la vida de mi Carlos”, dijo.
Familia paga la cuota de sangre
Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado y subsecretario de Gobierno de Michoacán, habló sobre el impacto del crimen en el ámbito personal y social.
“Es una situación complicada, sobre todo en la parte personal, pues finalmente más allá de ser funcionario, mi familia pierde un padre, un hijo, un hermano y es un momento difícil que tenemos que transitar”, expresó.
Añadió que el asesinato de su hermano forma parte de una problemática que desde hace años afecta a muchas familias mexicanas.
“A nuestra familia nos toca pagar nuestra cuota de sangre con la de él, como muchas familias, como miles de familias a lo largo de muchos años en nuestro país. Sólo queda la exigencia de que haya justicia, no solamente para Carlos, sino para mucha gente que ha sufrido por esto”, comentó.
Sobre las manifestaciones y reclamos sociales surgidos tras el asesinato, el funcionario reconoció el malestar de la ciudadanía. “Nos duele. Hay consternación social. Su voz era disruptiva en relación con lo que estamos acostumbrados a escuchar de los políticos. Negar hablar del problema de la inseguridad traía una exigencia mayor para el gobierno”, señaló.
Movimiento pacífico
El hermano del edil subrayó que el movimiento encabezado por Carlos Manzo mantenía un enfoque pacífico.
“El movimiento de Carlos siempre fue pacífico. Igual que mi padre protestó hace más de 30 años, en 1990, por un fraude en Uruapan durante tres años y también fue un movimiento pacífico. Me sumo al pedido de Grecia, la madre de sus hijos, de que las muestras de inconformidad sigan esa vía”, afirmó.
Futuro político y continuidad
Respecto a la posibilidad de asumir el cargo de presidente municipal, Juan Manzo indicó que no tiene interés en hacerlo.
“Políticamente no militaba en el movimiento, aunque coincidía con muchas de sus ideas. Hay perfiles que pueden hacerlo y prefiero que los compañeros y amigos que fundaron el movimiento independiente sean quienes decidan. Desde donde estemos, vamos a apoyar”, declaró.
Contexto
El alcalde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento público en el marco del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán. El ataque dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas uno de los agresores.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una investigación para esclarecer los hechos. En tanto, la familia del alcalde y diversos sectores sociales mantienen la exigencia de justicia, al tiempo que llaman a preservar la paz en el municipio.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estados
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan
El joven alcalde lo arriesgó todo por una ciudad más segura para su familia y su gente
Uruapan, Michoacán.- Minutos después de abrazar a su hijo en plena celebración del Día de Muertos, Carlos Manzo cayó abatido por las balas. Se encontraba con su familia, cuando hombres armados lo atacaron durante el Festival de las Velas y su muerte encendió una ola de dolor e indignación en Uruapan y en todo México.
Desde joven, Manzo combinó su vida de padre de familia con una postura firme frente al crimen. Ya como presidente municipal, alzó la voz y no dudó en encabezar la lucha por la seguridad en su tierra: Uruapan, Michoacán.
En todo momento fue enfático en sus advertencias en contra del narco y el crimen organizado, con valor y arriesgado su propia vida y la de su familia. Su asesinato expone un drama que va más allá de lo político: la tragedia de un padre que buscaba paz para sus hijos y para su gente.
Un padre que desafió al miedo
Carlos Alberto Manzo Rodríguez nació el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán. Ocupó un escaño en la Cámara de Diputados y luego decidió buscar la alcaldía de su ciudad como candidato independiente.
Lee: CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
El 1 de septiembre de 2024 asumió como alcalde de Uruapan y enseguida se hizo conocido por no callarse: exigía apoyo federal, exhibía amenazas.
“Delincuente que se tope que ande armado, hay que abatirlo”, fueron una de las tantas advertencias que resonaron durante su mandato.
Ese discurso generó admiración y críticas, pero él lo defendía como una postura necesaria.
“A mí me podrán matar, me podrán levantar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido, que es el pueblo de Uruapan”, así manifestó Manzo su convicción a través de las redes sociales, antes del crimen que le arrebató la vida.
También mandó mensajes directos a la presidente de México, Claudia Sheinbaum:
“Si va a detener a los delincuentes sin un disparo y se van a entregar, entonces que lo haga”.
En redes, tras conocerse su muerte, Sheinbaum condenó el crimen.
“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, publicó la presidente de México.
La noche en que se celebraba la vida
El 1 de noviembre, Manzo asistió al Festival de las Velas, que forma parte de las actividades del Día de Muertos. Caminaba con su hijo en brazos, entre familias, luces y música local. Se dijo que justo en un momento el menor señaló: “Mira, papi, la Catrina”, de acuerdo con información de El País.
De acuerdo con el mismo diario, no muchos minutos después se dio el ataque, cuando tres sujetos penetraron el cerco de seguridad y dispararon contra el alcalde, provocando la estampida de gente buscando protección.
Uno de los agresores fue abatido por escoltas. Otros dos fueron detenidos.
El funcionario fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció poco tiempo después.
Ese momento trágico ocurrió estando él con su familia, celebrando una tradición arraigada, rodeado del bullicio de su ciudad. Lo que debía ser una noche familiar terminó en una tragedia que nadie en Uruapan podrá olvidar
Dolor, indignación y exigencia de justicia
La noticia corrió rápido. En Uruapan y en todo Michoacán se vivió un estado de indignación. En el cortejo fúnebre, pobladores gritaron consignas contra el gobierno estatal y reclamaron justicia.
Desde la esfera nacional, varios comunicadores y figuras públicas expresaron su condena.
El empresario Ricardo Salinas Pliego declaró en redes:
“Primero fue el abogado que les estorbaba, luego el limonero que se atrevió a alzar la voz, y ahora el alcalde que les advirtió que esto le podía pasar, ¿quién sigue?”.
La senadora Lilly Téllez publicó un post en su cuenta oficial de X titulado: “Carta abierta al General Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional de México”.
“Después de dar a conocer que fue proporcionado equipo de seguridad a Carlos Manzo, estamos más preocupados. Por lo visto el ejército es incapaz de salvaguardar la vida de una persona, aún brindando escolta. ¿O será que a Carlos Manzo le asignaron protección “de lejos”, con órdenes de cuidarlo, pero “a distancia”?”, escribió la senadora.
Desde la presidencia, Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete de seguridad, prometió que no habrá impunidad y aseguró que reforzarán la estrategia estatal.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Iglesia reclama paz tras violencia en el deporte
Ciudad de México.- El fin de semana, la Liga MX se vio manchada por la violencia que culminó en dos trágicos sucesos en el Clásico tapatío y el Cruz Azul vs. Rayados, por lo que la Iglesia alzó la voz.
El cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega condenó la muerte de un menor de edad durante la serenata al equipo de las Chivas en la capital de Jalisco y pidió erradicar el fanatismo que convierte el futbol en escenario de odio y muerte.
“El deporte debe unir, no destruir”
El Cardenal de Guadalajara lamentó la muerte de José Eduardo “Lalito” Ramírez Ávalos, de 16 años, quien fue atacado con arma blanca la noche del viernes, tras asistir a la serenata previa al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.
“El tema de la violencia por el deporte, pues es muy lamentable. El deporte es una actividad humana que nos debe de llevar a convivir, a alegrarnos juntos, a compartir. Y sabemos que en el deporte se pierde y se gana, pero no tiene que ver nada con la vida”, expresó el purpurado en rueda de prensa.
Lee: “Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral
Robles Ortega calificó lo ocurrido como “una muestra alarmante de fanatismo y descomposición social” y exigió a las autoridades esclarecer los hechos.
“No podemos dejar pasar que eso ya sea normal. No es normal que una actividad humana que nos debe llevar a la convivencia sana y armónica se convierta en una ocasión de daño tan grave como quitar la vida de alguien”, subrayó.
Indignación en Guadalajara por el asesinato de “Lalito”
El joven fallecido cursaba el bachillerato en la Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara y su muerte provocó manifestaciones y reclamos de justicia de familiares, amigos y comunidad estudiantil.
Robles Ortega insistió en que el deporte debe ser “motivo de alegría y unión, no de agresión entre personas que apoyan equipos distintos”.
El cardenal Robles Ortega vinculó el caso de Guadalajara como síntoma de una sociedad que ha perdido el sentido del deporte como encuentro humano.
“El deporte es una expresión noble de la persona, pero cuando se transforma en motivo de agresión, muestra una enfermedad social que debemos atender desde las familias, las escuelas y las comunidades”, señaló.
Lee: “Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral
Otro caso: muere aficionado del Cruz Azul tras operativo en CU
La tragedia en Jalisco coincidió con la muerte de Rodrigo Mondragón, seguidor del Cruz Azul, tras un altercado con personal de seguridad en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario en la CDMX, luego del partido ante Rayados del Monterrey.
De acuerdo con la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, el aficionado habría sido sometido por elementos de seguridad y trasladado a una patrulla, donde sufrió un desvanecimiento que le costó la vida.
El Cruz Azul lamentó el hecho a través de un comunicado.
“La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, señaló la Máquina.
El club aclaró que el operativo no fue responsabilidad directa suya.
“A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados”, resaltó el cuadro cementero.
“No es normal que se pierdan vidas por un partido”
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Estados
La ruta de Jordan, un joven que pedalea por fe y gratitud
Ciudad de México.— En una carretera de México, Luis García detiene su auto. A un costado, un joven avanza con esfuerzo en una bicicleta cargada de fe. Se llama Jordan, tiene 29 años, y lleva un mes pedaleando desde Yucatán rumbo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.
Una promesa que comenzó hace catorce años
Jordan emprendió su peregrinación en cumplimiento de una manda hecha hace más de una década. Salió de Cepeda, una comunidad del municipio de Halachó, Yucatán. Desde entonces, su vida ha girado alrededor de la fe y del compromiso con la Virgen de Guadalupe. Cada año, explica, realiza un tramo del camino, pero este 2025 sería el último.
—“Esta es la novena vez que hago el recorrido. El año pasado descansé, pero esta vez vine solo. Es la última. Ya cumplí con mi promesa”, relató.
Su trayecto lo llevó hasta Monterrey, en Nuevo León, desde donde emprendió el camino rumbo a la Ciudad de México. Sin equipo profesional, sin pedalea más de 200 kilómetros por día, alimentándose de galletas, atún y del apoyo de la gente.
En el camino, la bicicleta se convirtió en su compañera y su refugio. Duerme afuera de templos o tiendas de conveniencia, envuelto en una cobija y una manta con la imagen de la Virgen. A veces el frío lo despertaba, otras, el miedo. Pero siempre, siente la presencia de Dios.
El encuentro en la carretera
Luis García, creador del canal de YouTube Radio Mojarra, encontró a Jordan cerca de una caseta. El peregrino avanzaba sin luz, agotado y sin haber conseguido un “ride” en todo el día.
—“Nadie me apoya, jefe. Desde que salí no he agarrado ni un aventón”, confesó.
Luis lo invitó a subir la bicicleta al vehículo. Le ofreció llevarlo hasta un punto seguro. Jordan aceptó con cierta desconfianza al principio, pero al notar que todo se grababa para el canal, sonrió.
—“Así supe que no me iba a pasar nada. Si fuera alguien malo, desde que me bajé de la bicicleta me habría hecho daño. Pero estás grabando, y eso me dio confianza. Eres hijo de Dios”, le dijo.
Durante el trayecto, el joven relató su historia. Había salido de Yucatán con poco dinero y muchas intenciones. Su presupuesto, cerca de 200 pesos, se va en comida y refacciones para su bicicleta. Sobrevivía gracias a la generosidad de desconocidos.
Una fe que no descansa
Jordan asegura que la Virgen lo ha protegido en todo momento. Ha pasado por zonas de violencia, como Zacatecas y Saltillo, donde fue testigo de balaceras y asaltos. También atravesó estados donde la incredulidad lo hacía sentir solo, pero su estandarte con la imagen de la Virgen le abría puertas.
—“Por allá del norte no creen mucho en eso, pero la manta me protege. Ven que soy peregrino y no me molestan”, indicó.
LEE De Yucatán a Zacatecas: el viaje de tres albañiles rumbo al Santuario del Santo Niño de Atocha
Cuando Luis le preguntó por su familia, Jordan respondió que su madre lo apoya desde Yucatán. Es fierrero de oficio, amarra columnas y trabes en obras de construcción. Al regresar, planea volver a su trabajo.
—“Mi mamá sabe que esta es la última. Ya cumplí. Después me toca recibir a los peregrinos que lleguen al pueblo. Darles de comer, como me ayudaron a mí”, explicó.
El corazón de un peregrino
En su trayecto, Jordan ha aprendido que la caridad se multiplica en el camino. Contó que al ver a una familia migrante con dos bebés, decidió entregarles su comida, su agua e incluso sus sandalias.
—“Prefiero dárselo a ellos. Yo puedo llegar a un Oxxo, pero ellos no. Dios me ayuda después”, narró sin dramatismo, como quien sabe que el bien regresa de alguna forma.
Luis, conmovido, comprendió que aquel muchacho tenía más riqueza en su fe que muchos con la vida resuelta. La humildad y determinación de Jordan contrastaban con la dureza de la carretera y con la desconfianza de un país donde tender la mano puede ser peligroso.
—“A veces los más necesitados son los que más ayudan”, reflexionó Luis en voz alta mientras seguían el camino hacia Tepeji del Río, el siguiente destino del peregrino.
Llegar a la Basílica: el sueño cercano
Jordan planea llegar a la Basílica de Guadalupe. Quiere agradecer los años de salud y trabajo, pero también la protección en los accidentes que ha sufrido. Después, descansará unos días antes de emprender el regreso a Yucatán, con la ilusión de estar en su tierra el 12 de diciembre.
Su historia, transmitida por Radio Mojarra, conmovió a miles de personas en redes sociales. No sólo por la fe que lo mueve, sino por su sencillez, su fortaleza y la manera en que confía en la bondad ajena, incluso en medio de los riesgos del camino.
Luis lo dejó en un sitio seguro, le ofreció comida y grabó el final de ese encuentro que resume la esencia del peregrinaje: la fe, el cansancio, la esperanza y el milagro de cruzarse con alguien dispuesto a ayudar.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Esta bacteria causa cáncer de estómago y ¡7 de cada 10 mexicanos la tienen!
Nueva normativa, sinodalidad y construcción de paz para la 119 Asamblea de Obispos de México
La unión familiar que llevó a “La Hormiga” González al título de goleo con Chivas
Lola Cortés da prioridad a su salud mental y recibe la empatía de Jolette
¿Cuáles son las principales causas de muerte infantil en México?
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 1 día
El renacer de Tavo Betancourt; Cuando el éxito te rompe y el arte te reconstruye
-
CDMXhace 1 día
Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin: Protege a tu familia
-
Dignidad Humanahace 13 horas
“Morir no puede ser la respuesta al dolor”: especialistas piden fortalecer cuidados paliativos
-
Mundohace 1 día
Papa León XIV lamenta la muerte de civiles por los conflictos bélicos