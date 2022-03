Catean casas y detienen a “vándalos” del Estadio Corregidora

Culiacán.— El sacerdote católico Miguel Ángel Soto Gaxiola, párroco de San Carmen en la diócesis de Culiacán y secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de la Familia, se ha puesto en huelga de hambre frente al Congreso de Sinaloa como parte de una protesta contra la legalización del aborto en esa entidad.

Tras el avance del dictamen de ley que legaliza el aborto y que este 8 de marzo se subirá al pleno legislativo para su eventual aprobación, el religioso confirmó que inició una huelga de hambre a las puertas del Congreso del Estado de Sinaloa para manifestar que “el aborto no es la solución” frente a las muchas urgencias sociales y necesidades que tienen las mujeres sinaloenses.

“He decidido ponerme en huelga de hambre afuera del Congreso a partir de hoy Lunes… Esta huelga es a favor de las mujeres… Mi propuesta es acabar con la violencia contra las mujeres que están en el vientre materno”, explicó el párroco.

El sacerdote afirmó que la realización de los abortos son incluso “violencia contra la mujer que está en el vientre de la madre … debemos defender a las mujeres que no pueden gritar”, afirmó.

Acude hoy al @congresosinaloa para que juntos defendamos la Vida #DiputadoEstoyVivo #DespenalizarEsPromover pic.twitter.com/N2VJNuv0cv — Frente Nacional por la Familia (@FNxFamilia) March 8, 2022

Se espera que este martes 8 de marzo (Día de la Mujer), durante la sesión del Congreso de Sinaloa, diversos grupos de la sociedad civil se manifestarán contra la ley que legalizaría y facilitaría el crimen de aborto.

Así fue la invitación del religioso: “El aborto no es la solución. Invito a todo ciudadano sinaloense, a que se una en esta manifestación pacífica para defender la vida y que nos acompañe el día de mañana 8 de Marzo en el Congreso a las 9 am. Te esperamos… Debemos defender a las mujeres que no pueden gritar. Alcemos la voz por las mujeres indefensas en el vientre de su madre”.

