Cae joven con 129 mil pastillas de fentanilo en Sonora

Miami, Florida.- Una jueza estadounidense anunció que podría certificar la extradición a México del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

La impartidora de justicia Lauren Louis concluyó que se cumplen los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos.

No obstante, no resolvió del todo si el ex gobernador será extraditado a México.

En la audiencia, la jueza citó que los cargos imputados al ex mandatario de Chihuahua son asociación delictuosa y peculado.

El ex gobernador de Chihuahua está preso desde julio de 2020 en el Centro de Detención Federal en Miami.

El ex gobernador es requerido por Chihuahua para responder por asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos.

También es solicitado por la comisión de once desvíos del erario a dos de sus empresas y personas allegadas entre 2011 y 2014.