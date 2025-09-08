Estados
¿Cómo la flexibilidad laboral podría fomentar inscripciones en kinders de Coahuila?
Se ha reducido la matrícula en escuelas del estado
Saltillo. — En Coahuila, la matrícula en nivel preescolar presentó una reducción significativa durante los últimos cuatro años. Esta situación impactó tanto a familias como a los planteles educativos.
Según cifras de la Secretaría de Educación, al 1 de septiembre quedaron inscritos 87 mil 284 alumnos en preescolar. La cifra representó 29% menos que en 2022.
Esto implicó que alrededor de 30 mil niños de entre 3 y 5 años abandonaran las aulas una vez reanudadas las clases presenciales tras la pandemia.
La situación afectó incluso a la operación de algunos jardines de niños. En la zona escolar 121 de Saltillo hubo planteles que se quedaron prácticamente sin alumnos.
El subsecretario de Educación Básica Estatal, Hugo Iván Lozano Sánchez, reconoció que las inscripciones en preescolar mantienen una tendencia a la baja en todo el estado.
Impacto en familias y horarios escolares
Lozano explicó a Zócalo que uno de los factores principales es el horario reducido. La jornada escolar en promedio dura de 9:00 am a 12:00 pm.
Este esquema dificulta que madres y padres puedan mantener un empleo formal mientras sus hijos permanecen en la escuela. La falta de cobertura horaria desalienta la inscripción.
El funcionario recordó que antes existían programas de horario ampliado en beneficio de las familias. Estos apoyaban a quienes requerían dejar más tiempo a sus hijos.
Sin embargo, estos programas dejaron de aplicarse en varios municipios. La reducción obedeció a recortes presupuestales y a la reorganización escolar posterior a la pandemia.
Experiencias en otras zonas de Coahuila
Elda Lorena Estrada Villarreal, supervisora de la zona 402 en Piedras Negras, negó el cierre de jardines en su demarcación. Aclaró que todos siguen en operación.
Detalló que el Jardín de Niños Industria Maquiladora disminuyó de ocho a cinco grupos. El motivo fue la cancelación de horarios extendidos para hijos de trabajadores.
La funcionaria explicó que este ajuste no significó un cierre definitivo, aunque reconoció el impacto en la matrícula y en la organización de las familias.
Flexibilidad laboral y programas escolares
Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaron que la flexibilidad laboral mejora la productividad y facilita la permanencia de mujeres en el empleo.
Cuando las empresas ofrecen esquemas híbridos, horarios escalonados o permisos parentales, el ausentismo disminuye y la conciliación entre familia y trabajo resulta más efectiva.
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que la falta de apoyos de cuidado infantil limita la participación laboral femenina.
La reactivación de programas de horario ampliado en preescolares podría aliviar esta carga. Además, permitiría que más niños accedan a educación temprana de calidad.
Maestros salen a las calles para buscar alumnos
Tabasco.— En Cárdenas, Tabasco, la escuela ya no se llena como antes. La maestra Grecia camina con un megáfono en mano, invita a las familias a inscribir a sus hijos y pega carteles en postes para intentar mantener vivo el turno de su secundaria. La búsqueda no responde a la deserción escolar, sino a que hay menos niños en la población.
Aulas vacías
Cuando Grecia inició su labor docente en la Secundaria Técnica 41 hace nueve años, cada grupo llegaba a 45 estudiantes. Hoy la realidad es otra. El ciclo pasado atendió a 25 alumnos y este año el turno vespertino cerró por falta de matrícula. “Pagamos perifoneos, salimos a las calles, pegamos propaganda y hasta pensamos regalar uniformes”, contó la maestra a N+ Más.
La Secretaría de Educación de Tabasco informó que en el ciclo 2024-2025 un total de 312 docentes fueron reubicados por falta de estudiantes. Para este nuevo ciclo se proyecta el mismo destino para 285 maestros más.
El impacto de la baja natalidad
En 2015 Tabasco registraba 568 mil 623 alumnos en educación básica. Diez años después, la matrícula se redujo a 501 mil 279, lo que representa una caída de 67 mil estudiantes.
Ante la crisis, en abril de 2025 la secretaria de Educación del Estado, Patricia Iparrea, pidió a las familias considerar tener más hijos. “Invitamos a los jóvenes, a los que están en edad productiva, a que formen sus familias y tengan a sus hijos”, señaló.
Escuelas multigrado en expansión
La falta de estudiantes también ha transformado la estructura escolar. De los casi cinco mil planteles de educación básica en Tabasco, la mitad funciona ya como escuelas multigrado o unitarias, donde un solo maestro atiende a diferentes niveles en un mismo salón. Son psicólogos, maestros de educación física, de artes y de todo lo que necesita una escuela completa.
Informacion original de N+ Más
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
Presentan catálogo para proteger a la infancia
Ciudad de México.- Esta semana en Monterrey, una niña de 10 años fue rescatada tras ser secuestrada por un hombre de 33 años. El hecho ocurrió gracias a la rápida denuncia de su abuela, quien vende dulces en una esquina y vió a un desconocido llevarse a su nieta de la mano. La alerta inmediata permitió a la policía seguir al sujeto a través de las cámaras urbanas y detenerlo al entrar a un hotel; fue detenido y la niña regresó a salvo con su familia. Aunque este caso tuvo un desenlace positivo, refleja una realidad alarmante: la violencia sexual infantil ocurre con más frecuencia de la que se reconoce.
México, epicentro de explotación infantil
México es uno de los principales países productores de contenidos de violencia sexual infantil y también uno de los principales destinos de turismo sexual, especialmente en sitios como Cancún y Chapala. Así lo denunció Daniela Calvillo, directora de Te Protejo México, una asociación civil que trabaja para proteger a menores en el entorno digital.
“Actuamos y exigimos a las autoridades y a la industria digital que eliminen contenidos de violencia en la red”, señaló Calvillo en una reunión reciente con medios de comunicación.
Jornada Nacional para proteger a la infancia
Durante el encuentro con medios, se presentó el Catálogo de recursos para la concientización y prevención de la violencia sexual infantil, entregado la semana pasada a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este material pretende apoyar la Jornada nacional de prevención que se realizará el próximo 8 de septiembre en todas las escuelas de educación básica del país.
Te Protejo México ha consolidado alianzas con Interpol y empresas tecnológicas como Google, Meta y TikTok para identificar contenidos y sitios con material de abuso sexual infantil. La plataforma digital permite reportar de manera anónima y gratuita situaciones como explotación sexual comercial, producción de material de abuso, grooming o sextorsión. En pocos años, ya ha recibido más de 9 mil reportes.
Para prevenir hay que informar
Calvillo también dio a conocer el informe “Es un secreto”, que documenta 208 casos de violencia sexual ocurridos en el entorno educativo, con cifras de la Secretaría de Salud. Asociaciones civiles como Alumbra, Guardianes, Fundación Freedom, Te Protejo y Educación con Rumbo han identificado 27 escuelas en las que se comprobó la existencia de violencia sexual organizada.
Entre los patrones detectados están: agresiones en las aulas, adultos que facilitan el abuso, producción de material sexual, sedación de menores e incluso el uso de disfraces.
“La autoridad tiende a tratar estos hechos como casos individuales y no como violencia organizada, lo cual impide que se investigue bajo el marco de delincuencia organizada en las escuelas”, denunció.
Llamado urgente a maestros y familias
“Solo juntos podemos consolidar una cultura colectiva y un modelo nacional de respuesta y prevención de la violencia sexual infantil en el mundo digital”, dijo Calvillo. Y añadió un mensaje directo a los educadores:
“Si eres maestro y conoces o sospechas de un caso de violencia sexual infantil, no dudes: repórtalo en Te Protejo México”.
Una jornada de prevención que debe trascender el papel
Las voceras de algunas de estas asociaciones civiles advirtieron que es fundamental que la Jornada nacional de concientización y prevención del abuso sexual infantil, del 8 de septiembre, no quede solo en un acto simbólico, sino que se traduzca en acciones concretas en las más de 200 mil escuelas de educación básica del país. Para ello recomendaron el Catálogo de recursos elaborado por 15 asociaciones civiles mexicanas como una herramienta práctica que guíe a maestros, padres y cuidadores en la prevención y denuncia.
npq
Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México
León, Guanajuato.- El presidente de los obispos de México alertó sobre el avance de la secularización, la ideologización del Estado y la “mutua desconfianza” en las relaciones entre el gobierno y las asociaciones religiosas, durante el 10° Congreso Nacional sobre Libertad Religiosa en León.
En un discurso crítico y reflexivo, Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), afirmó que México no vive sus “mejores momentos” en materia de garantía de la libertad religiosa. Durante su intervención en el Congreso presidido por la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo, el obispo identificó un “cambio acelerado” en la cultura mexicana como el factor central que ha debilitado este derecho fundamental.
Diagnóstico de secularización e ideologización
Castro Castro contextualizó la problemática en una transformación social profunda ocurrida en la última década. “Hace 10 años la secularización de la cultura en México no era tan extensa ni tan profunda. Hoy, amplias capas de la sociedad, sobre todo en las jóvenes generaciones, encontramos que lo común es que ‘vivan como si Dios no existiera’”, señaló.
Atribuyó este fenómeno al “pensamiento débil” y la “posmodernidad”, que convencen a muchos de la inutilidad de buscar la verdad. “Sin este presupuesto, la dimensión religiosa de las personas se disuelve”, afirmó, lo que reduce la realidad a una “pura vida inmanente” centrada en el bienestar, el consumo y el rendimiento económico.
El obispo advirtió que este contexto cultural afecta a las instituciones religiosas que experimentan “una baja sensible de miembros” y una pérdida de interés social respecto a lo divino, la verdad y el sentido trascendente; y reconoció que eso impacta “en la calidad de la experiencia religiosa de los que mantienen la llama de lo trascendente aún encendida”.
Crítica a la injerencia ideológica
Castro Castro cargó contra la penetración de ideologías en los partidos políticos, “particularmente en el que hoy detenta la autoridad”. Aseguró que esto distorsiona el ejercicio de gobernar para el Bien Común Nacional, especialmente en la comprensión de los Derechos Humanos, mediante “el uso faccioso de términos equívocos” vinculados a la “ideología de género” y a versiones radicales del feminismo, presentes ya en “los libros de texto de educación básica”.
Denunció que esta distorsión lleva a las autoridades civiles a terrenos de “vigilancia”, “control” e incluso “silenciamiento” de las voces de líderes religiosos que, desde sus convicciones, “denuncian injusticias” o “señalan violación de derechos humanos”.
El presidente de la CEM calificó las relaciones entre el Estado y las asociaciones religiosas de “formales”, “diplomáticas” y “superficiales”, pero “infectadas de mutua desconfianza”. Advirtió que se han convertido en un “terreno escabroso” que muchos prefieren evitar.
“La ‘fría formalidad’ de las relaciones entre las Asociaciones Religiosas y el Gobierno del Estado Mexicano, en los últimos años, ha hecho que se reduzca todo a encuentros protocolarios o de rutina, sin objetivos específicos hacia los cuáles avanzar, sin escucharnos, sin construir mejores condiciones que garanticen la plena libertad religiosa a los ciudadanos, los que son, primaria y directamente, los sujetos de derechos”, refirió.
Castro reconoció que los ciudadanos mexicanos “aterrizan cada vez más en la indiferencia religiosa” pero eso no exime al los gobiernos a cumplir su deber en la apertura y servicio en esa materia. Acusó a las autoridades civiles de “simular” el cumplimiento de su deber pues “desestima el verdadero diálogo, menosprecia la buena voluntad de los actores religiosos, [mientras] realiza más tareas de acecho, control e intimidación”, afirmó con contundencia. Como evidencia, citó que “el número de denuncias a ministros de culto católicos en los últimos años ha crecido”.
Urgente rehabilitación política y educativa
Al finalizar, Castro Castro hizo un llamado a una “cirugía mayor” para “rehabilitar la política” de su “actual mediocridad” y para recolocar el derecho a la libertad religiosa como una “asignatura destacada” con “muchos pendientes por resolver”.
“Se trata de mirar con amor y responsabilidad a las nuevas generaciones que reciben un mundo científica y tecnológicamente hiper desarrollado, pero, también, un mundo con la trascendencia ocultada, deteriorado espiritualmente”, concluyó, reafirmando el papel de la Iglesia Católica como “portadora de esperanza” basada en una “fe inquebrantable”.
“Vivo esperanzado y sé, con claridad, que podremos dar cara a estos desafíos para juntos mejorar. Se trata de corregir el extravío antropológico actual, la ideologización de los derechos humanos y la estrechez de miras en las autoridades”, concluyó.
Regreso a clases: ¿En qué estados será obligatorio vacunarse contra el sarampión?
Brote de sarampión preocupa en México
Ciudad de México.- Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, y los recientes brotes de sarampión en el norte del país, alrededor de cuatro mil casos confirmados en Chihuahua, en algunos estados será obligatorio presentar la cartilla de vacunación contra el sarampión para el regreso a clases
En entrevista con Siete24.mx, Directora Médica de Vivien, confirmó que en Chihuahua sí será requisito indispensable que los alumnos tengan completo su esquema de vacunación contra el sarampión para poder regresar a clases.
“Sí, según la información que tenemos va a ser obligatorio no solo que presenten la cartilla, sino que estén vacunados”, aseguró la especialista.
Brote de sarampión preocupa en México
De acuerdo con la doctora Carrión, México atraviesa un brote de sarampión que ya suma más de 3,900 casos confirmados hasta el 15 de agosto, según reportes oficiales de la Secretaría de Salud.
“Estamos pasando por un brote bastante importante, el cual ya tiene varios meses. Es la enfermedad más transmisible que existe”.
El virus del sarampión puede contagiar de una sola persona a entre 12 y 18 más, siempre que no estén vacunadas. Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, la especialista subrayó que los mayores de 40 años, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad.
La especialista recordó que el sarampión había sido eliminado en la región, pero en 2019 se perdió ese estatus a raíz de brotes en Venezuela y Brasil, y desde entonces el virus ha regresado con fuerza, impulsado por la caída en las coberturas de vacunación tras la pandemia.
Vacunas y regreso a clases: un deber compartido
La Secretaría de Educación Pública (SEP) históricamente ha solicitado la cartilla de vacunación como requisito de inscripción, junto con el acta de nacimiento y el certificado del ciclo escolar anterior. Sin embargo, en los últimos años, la revisión de las vacunas dejó de ser rigurosa.
Hoy, con el brote activo, el panorama cambia. La Dra. Carrión subraya la importancia de retomar esa medida con firmeza:
“No puedes negarle la educación al niño porque es un derecho, definitivamente. Pero así como un niño tiene derecho a no vacunarse, el otro niño también tiene derecho a estar protegido”.
La médica insistió en que todos los niños deben recibir la vacuna contra el sarampión antes del regreso a clases, no solo porque sea requisito, sino como una medida preventiva esencial para cuidar su salud y la de sus compañeros.
“Recordemos que el estar en una escuela significa convivir con muchos niños que finalmente no conocemos su estado de vacunación. La escuela es el lugar perfecto para el contagio porque están todos juntos, respirando el mismo aire y compartiendo, sobre todo los prescolares”.
Más allá del sarampión: temporada invernal y otros riesgos
La especialista también advirtió que después del regreso a clases viene la temporada invernal, cuando aumentan los casos de influenza, COVID-19 y neumonía. Por ello, insistió en revisar la cartilla completa, no solo la vacuna contra el sarampión.
“Es tan sencillo como decir: tienes una cartilla de la edad que tiene el niño, ¿tiene seis años? Debe tener la vacuna contra el sarampión, la triple y su refuerzo”, señaló Carrión, destacando que la prevención es clave para evitar complicaciones graves.
Un llamado a los padres de familia
El mensaje final de la doctora Carrión es claro: revisar la cartilla y vacunar a los hijos antes del regreso a clases es un acto de responsabilidad familiar y comunitaria.
“Definitivamente, esta es una de las cuestiones que más tendríamos que poner atención, si no tiene el refuerzo debes llevarlo a vacunar, actualmente hay vacunas no solo en los servicios de salud, hay hasta vacunación a domicilio”, concluyó.
El sarampión, una enfermedad que parecía cosa del pasado, hoy exige a los padres de familia volver a priorizar la salud y la prevención, para garantizar no solo la educación de los niños, sino también su bienestar y el de toda la comunidad escolar.
