Estados
Ciudadanos piden que Código Civil en Chihuahua defienda el interés superior de la niñez y la familia
Chihuahua.— Más de cuatro mil firmas ciudadanas fueron entregadas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Chihuahua por integrantes de sociedad civil y la plataforma digital Actívate, como expresión de rechazo a la iniciativa que propone modificar el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental.
Presentación de firmas ante el Congreso
Los promoventes acudieron a la sede legislativa luego de que comisiones del Congreso impulsaran la propuesta de reforma. De acuerdo con los organizadores, la entrega de firmas busca dejar constancia formal de la oposición ciudadana a los cambios planteados y solicitar que la iniciativa no avance en el proceso legislativo sin una revisión más amplia.
Argumentos expuestos por los firmantes
Representantes de las organizaciones señalaron que su postura no se orienta a evaluar la vida privada de personas adultas, sino a poner énfasis en la protección de los derechos de niñas y niños. Indicaron que, desde su perspectiva, esta obligación corresponde al Estado y los legisladores, y consideraron que no debe equipararse con intereses de personas adultas.
Marco legal del matrimonio en Chihuahua
Los manifestantes expusieron que en Chihuahua el matrimonio ha sido reconocido históricamente como una figura jurídica vinculada a la procreación y a la protección de la familia. También señalaron que, desde 2015, no existen barreras administrativas para que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio en la entidad, por lo que sostienen que la iniciativa no responde a una restricción vigente.
Falta de consulta y alcances de la reforma
Entre los señalamientos realizados, indicaron que la iniciativa carece de respaldo ciudadano debido a que no fue sometida a procesos de parlamento abierto ni a consultas públicas. Explicaron que la propuesta plantea redefinir el matrimonio como la unión de “dos personas”, eliminar referencias a la procreación y modificar figuras jurídicas como la filiación, la patria potestad y el domicilio conyugal.
Adopción y derechos de la infancia
Las organizaciones expresaron que al vincular el matrimonio igualitario con la adopción se modifica el marco legal de los vínculos parentales. Desde su posición, afirmaron que este cambio tendría implicaciones para niñas y niños al eliminar referencias a padre o madre dentro de la legislación civil.
Solicitudes al Poder Legislativo
Al finalizar la entrega de firmas, los activistas solicitaron a los legisladores del Congreso de Chihuahua actuar con responsabilidad en el análisis de la iniciativa, priorizar el interés superior de la niñez y detener la aprobación de la reforma hasta escuchar a familias, especialistas y ciudadanía. También pidieron que cualquier modificación al Código Civil se discuta mediante mecanismos de consulta pública antes de redefinir figuras centrales del derecho familiar.
ebv
Dignidad Humana
Pastor sobreviviente del accidente del tren Interoceánico da su testimonio
El Pastor Juan Manuel Iglesias relata cómo salvaron la vida
Ciudad de México.- Eran las 9:30 de la mañana del domingo 28 de diciembre cuando el estruendo rompió la calma de la sierra oaxaqueña: El Tren Interoceánico, la gran promesa ferroviaria del sur de México, se convertía en el escenario de una pesadilla. Juan Manuel Iglesias López, Pastor de la iglesia evangélica “Casa del Alfarero” en Ciudad Juárez, viajaba con su esposa e hijo en el único vagón que se precipitó al vacío.
Tras terminar un viaje misionero por las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, la familia Iglesias regresaba con el corazón lleno por el servicio realizado, sin saber que su mayor prueba de fe estaba por comenzar.
A casi un mes del accidente en el que 14 personas perdieron la vida y un centenar sufrió lesiones, el Pastor dio su testimonio.
“Sentimos un jalón fuerte y a los pocos segundos empezamos a dar vueltas dentro del vagón para caer al precipicio. Hicimos unas dos vueltas y al último caímos entre gritos de dolor y desesperación”, relata el ministro en una entrevista para el podcast “La espuma de los días”.
Una “lasaña” de hierros y el milagro del rescate
El panorama dentro del vagón del tren Interocéanico era desolador. Juan Manuel, contador de profesión y misionero por vocación, describe la escena con una crudeza que estremece:
“Los que quedaron enfrente eran una especie de lasaña; una capa de gente, bancas, cosas… gente, bancas, cosas, era imposible rescatarlos solo porque todos estaban golpeados”.
A pesar de tener un esguince de tercer grado en el hombro, lo que él define como una fuerza divina, lo impulsó a actuar. Logró liberar a su hijo Alexis, quien sangraba por una herida en la cabeza que requeriría 18 puntos, y a su esposa, Flor del Carmen, quien quedó atrapada bajo tres bancas metálicas.
“Pudiera comparar la fuerza que necesité como la fortaleza del espíritu que le daba a Sansón para tomar fuerzas sobrenaturales. Mi esposa tenía tres bancas encima; yo no tenía herramientas, solo las manos y la fuerza que Dios me dio para levantarlas”.
En medio del caos, también rescató a un niño de 8 años que se despedía de su madre creyendo que moriría en el vagón.
Una oración colectiva antes del rescate
En los primeros minutos cuando el pánico amenazaba con paralizar a los sobrevivientes, el Pastor Iglesias detuvo el tiempo. Con el vagón a punto de caer más al fondo de la barranca, pidió silencio.
“Hicimos una oración. Les dije: ‘si estos son los últimos segundos de nuestra vida, pongámonos a cuenta con Dios’. En medio del dolor y el grito, se hizo un silencio absoluto y todos repitieron la oración”.
Ese momento de paz espiritual fue el preámbulo de una evacuación milagrosa coordinada por los propios habitantes de la comunidad de Misantla, quienes llegaron antes que cualquier autoridad.
El Pastor es enfático en reconocer que, sin la ayuda de los pobladores locales, la cifra de 14 fallecidos en el accidente habría sido mayor. “Gracias a los habitantes de Misantla hoy estamos contando esta historia. Ellos nos llevaron a caminar 20 minutos por senderos difíciles para sacar a los heridos”.
¿TE ENTERASTE? La Sra. Hilda víctima del accidente del tren Interocéanico
Justicia para las víctimas del Tren Interoceánico
A pesar de su fe inquebrantable, Juan Manuel no confunde el perdón con la impunidad. El accidente, que dejó casi un centenar de heridos, ha llevado al pastor a tomar la decisión de demandar a las empresas responsables de la construcción y mantenimiento de la vía.
“No quiero que otras personas sufran lo mismo. Los responsables deben pagar las consecuencias, dijo en otra entrevista. “Hay gente que hoy sufre la pérdida de un ser querido y eso no debe quedar impune”.
El Pastor señala que la velocidad del tren Interocéanico era inusualmente alta en comparación con viajes anteriores que había hecho, una observación que será clave en las investigaciones técnicas.
Hoy, desde su hogar en Ciudad Juárez, la familia Iglesias se recupera de las secuelas físicas, recuperación que durará un año, pero con el espíritu fortalecido. Para Juan Manuel, este accidente no fue un final, sino una confirmación de su propósito. “Mi fe sigue intacta. Me di cuenta de la protección que tenemos los hijos de Dios y, si Él lo permite, voy a regresar el año entrante a Oaxaca para seguir predicando su palabra”.
npq
Cultura
Restauran al Señor de San Román: El INAH interviene la imagen más venerada de Campeche
El patrón de los navegantes
Ciudad de México.- El Barrio de San Román es uno de los más emblemáticos de los cinco que integran la ciudad de San Francisco de Campeche. Fundado fuera de la muralla en el siglo XVI para albergar a indígenas mayas y nahuas, se transformó con el tiempo en un barrio de pescadores y marinos. Es en este rincón histórico donde, desde 1565, se resguarda la imagen más venerada de la entidad: el Cristo Negro Señor de San Román.
A fin de garantizar su preservación para las futuras generaciones, el pasado 16 de enero de 2026, la escultura fue bajada de su altar principal. Este acto marcó el inicio de los trabajos de restauración coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Anatomía de una pieza histórica y sagrada
Se trata de una escultura de gran formato, tallada y ensamblada en madera, que mide 1.96 metros de alto por 1.94 metros de ancho. La imagen se encuentra montada sobre una cruz del mismo material, decorada con láminas de plata repujada de dimensiones imponentes: 3.30 metros de altura.
La devoción por esta pieza tiene registros desde el siglo XVI. La tradición narra que la imagen llegó en una embarcación desde Veracruz, para instalarse en el templo donde hoy es venerado. Ante la importancia de la pieza, el párroco y rector del santuario, el presbítero Juan Alberto Arcos Arana, solicitó la intervención de los especialistas.
Diagnóstico y restauración del Cristo Negro de San Román
El proyecto, financiado por la propia parroquia, es ejecutado por la Sección de Conservación y Restauración del Centro INAH Campeche. Los trabajos se realizan directamente en el interior del templo y se estima que el proceso se extienda por dos meses, con el objetivo de que la imagen esté lista para las celebraciones de Semana Santa.
María Fernanda Escalante Hernández, restauradora que coordina los trabajos, detalló que el primer paso tras separar la escultura de su cruz fue la realización de estudios de rayos X. Estos análisis permiten evaluar la integridad estructural interna y detectar grietas ocultas que pudieran comprometer la estabilidad a largo plazo.
Respecto al estado actual, la especialista señaló deterioros relevantes como la formación de escamas en las piernas y pies, así como ampollas en el tórax. También se identificaron grietas y fisuras generadas por los movimientos naturales de la madera, los cambios de temperatura y el propio sistema de anclaje a la cruz.
“La reintegración cromática será con materiales reversibles y diferenciables, solo para estabilizar visualmente pérdidas puntuales que afectan la legibilidad de la obra”.
Procesos técnicos y ciencia aplicada
La intervención se divide en dos ejes: la intervención directa y la investigación científica. En la parte operativa, se realizará una limpieza mecánica suave para remover polvo, seguida de una limpieza físico-química con solventes compatibles y adhesivos reversibles.
En áreas específicas como la barba, donde se ha detectado pérdida de relieve, se evaluará un resane estructural que restituya el volumen original. En los pies se han identificado cambios de textura y color que, según los expertos, son reflejo de la interacción cultural y devocional de los fieles a lo largo de los siglos.
Paralelamente, se llevarán a cabo análisis estratigráficos y espectrometría de fluorescencia de rayos X. Los resultados de estos estudios permitirán crear una base de datos indispensable para futuras decisiones de conservación.
Finalmente, este proyecto ha contado con la colaboración activa de los custodios del Señor de San Román y la comunidad parroquial, quienes han aportado relatos e información histórica sobre el patrono de los navegantes, reafirmando el vínculo entre la ciencia del INAH y la identidad cultural de Campeche.
npq
Estados
Karla y sus gemelos: la atención médica que salvó tres vidas
Así lograron llegar a buen término el embarazo
Ciudad de México.— Al momento que Karla llegó al Hospital de Gineco-Pediatría No. 48 del Centro Médico Nacional del Bajío, su embarazo avanzaba entre diagnósticos complejos y riesgos constantes.
La paciente de 36 años, originaria de León, Guanajuato, cursaba su quinto embarazo con lupus eritematoso sistémico descontrolado, síndrome antifosfolípido, hipertensión pulmonar y daño renal, un conjunto de comorbilidades que colocaban en riesgo extremo su vida y la de sus bebés.
Los especialistas clasificaron su caso como de morbilidad materna extremadamente grave. El pronóstico inicial resultó desfavorable tanto para su vida como para la viabilidad de sus bebés.
Aun así, Karla recuerda ese periodo como una etapa marcada por vigilancia constante y acompañamiento médico continuo.
Te interesa también: Joseph y la cirugía fetal que permitió proteger su desarrollo cerebral
“Siempre tuve mucha fe en que iban a tener éxito, cuando llegué aquí los doctores que me atendieron supieron controlar el caso desde un principio, tuve medicamento y estuve bajo supervisión médica y eso me hizo sentir tranquila”, enfatizó.
La llegada de Lizandro y Paolo ocurrió en medio de emociones cambiantes. Algunos días se sentía estable; otros, las complicaciones regresaban sin aviso.
También destacó el acceso a medicamentos y estudios especializados sin interrupciones. Para su familia, ese acompañamiento habría sido inalcanzable en atención privada.
La Organización Mundial de la Salud reconoce que los embarazos de alto riesgo requieren atención multidisciplinaria continua.
Este enfoque reduce complicaciones graves y mejora la supervivencia materna y neonatal.
Un procedimiento médico coordinado para proteger a Karla y a los gemelos
El equipo médico decidió llevar el embarazo hasta la semana 30 de gestación.
Ese margen permitió mejorar las condiciones maternas y preparar a los recién nacidos para la prematurez.
La Unidad Médica de Alta Especialidad No. 48 cuenta con subespecialidad en Medicina Materno Fetal.
Este nivel de atención permitió integrar a Cardiología, Neumología, Reumatología y Nefrología en el manejo del caso.
También participaron Terapia Intensiva y Medicina Interna. Los equipos sesionaron de forma constante para evaluar riesgos y ajustar decisiones clínicas.
El seguimiento inició desde etapas tempranas del embarazo y continuó durante el puerperio inmediato y tardío.
La vigilancia no se limitó al parto. Los médicos determinaron el momento óptimo para interrumpir el embarazo. La decisión buscó el mayor beneficio posible para Karla y para los gemelos.
Ambos ingresaron a Terapia Intensiva Neonatal durante 30 días.
El personal médico aplicó cuidados neonatales acordes con su edad gestacional. Este tipo de atención resulta clave para reducir secuelas en recién nacidos prematuros, de acuerdo con el IMSS.
Actualmente, los gemelos y Karla, la madre, continúan bajo seguimiento médico.
JAHA
Estados
Milagro de Año Nuevo: policía salva la vida de una bebé
De 25 días de nacida
Ciudad de México.– Lo que comenzó como una noche de angustia, en medio de la celebración, terminó como un verdadero milagro de Año Nuevo. En la colonia Colinas de Tonalá, Jalisco, una joven madre de 24 años corrió hasta el módulo de policía con su bebé de apenas 25 días de nacida en brazos, rogando por ayuda: la pequeña no respiraba.
Entre el llanto y la desesperación, pidió auxilio a los uniformados. Sin perder tiempo, los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar devolverle la vida.
“Arribó con su bebé en brazos, mencionándonos que no tenía signos vitales, ya que no respiraba. Se le retira a la bebé de sus brazos, realizando RCP en el lugar”, relató el oficial Antonio Sevilla, policía municipal de Tonalá.
La carrera contra el tiempo
Al ver la gravedad del caso, los oficiales decidieron trasladar a la bebé de inmediato a un hospital cercano. Durante el trayecto, continuaron con las maniobras de reanimación dentro de la patrulla, aferrándose a la esperanza de que la pequeña respondiera.
“Durante el traslado en la unidad seguimos haciéndole RCP en su pechito a la bebé, con respuesta favorable, ya que comenzó con movimientos en su manita y abrio los ojos”, narró Sevilla.
Minutos después, al llegar al hospital, la bebé fue recibida por personal médico que logró estabilizarla. Permaneció media hora bajo observación y con oxígeno hasta confirmar que se encontraba fuera de peligro.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Bebé nace en taxi en Año Nuevo!
El milagro de Año Nuevo
De acuerdo con los médicos, la pequeña habría sufrido un espasmo respiratorio, lo que ocasionó la pérdida momentánea de la respiración. Gracias a la pronta reacción de los policías y a la atención médica, su recuperación fue posible.
La bebé fue reportada como estable, y su madre agradeció entre lágrimas el apoyo de los agentes, quienes se convirtieron en héroes anónimos en una jornada de Año Nuevo.
En medio de los festejos por el inicio de 2026, esta historia recordó a todos que la esperanza también puede llegar de personas dispuestas a ayudar.
npq
CDMX voltea a ver la salud mental juvenil para prevenir suicidios
“Al mundo le hacen falta más personas así”: madre de mellizos agradece apoyo ciudadano
Romper el silencio: las condiciones de los médicos residentes en México
Kawasaki: señales tempranas que pueden evitar daño cardíaco en niños
Ciudadanos piden que Código Civil en Chihuahua defienda el interés superior de la niñez y la familia
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
¿Hoy es el día más triste del año?
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
