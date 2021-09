Con piedras y varillas, migrantes se defienden de la Guardia Nacional

No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por #COVID19: 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel. pic.twitter.com/WEp0zT4Eqc