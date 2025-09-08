¿Cómo la flexibilidad laboral podría fomentar inscripciones en kinders de Coahuila?

Ciudad de México.- Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, y los recientes brotes de sarampión en el norte del país, alrededor de cuatro mil casos confirmados en Chihuahua, en algunos estados será obligatorio presentar la cartilla de vacunación contra el sarampión para el regreso a clases

En entrevista con Siete24.mx , Directora Médica de Vivien, confirmó que en Chihuahua sí será requisito indispensable que los alumnos tengan completo su esquema de vacunación contra el sarampión para poder regresar a clases.

“Sí, según la información que tenemos va a ser obligatorio no solo que presenten la cartilla, sino que estén vacunados”, aseguró la especialista.

Brote de sarampión preocupa en México

De acuerdo con la doctora Carrión, México atraviesa un brote de sarampión que ya suma más de 3,900 casos confirmados hasta el 15 de agosto, según reportes oficiales de la Secretaría de Salud.

“Estamos pasando por un brote bastante importante, el cual ya tiene varios meses. Es la enfermedad más transmisible que existe”.

El virus del sarampión puede contagiar de una sola persona a entre 12 y 18 más, siempre que no estén vacunadas. Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, la especialista subrayó que los mayores de 40 años, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad.

La especialista recordó que el sarampión había sido eliminado en la región, pero en 2019 se perdió ese estatus a raíz de brotes en Venezuela y Brasil, y desde entonces el virus ha regresado con fuerza, impulsado por la caída en las coberturas de vacunación tras la pandemia.

Vacunas y regreso a clases: un deber compartido

La Secretaría de Educación Pública (SEP) históricamente ha solicitado la cartilla de vacunación como requisito de inscripción, junto con el acta de nacimiento y el certificado del ciclo escolar anterior. Sin embargo, en los últimos años, la revisión de las vacunas dejó de ser rigurosa.

Hoy, con el brote activo, el panorama cambia. La Dra. Carrión subraya la importancia de retomar esa medida con firmeza:

“No puedes negarle la educación al niño porque es un derecho, definitivamente. Pero así como un niño tiene derecho a no vacunarse, el otro niño también tiene derecho a estar protegido”.

La médica insistió en que todos los niños deben recibir la vacuna contra el sarampión antes del regreso a clases, no solo porque sea requisito, sino como una medida preventiva esencial para cuidar su salud y la de sus compañeros.

“Recordemos que el estar en una escuela significa convivir con muchos niños que finalmente no conocemos su estado de vacunación. La escuela es el lugar perfecto para el contagio porque están todos juntos, respirando el mismo aire y compartiendo, sobre todo los prescolares”.

Más allá del sarampión: temporada invernal y otros riesgos

La especialista también advirtió que después del regreso a clases viene la temporada invernal, cuando aumentan los casos de influenza, COVID-19 y neumonía. Por ello, insistió en revisar la cartilla completa, no solo la vacuna contra el sarampión.

“Es tan sencillo como decir: tienes una cartilla de la edad que tiene el niño, ¿tiene seis años? Debe tener la vacuna contra el sarampión, la triple y su refuerzo”, señaló Carrión, destacando que la prevención es clave para evitar complicaciones graves.

Un llamado a los padres de familia

El mensaje final de la doctora Carrión es claro: revisar la cartilla y vacunar a los hijos antes del regreso a clases es un acto de responsabilidad familiar y comunitaria.

“Definitivamente, esta es una de las cuestiones que más tendríamos que poner atención, si no tiene el refuerzo debes llevarlo a vacunar, actualmente hay vacunas no solo en los servicios de salud, hay hasta vacunación a domicilio”, concluyó.

El sarampión, una enfermedad que parecía cosa del pasado, hoy exige a los padres de familia volver a priorizar la salud y la prevención, para garantizar no solo la educación de los niños, sino también su bienestar y el de toda la comunidad escolar.

npq